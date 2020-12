Vacaciones en Hawaii: por la pandemia y la brecha cambiaria, hay pasajes "baratos"

Hawaii apareció estos últimos días con opciones de vuelo a Honolulu para enero a partir de los $85.626 flexible y con valijas desde Buenos Aires, en verano. Fuente: Archivo - Crédito: Federico Guastavino

Sofía Diamante 7 de diciembre de 2020 • 10:25

La combinación de un año inédito por la pandemia, sumado al crecimiento de la brecha cambiaria, generó que haya promociones de pasajes a lugares históricamente caros. Por ejemplo, para el argentino que tenga los dólares o haya podido ahorrar durante este año de encierro, Hawaii aparece como una oportunidad para vacacionar, ya que, según muestran los operadores de viaje, los pasajes están en los valores más bajos de los últimos cuatro años.

"Hawaii apareció estos últimos días con opciones de vuelo a Honolulu para enero a partir de los $85.626 flexible y con valijas desde Buenos Aires, en verano. También vimos el multidestino Honolulu + Los Ángeles por $85.375 desde Buenos Aires, con valijas incluidas y opciones en enero. Ambas tarifas incluyen el impuesto PAIS y la percepción del 35%", dice Matías Mute, fundador del sitio Promos Aéreas, quien aclara que para ingresar piden un PCR negativo o cuarentena de 14 días en caso de no tenerlo, además de la visa.

"No es la primera vez desde que estamos atravesando la pandemia que vemos ofertas en destinos que no son los tradicionales. Meses atrás, esta tendencia comenzó con Malé (Maldivas), donde sus vuelos se conseguían por US$1215 ida y vuelta con equipaje e impuesto PAIS incluido (en ese entonces no estaba implementado el 35%). En aquella oportunidad también fue una sorpresa ver a Papeete, en la Polinesia Francesa, con su tarifa de US$1140 en verano (impuesto PAIS y equipaje incluidos en el precio), cuando es un destino que encontramos como mínimo en US$1600", agregó Mute.

Los pasajes a Honolulu, Hawaii, están en los valores más bajos de los últimos cuatro años Fuente: Archivo - Crédito: Kualoa Tourism

Las razones son varias. Por un lado, cuando se divide el precio del pasaje en pesos por la cotización del tipo de cambio informal, surge que los valores están muy bajos, lo cual es razonable cuando el precio del dólar está tan alto. Por otro lado, la demanda para viajar sigue siendo baja producto de la pandemia, entonces las aerolíneas prefieren ofrecer pasajes más accesibles para reactivar el mercado y generar flujo de caja.

Pero no solo los destinos exóticos están en promoción, vuelos a Río de Janeiro o Miami también están a valores bajos. "A Miami se consiguen pasajes por $58.000, que son menos de 400 dólares a la cotización del informal. A Europa hay vuelos a US$500 y lo mismo con los pasajes a Río de Janeiro, que históricamente siempre valieron US$300, hoy están a $23.000, en 12 cuotas, que son alrededor de US$150", indicó Julián Gurfinkiel, cofundador de la agencia de turismo online Turismocity.

Los pasajes a Río de Janeiro, que históricamente siempre valieron US$300, hoy están a $23.000, que son alrededor de US$150 Fuente: Archivo

"Si bien ahora hay demanda, a diferencia de los meses pasados, todavía está mucho más baja de lo que eran antes del coronavirus y estas promociones son una forma de reactivar. Si uno ve los precios de los pasajes dividido en blue, están más baratos que nunca", agregó Gurfinkiel.

Por otro parte, los analistas coincidieron en que los pasajes a Bangkok, que históricamente se consideró la puerta de ingreso al sudeste asiático por ser la ruta más barata, hoy está más cara y recomiendan viajar a otros destinos, como Sydney, Australia.

En Avantrip, en tanto, detallaron su ranking de ventas a "países y ciudades exóticos": 1. Israel. 2. Tailandia. 3. Japón. 4. Emiratos Árabes. 5. Maldivas. 6. Sudáfrica. 7. China. 8. Egipto. 9. Corea del Sur. 10. Fiji. "Los primeros tres mantienen un diferencia importante en cantidad de tickets emitidos contra el resto", indicaron.

