En medio de la sequía de inversiones, una foodtech latinoamericana consiguió US$70 millones

Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, eligió una empresa foodtech latinoamericana para invertir. Se trata de NotCo, el unicornio de origen chileno, que anunció el cierre de una ronda amplificatoria de inversión serie D de US$70 millones. La empresa se dedica a la transformación de alimentos tradicionales en variantes hechas con ingredientes de origen vegetal, a través de su plataforma de inteligencia artificial, llamada Giuseppe. Valuada en US$1500 millones, la compañía firma sumó nuevos capitales para ampliar una nueva unidad de negocios.

La ronda de inversión estuvo liderada por Princeville Capital, una firma de inversión enfocada en respaldar empresas relacionadas con tecnología de rápido crecimiento en todo el mundo. Entre otros inversionistas estuvieron Jeff Bezos, a través de Bezos Expeditions; y los fondos Tiger Global, L Catterton, Kaszek Ventures, Future Positive y The Craftory.

La filosofía de NotCo es recrear la misma experiencia de sabor, textura, funcionalidad y aroma de los productos de origen animal con alternativas vegetales. Sus productos suelen tener variedades particulares, orientadas a los gustos del consumo local de cada país. Ya cuenta con 12 patentes en los Estados Unidos.

La inyección de capitales se da en un contexto adverso para las tecnológicas. En las últimas semanas, se conocieron despidos masivos en múltiples compañías y reacomodamientos en sus planes de negocio debido a las condiciones macroeconómicas adversas para las start ups y empresas incipientes, por la suba de tasas de la Reserva Federal estadounidense que afectó los flujos de fondos en el mercado de capitales.

NotCo no está exenta de ese panorama, pese a la inversión que recibió. Matías Muchnick, CEO y fundador de la empresa foodtech, comentó a LA NACION que no tenían una necesidad de capital (ya que tenían fondos suficientes para hasta 24 meses), pero que el costo del dinero y la complejidad del mercado implicó un cambio clave en su plan: “Todavía no somos rentables. Modificamos las previsiones para llegar a la rentabilidad en 2025. Estamos sacrificando algo de crecimiento, nuestra idea era llegar en cinco años y lo haremos en dos”.

La idea de crecer con rapidez se asocia a la búsqueda de “outcompete the competitors”, es decir, de ganarle el mercado a sus competidores. “Podemos pasarlos en un día lluvioso, no en uno soleado”, comentó Muchnick sobre el contexto internacional, por el que decidió un recorte del 6% de su planta de empleados.

El foco de la inversión, dicen en la firma, estará puesto en sus acuerdos de licencias. El servicio que darán a cadenas de alimentos es crear la versión “not” de sus productos. Comenzaron a través de la joint venture recientemente creada, The Kraft Heinz Not Company, que fue diseñada para “reimaginar la producción mundial de alimentos por un futuro más sostenible, al democratizar versiones basadas en plantas de productos icónicos de Kraft”, según la empresa, que produce hamburguesas, helados y aderezos, entre otros productos.

“A partir de nuestra experiencia con Kraft Heinz, estamos entusiasmados de desarrollar asociaciones nuevas y de gran impacto apalancadas en nuestra tecnología patentada. Estas asociaciones ayudarán a diversificar y acelerar nuestro impacto al mismo tiempo que harán más accesibles exquisitas opciones basadas en plantas para impulsar aún más la industria”, dijo Muchnick.

A través de su nueva plataforma B2B, NotCo está pondrá su tecnología a disposición de más compañías de alimentos y bebidas, con meses de plazos de desarrollo de áreas de I&D, en comparación con lo que tradicionalmente ha llevado años, de acuerdo con sus estimaciones.

Desde su fundación en 2015, NotCo logró asociaciones internacionales con Burger King, Shake Shack, Starbucks y Dunkin Donuts, y atrajo a inversores célebres como Roger Federer, Lewis Hamilton y Questlove. Con presencia en la Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Chile y Colombia, se convirtió en una de las empresas de foodtech con mayor valuación de mercado a nivel mundial.

