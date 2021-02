Ferdinand Piëch, exjefe del Grupo Volkswage, tuvo seis hijas y siete hijos de tres matrimonios y un par de relaciones. Desde su muerte, en 2019, sus 13 hijos han estado peleando en los tribunales con su última esposa. Se estima que están en juego US$1800 millones. Fuente: LA NACION

Las empresas alemanas tienen, como su propio país, la reputación de ser sobrias. Sin embargo, si se mira más de cerca no todo es tan claro. Albert Darboven, un magnate del café, expulsó a su propio hijo Arthur de JJ Darboven y trató de designar a un amigo como heredero y sucesor. Los cinco hijos del primer matrimonio de Rudolf-August Oetker, nieto del fundador de una dinastía, y los tres hijos del tercero se han peleado entre ellos durante años. La disputa entre los descendientes multimillonarios del imperio Tengelmann llevó a la especulación de que Karl-Erivan Haub, el director ejecutivo de quinta generación del grupo, fingió su propia muerte en un accidente de esquí. Este mes, su hermano, Georg Haub, al parecer retiró la solicitud para declararlo muerto.

Además de destrozar a las familias y destruir la reputación, tales disputas destruyen el valor para los accionistas, incluido el que se acumula para los clanes en guerra. Hermann Simon, consultor de gestión de empresas medianas de Alemania, dice que la sucesión es su mayor problema. Las familias que se pelean corren el riesgo de una división, una venta a un rival o la quiebra. Con una planificación y discusiones tempranas, se podrían evitar muchas filas. Sin embargo, la mayoría de los fundadores prefieren mantener abiertas sus opciones. Y pocos desean contemplar la posibilidad de su jubilación.

Más del 90% de las empresas alemanas son empresas familiares. Inusualmente, eso incluye muchas multinacionales en una variedad de industrias: electrodomésticos (Miele), fabricación de automóviles (bmw, Continental y Volkswagen), productos químicos (Henkel), ingeniería (Bosch, Heraeus, Knorr-Bremse), alimentos (Oetker), medios de comunicación (Bertelsmann), medicamentos (Merck) y supermercados (Aldi y Schwarz, propietaria de las tiendas de comestibles Lidl). El 30% de las empresas con más de 500 empleados están en manos de sus clanes fundadores.

Ventaja impositiva

La profusión de empresas familiares es en parte una función del impuesto sobre sucesiones. Históricamente, este gravamen ha sido alto en Estados Unidos y Francia, pero modesto en Alemania y, lo que es más importante, se ha renunciado a los herederos que mantienen en funcionamiento su empresa familiar durante al menos siete años y protegen los empleos y los salarios. Otra explicación es la cultura. Mientras que los estadounidenses admiran a los hombres que se hicieron a sí mismos, los alemanes respetan el dinero antiguo. Bajo el apelativo de "neureiche" (nuevos ricos) muchos millonarios son descartados como vulgares arribistas.

Cualesquiera sean las razones, el resultado es una lucha ubicua. Porque el conflicto está integrado en las empresas familiares, dice Arist von Schlippe, del Wittener Institute for Family Companies. Cada uno es una paradoja, dice, combinando la lógica inclusiva de una familia con la lógica selectiva de los negocios. Como ejemplo, recuerda haber asesorado a un fundador que quería que cada uno de sus cuatro hijos heredara una cuarta parte de la empresa familiar, y al mismo tiempo alentarlos a todos a esforzarse por obtener las calificaciones para convertirse en su próximo jefe. Esa es una receta para la discordia.

La sucesión es más fácil cuando solo hay un descendiente o cuando otros muestran poco interés en los negocios. Se complica en dinastías con muchos hijos de matrimonios múltiples. Ferdinand Piëch, exjefe del Grupo Volkswagen y nieto del fundador del fabricante de automóviles, Ferdinand Porsche, tuvo seis hijas y siete hijos de tres matrimonios y un par de relaciones. Desde que Piëch murió, en 2019, sus 13 hijos han estado peleando en los tribunales con su última esposa. Se estima que están en juego US$1800 millones.

La sucesión más complicada es de la primera generación a la segunda. Si una familia puede lograrlo sin rencor, es más probable que los traspasos posteriores tengan éxito, dice Kirsten Baus del Institute for Family Strategy. En los Estados Unidos, el 70% de las empresas familiares se retiran o se venden antes de que se revise la segunda generación. Solo el 10% siguen siendo empresas privadas en funcionamiento hasta la tercera generación, según un estudio de Harvard Business Review. En Alemania, el 16% de las pequeñas o medianas empresas dicen que probablemente cerrarán cuando el jefe se jubile (aunque esto no incluye las empresas que quiebran). A la mayoría le gustaría quedarse en la familia pero no pueden persuadir a un pariente para que se haga cargo.

Mucho más que plata

El conflicto a menudo no es principalmente por el dinero. Los familiares pelean porque tienen diferentes aspiraciones para el negocio o sienten que están siendo maltratados. Arthur Darboven fue expulsado por su padre y despojado de una parte de su estaca. Entre otras cosas, Darboven presuntamente desaprobó el lanzamiento de su hijo de una nueva marca atrevida llamada Coffee-Erotic. A los 83 años, Albert Darboven sigue al frente de su firma. Después de que un tribunal negó su estrategia de adopción, según los informes, está considerando crear una base para controlar la empresa.

Para evitar tales tareas pendientes, algunos clanes organizan un día familiar anual, campamentos de vacaciones para sus hijos e incluso dedican una casa a reuniones familiares, a menudo el hogar del fundador. La mayoría también elabora códigos de conducta, dice Herbert Wettig, asesor de empresas familiares. Los 680 miembros del clan Haniel (que hasta hace poco eran dueños de supermercados Metro) tienen un código de 80 páginas, que estipula que ningún familiar puede trabajar para la empresa, ni siquiera como pasante. Los Reimanns, propietarios multimillonarios de Jab, un grupo que comercializa desde café hasta cosméticos, tienen una regla similar. Los Trumpf tienen un código que cubre la sucesión y la venta de acciones de la firma, pero también incluye pautas de tolerancia religiosa, modestia y respeto por los demás.

Ninguna carta es infalible; el código de Oetker no impidió que se enfrentaran. Algunas familias que no pueden llegar a un acuerdo deciden venderse o, si son lo suficientemente grandes, cotizan en bolsa. En 2017 la constructora Wirtgen fue vendida a John Deere por US$5200 millones. A los hijos del fundador les preocupaba ser demasiado mayores para dirigir una empresa cuando sus hijos pudieran hacerse cargo. Después de pelearse amargamente con su único hijo, Heinz Herrmann Thiele sacó a la Bolsa un tercio de Knorr-Bremse, la compañía que construyó en un proveedor líder de frenos de trenes y camiones, Con esta operación, él y su hija recaudaron ?3,9 billones.

O los clanes pendencieros pueden seguir caminos separados. Algunas de las empresas más importantes de Alemania son el resultado de escisiones. Una pelea entre los hermanos Dassler, fabricantes de calzado, llevó en 1948 a la creación de Adidas y Puma, cada uno de los cuales ahora fabrica zapatillas caras. Una disputa en 1960 entre los hermanos Albrecht sobre la conveniencia de vender cigarrillos también resultó en una bifurcación para la cadena de supermercados: Aldi Nord opera en el norte de Alemania y varios otros países, principalmente de Europa central y occidental; Aldi Süd cubre el sur de Alemania, el resto de Europa, además de Australia y China.

Una división puede tener sentido para grupos con intereses diversos, dice Klaus-Heiner Röhl del Instituto Económico Alemán, otro grupo de expertos. Pero debilita a las empresas especializadas. La última generación de herederos de Aldi Nord ha luchado por dinero y poder durante una década. La disputa está impidiendo una sensible fusión de todos los supermercados Aldi. No importa que ayudaría a ambas empresas.

