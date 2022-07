Formación ejecutiva. Diez libros para pasar el invierno

La vida de un directivo nunca estuvo tan convulsionada como en los últimos tiempos: guerra en Ucrania, inestabilidad e incertidumbre en el mundo y un contexto argentino convulsionado. Ante estas situaciones ¿qué leer que nos sirva y nos permita profundizar la problemática actual del mundo y las organizaciones? A continuación un listado de libros recomendados para pasar el invierno.

El shock mundial producto de la invasión rusa a Ucrania está generando nuevas alineaciones que impactan a las empresas sea por su capacidad de vender en ciertos territorios como para poder entender dónde conviene producir. La cadena de logística y aprovisionamiento se vio gravemente afectada para aquellas empresas que tenían plantas o proveedores en Asia y cercana a la zona de conflicto. En este sentido, el directivo actual tiene que poder entender los vaivenes de la política internacional, la geopolítica y la historia.

Para conocer a fondo las causas de la guerra en Ucrania, la periodista Anne Applebaum, ganadora del premio Pulitzer por Gulag y finalista del National Book Award por El telón de acero, cuenta en Hambruna roja (Penguin Random House, 2019) la reveladora historia de uno de los peores crímenes de la era soviética. En 1929, la gran colectivización puesta en marcha por Stalin forzó a millones de campesinos a entregar sus tierras. El resultado fue una hambruna sin precedentes; al menos cinco millones de personas perecieron entre 1931 y 1934 en la URSS, de los cuales cuatro eran ucranianos. Applebaum argumenta que esas muertes no fueron accidentales, ni consecuencias colaterales de una mala política pública, sino absolutamente deliberadas y planeadas. Una visión más cercana a la guerra actual y al impacto geopolítico lo podemos encontrar en el libro del periodista y especialista en Europa Oriental, Ignacio Hutin, Ucrania/Donbass, Una renovada guerra fría (Areté, 2022), un libro donde la historia, la geopolítica y el impacto global de la guerra nos abre la cabeza sobre las consecuencias de la guerra en el orden mundial. Y, finalmente, para aquellos que quieran indagar sobre Putin y su liderazgo, el libro de Hinde Pomeraniec Rusos de Putin (Ariel, 2019) ya es un clásico para aquellos que necesiten aprender y profundizar sobre el líder ruso.

Aquellos interesados en liderazgo organizacional, el reciente título de la consultora McKinsey CEO Excellence: The Six Mindsets That Distinguish the Best Leaders from the Rest (Scribner, 2022), es un libro necesario para todos aquellos que quieran subir los peldaños de la carrera corporativa. En un gran esfuerzo de investigación, los autores (Dewar, Keller y Malhortra) identificaron, durante los últimos 20 años, a los CEO de empresas que tuvieron una gran performance mientras ocuparon sus cargos. 7800 CEO de 3500 empresas que cotizan en bolsa en 70 países y 24 industrias. ¿El resultado? Un modelo de seis responsabilidades que incluyen: alinear la organización, marcar la dirección, comprometer al directorio, conectarse con los stakeholders, movilizar a través de otros líderes y, gestionar la efectividad personal.

Un autor que seduce por su sinceridad y claridad es Jeffrey Pfeffer, profesor de la escuela de negocios de Stanford University. Pfeffer acaba de publicar 7 Rules of Power (Matt Holt, 2022). ¿Es el poder algo sucio o el secreto del éxito profesional? Las dos cosas, afirma Pfeffer. Y, aunque el poder acarrea una connotación negativa, es una herramienta muy fuerte para hacer que las cosas sucedan, mejorar la performance en el trabajo y, despegar en la carrera profesional.

Un libro que no para de vender (más de 3 millones de copias) es Hábitos atómicos (Paidós, 2019; Penguin Random House, 2018 en su versión inglesa) del experto James Clear. La tesis de Clear es que los cambios en la vida personal o profesional son productos de ciento de pequeñas decisiones que, al final, generan un cambio impresionante. El autor llama a estos hábitos, atómicos. Neurociencias, psicología, hábitos saludables o, simplemente hábitos, se mezclan en este libro que, sobre todo, es uno práctico para la vida diaria.

La pandemia no solo nos atravesó a todos, también afectó a las organizaciones ya que aceleró procesos tecnológicos de forma implacable. Uno de los temas que se potenciaron durante la pandemia y con un efecto crítico para el futuro de la estrategia de las empresas, es el comercio online y el valor de las plataformas online para crecer. Damián Di Pace escribió un libro clave para cualquier compañía que quiera entender el efecto de la tecnología y las plataformas de comercio. El futuro del comercio que se viene (Empresa Activa, 2022) brinda una clase magistral acerca del futuro: inteligencia artificial, criptomonedas y nuevas tendencias de comercio. Una guía imperdible para emprendedores y amantes de los negocios.

Si algo hizo la pandemia es permitirnos un tiempo de reflexión personal para poder entender cómo queremos vivir. El economista y periodista Sebastián Campanario publicó El futuro del bienestar (Sudamericana, 2022) donde explora la agenda del bienestar y las innovaciones científicas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Tecnología, biotecnología, robótica y genética son algunos de los temas que Campanario indaga con precisión y nos permite entender cómo podemos optimizar el camino que nos resta recorrer. La pandemia, como una caja de Pandora, desató un proceso de introspección que Campanario toma como punto de partida de su libro. Imperdible para quienes están interesados en entender qué les depara el futuro.

Para permitir que los directivos y profesionales descansen de la vorágine diaria, se completa la lista con dos novelas que ofrecen la posibilidad de reflexionar sobre temas actuales e históricos. Infinito punto rojo (Planeta, 2022) de Marcos Pereyra, es una novela que describe de forma vertiginosa realidades sobre las que poco se conoce y nunca se habla: la del abuso. Soledad, crimen y violencia rodean a la protagonista que deberá descubrir si tiene la fuerza suficiente para enfrentar y torcer su destino.

Finalmente, Quebrantahuesos (Azul Francia, 2022) de la entrerriana Nerea Liebre, una joya editorial que nos interpela sobre el pasado. Si se habla de estrategias de reinvención, ninguna organización se da por muerta si existe la capacidad de redimensionar habilidades, pero principalmente la decisión de no doblegarse ante las peores crisis. En la novela, la protagonista no deja nada librado al azar, sigue tan de cerca a sus enemigos que puede recrear hasta sus aromas del pasado. Misma prédica que cualquier buen administrador debería aplicar. Una novela que nos emociona y nos deja los pelos de punta.