Fusiones y adquisiciones: se recupera el mercado argentino de compras de empresas

Después de dos años para el olvido, el mercado argentino de fusiones y adquisiciones sigue dando señales de recuperación en 2022. En la primera mitad del año, se registraron 38 operaciones de compras de empresas locales por un valor informado de US$2270 millones, lo que representa un valor operado mayor que el registrado en todo 2020 y 2021. Sin embargo, todavía se está lejos del promedio histórico de 50 transacciones anuales, de acuerdo con el informe que realiza la consultora PwC.

“Si bien la actividad de M&A (siglas en inglés de ‘mergers and acquisitions’) creció en la Argentina durante el primer semestre del año, se necesita una mayor estabilidad macroeconómica y política para que este crecimiento se mantenga en el tiempo; tanto a corto como a mediano plazo”, indicó Juan Procaccini, socio de PwC Argentina a cargo de la práctica de deals y de la plataforma de Asesoramiento de Negocio.

El informe destacó que otra señal de recuperación del mercado es que los grupos extranjeros se mostraron más activos en el mercado doméstico y de hecho las compañías internacionales representaron casi el 75% de las operaciones. Para más de la mitad de estos grupos, la compra representó una primera incursión en la Argentina. Y para el caso de los compradores extranjeros que ya contaban con operaciones previas en el país, las adquisiciones fueron un mecanismo para utilizar la liquidez local en pesos, a partir de los controles en el mercado cambiario y las limitaciones para girar dividendos al exterior.

“Recuperación económica, liquidez en el mercado local y el creciente interés por empresas de tecnología, fueron algunos de los principales drivers del semestre, y son una muestra de que, con cierta estabilidad y crecimiento, se reactiva el interés inversor”, señaló Juan Tripier, senior manager de PwC Argentina de la práctica de fusiones y adquisiciones.

Archivo

Operaciones destacadas

Entre las operaciones más destacadas del primer semestre se cuentan la adquisición por parte de la firma SoFi Technologies de la desarrolladora argentina de software Tecnnisys por US$1100 millones y la asociación de CCU con Aguas Danone, a partir de la compra del 49% de la sociedad que controla Villa del Sur, Villavicencio y Ser.

En la lista de deals del año también hay que incluir la fusión entre la argentina Bioceres y la norteamericana Marrione Bio Innovations, y la compra que hizo Vista del 50% de los bloques Aguada Federal y Bandurria Norte en Vaca Muerta, que estaban en manos de Wintershall DEA, a cambio de US$140 millones.

“Si bien todavía rige mucha incertidumbre a nivel local, se podrían empezar a ver transacciones de posicionamiento en vistas a las elecciones presidenciales de 2023. Oportunidades siempre habrá, y este es un momento donde las valuaciones continúan estando bajas”, comenta Ignacio Aquino, socio de PwC Argentina.

En la consultora señalaron que pese a la mejora en el clima inversor, no se descarta que haya nuevos casos de salida de empresas multinacionales, como sucedió con fuerza en 2020 y la primera mitad de 2021, con casos emblemáticos como Walmart, Falabella y la aerolínea Latam.

“Si bien el gran flujo de salidas probablemente ya ocurrió, este tipo de transacciones se seguirán dando, influenciado por la nueva ola de incertidumbre local y porque todavía hay un pipeline de transacciones que se vienen trabajando desde 2021″, explicaron en PwC.

Gentileza

Ecosistema emprendedor

Los especialistas en M&A destacan el potencial que ofrece el mercado argentino, especialmente en algunos rubros. “La Argentina está a la vanguardia en la región en cripto, fintech y web3 y también hay muchas oportunidades en agtech”, explicó Dan Green, socio del estudio internacional de abogados Gunderson Dettmer, especializado en el sector de capitales de riesgo y financiación de startups, que acaba de abrir oficinas en San Pablo para atender a toda la región.

“Hay ciertos segmentos de la economía, como los servicios financieros, que resultan especialmente atractivos. Los argentinos están acostumbrados a ser creativos en la forma en que resuelven los problemas comerciales en esas áreas y han estado dispuestos a adoptar nuevas tecnologías como soluciones criptográficas y fintech que pueden ayudar a resolver sus necesidades bancarias y financieras locales”, señaló Green.

El abogado de Gunderson Dettmer además destacó el ecosistema emprendedor con que cuenta el país. “La Argentina no solo tienen historias de éxito y una comunidad activa de capitales de riesgo, también cuenta con instituciones educativas de primer nivel, gran cantidad de personas con mentalidad internacional muy activa y próspera que se ha conectado a mercados internacionales como Europa y Estados Unidos. En comparación con otros países de la región, la Argentina partió de un lugar diferente hace 20 o 30 años y ese elemento contribuye a su atractivo hoy”, señaló Green.

Capacidad de adaptación

Los especialistas además no dudan en destacar la capacidad que tienen los emprendedores locales a la hora de adaptar sus propuestas de negocios a otros mercados “Hay una fertilización cruzada creciente entre países de América Latina, no solo entre países de habla hispana. Los empresarios argentinos tienen una mentalidad internacional, no se desaniman si deben trasladarse a otras ciudades o aprender nuevos idiomas como el portugués para expandir su negocio a Brasil. Y, por lo tanto, están dispuestos a adoptar la expansión internacional necesaria para lograr el éxito a largo plazo”, explican en Gunderson.

Por su parte, el abogado corporativo Alejandro Candioti destacó que el mercado doméstico continúa ofreciendo grandes oportunidades. “El real estate en la Argentina está a precios realmente regalados y también sigue habiendo mucho interés de los inversores extranjeros por los negocios que tengan sus revenues dolarizados.

En este sentido, muchos servicios que se contrataban en Ucrania y Europa del Este en general, están buscando subcontratar en la Argentina y eso es siempre algo que interesa a los inversores”, señaló el abogado, que protagonizó una de las últimas noticias en el mundo de los negocios con el contrato que firmó con los herederos de Diego Maradona para lanzar una cadena de restaurantes en homenaje al astro del fútbol.