Hay onda: la ciencia detrás de los vínculos que funcionan

Una de cada seis personas en el mundo está afectada por la soledad, según la OMS. Una encuesta global de Meta y Gallup eleva la cifra: el 24% de los adultos se siente “muy” o “bastante” solo, más de mil millones de personas. La Argentina, con un 28%, está por encima del promedio mundial.

En este contexto, Adam Grant acaba de publicar Vibe: The Secrets of Strong Connections in a Lonely World. Grant es psicólogo organizacional, profesor de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania y uno de los pensadores del management más influyentes del mundo. Sus libros, como Originals, Think Again y Potencial oculto, vendieron millones de ejemplares, y conduce el podcast Re:Thinking. En su nueva obra explora la ciencia detrás de la química entre las personas y sostiene que la conexión no se encuentra: se construye.

En lugar de pensar las relaciones humanas como intercambiables, o de dividirlas en las categorías habituales (amigo, pariente, compañero de trabajo), Grant propone mirarlas a través de cuatro nuevas agrupaciones. Los asociados son “lazos transaccionales”; los aliados, “sociedades basadas en un propósito”; los compinches (pals), “alianzas de diversión”; y los confidentes, “conexiones basadas en el cuidado”. Una misma persona puede encajar en más de una categoría o pasar de una a otra. Aun así, el autor sostiene que advertir qué esperamos exactamente de una relación nos ayuda tanto a entrar en sintonía como a manejar nuestras expectativas.

“Si podemos tener onda espontáneamente con algunas personas algunas veces, ¿por qué no podemos lograrlo deliberadamente con más personas más veces?”, se pregunta. A partir de su propia experiencia y de la de otros, Grant deja algunas ideas para llevar a la práctica:

Uno, la química se diseña. La conexión no depende de la suerte ni de la personalidad: es una habilidad. Grant propone saltear la charla trivial con preguntas lúdicas (por ejemplo, “¿un pancho es un sándwich?”) y compartir experiencias activas. En la próxima reunión, podemos cambiar el “¿qué tal?” por una pregunta que invite a jugar.

Dos, no todos tus amigos son amigos. Pedirle a una sola persona que sea a la vez aliada, compinche y confidente genera decepción. Según Grant, el bienestar es mayor cuando esos roles se reparten entre distintas personas. Mapear los vínculos ayuda a ajustar expectativas.

Y tres, la frecuencia no sostiene la onda. El contacto regular ayuda a construir un vínculo, pero no hace falta para mantenerlo. Los “lazos dormidos” valen oro: por ejemplo, ejecutivos que retomaron contactos con los que no hablaban hacía más de tres años recibieron consejos más novedosos y útiles que los de su círculo actual. Propone practicar el pebbling (mandar un meme o un link como gesto de cuidado) y escribirle hoy a alguien que no ves hace tiempo. A los argentinos, que llevamos la amistad casi como una bandera, estas ideas pueden parecernos obvias. Pero nunca está de más recordar el poder que tienen los vínculos en nuestras vidas.

Sonido recomendado para leer esta columna: We Used to Wait, Arcade Fire