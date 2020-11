Nicolás Ferrero, Carlos Frutos y Guido Gaviglio crearon Rooftop en 2014 y hoy ya tienen más de 150 personas en su equipo

Su historia, a contramano del mito fundacional de muchos emprendimientos, no nació en un garage. Este grupo de amigos, estudiantes de ingeniería, comenzó su proyecto en un monoambiente en pleno verano. Sin ventilador ni aire acondicionado, llegaron a ser 10 personas en un espacio de 60 metros cuadrados. De a poco se fueron sumando más compañeros de la facultad, y se agotaba el espacio libre para trabajar.

Rooftop arrancó como un servicio de software en 2014 y hoy tienen 150 personas en el equipo y una oficina de 800 metros cuadrados. Se definen como un "software factory regional", con sede en San Francisco, Córdoba.

Nicolás Ferrero, Carlos Frutos y Guido Gaviglio son los fundadores de la firma, que trabaja con distintos proyectos que van surgiendo según las necesidades de sus clientes. Y al ser una empresa de tecnología que brinda servicios, ante la pandemia supieron que necesitaban trabajar en alguna herramienta que permitiera intentar resolver la propagación del coronavirus.

Así fue que crearon Checkin up. Es una aplicación que ayuda a los comercios a detectar los contactos estrechos de las personas que asisten al lugar. Con esta plataforma, cada persona que ingresa debe escanear el código de su documento. Así, cuando se confirma una persona con Covid-19 positivo, se puede determinar qué personas estuvieron cerca y alrededor.

Chekin up es una aplicación que crearon para ayudar a detectar los contactos estrechos en los comercios y hoy ya se utiliza en la municipalidad de San Francisco, Córdoba

"Pudimos entregar en tiempo real al centro de operaciones de emergencia y llamaron a todas las personas para que se aplique el aislamiento preventivo. Es una ayuda para impedir que se esparza el virus", explicó Frutos, cofundador de Rooftop.

"Es un producto creado en un hackaton interno y surgió a partir de la necesidad de reemplazar a la planilla de papel que se usaba en los bares de la ciudad. Después se emiten reportes de contactos estrechos que permite a las autoridades sanitarias (COE) la toma de decisiones", explicó. La empresa donó el proyecto a la municipalidad de San Francisco y otras localidades del país se contactaron para implementarla.

"Se está trabajando en ampliar el producto para dar soporte al sector Turismo. Ya hay varios ministerios provinciales interesados, y en Educación", dijo. Hasta el momento se realizaron más de 800.000 escaneos o "checkins" en establecimientos comerciales dentro de las localidades que la utilizan.

"Cerramos el año con 80 desarrolladores trabajando full-time para distintos proyectos, el objetivo para 2021 en volumen es pasar a tener 200 activos para diciembre", aseguró. La facturación de la empresa pasaría de $330 millones anuales a unos $900 millones. Una parte importante de su negocio surge de la operación de una subsidiaria en Estados Unidos.

Trabajo y el Covid-19

Desde la concepción siempre trabajaron de manera remota, con desarrolladores en Bariloche, Formosa, Mendoza y Santa Fe, Chile, Uruguay y México. La pandemia de Covid-19, dicen los fundadores, no demoró sus proyectos. "Queremos encontrar personas que tengan la libertad de trabajar donde sea y que no haya límites. La oficina era una herramienta para el equipo, no era fundamental ni obligatoria. Es un espacio a disposición para aquellos que lo quieran utilizar", dijo Frutos.

La misión de la empresa es detectar, captar y desarrollar el talento tecnológico: desde programadores, diseñadores UX hasta project managers y analistas de datos. Es un ecosistema distribuido de profesionales, con Estados Unidos como el principal mercado donde tiene una filial. A partir de la comunidad se conforman equipos para trabajar en distintos proyectos.

Este año, otro proyecto llamado Teen fue seleccionado entre las 70 startups para entrar en el proceso de aceleración de la incubadora de Google. "Es un algoritmo que brindamos encapsulado como un servicio", dijo y agregó que ya comenzó a usarse en España.

La empresa fue concebida como empresa de "triple impacto". "En lo económico, tratamos de exportar servicios de alto valor agregado que contribuya en los distintos aspectos de la economía. En lo social, lanzamos una fundación para mapear el talento tecnológico desde las escuelas, principalmente en el interior del país. Y, además, tenemos un programa de tratamiento de residuos electrónicos y separación de residuos que ayuda al cuidado del medio ambiente", dijo.

