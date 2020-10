Hora de capacitarse. Los libros para pasar la pandemia

En The Splendid and the Vile, Erik Larson cuenta como Winston Churchill enseñó al pueblo británico "el arte de ser audaz y no tener miedo" Fuente: LA NACION

La pandemia trajo muchas nuevas actitudes en los profesionales y ejecutivos de empresas: nuevas formas de trabajo, nuevos comportamientos para trabajar online y desaprender viejos hábitos. También a confiar más y controlar menos a sus colaboradores, aunque a varios les cueste dejar de hacer micromanagement y desconfiar de todos y de todo.

Algo positivo que trajo la pandemia es un renovado hábito de lectura. Muchos directivos han aprovechado este tiempo de trabajo diferente y de reflexión para volver a leer. Es por ello que, a continuación, les ofrecemos una variedad de libros que incluyen temas relacionados a nuestro tiempo pandémico, los más leídos por los ejecutivos en el exterior y otros temas que pueden ser de interés para momentos de introspección.

Empecemos con Stephen King. Pero no se preocupen, no voy a recomendar ningún libro de terror. Al contrario. King ha escrito un libro para aquellos que en esta cuarentena interminable han empezado a escribir. Muchos profesionales han querido plasmar pensamientos, reflexiones e ideas de cómo atravesar estos tiempos además de volcar sus experiencias profesionales y de vida. Para ellos y ellas recomiendo Mientras Escribo.

Mientras escribo empieza con el relato de la asombrosa infancia de Stephen King y su extraño y temprano interés por la escritura. Una serie de vívidos recuerdos de la adolescencia, de la universidad y de los años de lucha que lo llevaron a la culminación de su primera novela, Carrie, aportan al lector una amena y divertida perspectiva sobre la formación del escritor. A continuación, King describe las herramientas básicas del oficio y expone sus opiniones personales sobre el secreto de la escritura. Si quieren escribir, háganlo bien y lean mucho antes de lanzarse al oficio más apasionante que es escribir sobre uno mismo.

Un libro maravilloso que está en boga entre directivos en el exterior según un relevamiento de la consultora McKinsey es The Splendid and The Vile de Erik Larson (Crown, 2020). El autor se focaliza en el primer año de gobierno de Winston Churchill. Los 12 meses que describe el libro entre mayo 1940 y 1941, Hitler ya había anexado varios países y la campaña de bombardeo del Führer cobraba cada vez más víctimas en Inglaterra. Ante esta incertidumbre y crisis que el país soportaba, Churchill fue capaz de convencer al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, que Gran Bretaña era un aliado confiable y que estaba dispuesta a pelear hasta el final.

Una de las enseñanzas más destacadas del libro y que puede tomarse para estos tiempos de gran incertidumbre y miedo provocado por la pandemia, es que Churchill enseñó al pueblo británico "el arte de ser audaz y no tener miedo". El libro lleva al lector a pensar en las dificultades que hoy atravesamos y en el valor del verdadero liderazgo donde la elocuencia de Churchill, su coraje y perseverancia logró unir a un país.

Para aquellos lectores voraces de crisis pasadas, y tal vez algo masoquistas, The Great Influenza de John Barry (Penguin, 2004) pone foco en la historia de una de las pandemias más mortíferas del mundo actual. Barry presenta a la pandemia (también conocida como gripe española) como el primer desafío de la medicina moderna en Estados Unidos. La medicina de ese momento, según comenta Barry, demostró lo que la ciencia médica aplicada a la salud pública puede generar en la población. La enfermedad, que probablemente comenzó en Kansas, se expandió por todo el mundo debido a que se dio en el medio de los movimientos de tropas producto de la Primera Guerra Mundial. Un libro muy propio de nuestro tiempo, cuando la pandemia del Covid-19 está haciendo estragos en los sistemas de salud de todo el mundo.

Si la pandemia los estresó, Mindfulness: Meditación para gente de alto rendimiento de Ulyses Villanueva (Kolima, 2014) o Mindfulness en la era del miedo y la ansiedad de Clara Badino (Grijalbo, 2015) son libros ideales para los ejecutivos estresados y pasados de rosca producto de la pandemia. Según los autores, la atención plena que permite el mindfulness, facilita estar focalizado al máximo y evitar dispersión, concentrar toda la energía y recursos en los objetivos que se quieren lograr además de utilizar el potencial creativo que tenemos.

Para aquellos que prefieran la lectura en inglés, el libro de Jon Kabat-Zinn, Wherever You Go, There You Are: Mindfulness Meditation For Everyday Life (Piatkus, 2016) es un muy buen libro para aprender a meditar y liberar el estrés por uno de los expertos mundiales del tema.

La pandemia aceleró la digitalización y remotización de una forma impensada y adelantó, según algunos estudios, una década las transformaciones en las organizaciones. Por supuesto que los cambios fueron para todos, incluyendo los ladrones. El libro de Sebastián Vidusky Engaños digitales y víctimas reales (Ediciones B, 2020) es la historia de estafas por internet y hackeos en el país, no solo en empresas, también a la Policía Federal, la Prefectura, y el uso de las redes sociales para estafar. Un libro que narra de manera clara las formas que los nuevos cacos tienen de hacernos pisar el palito. Muy recomendable para aprender a ser más precavido.

¿Están cansados de leer temas de trabajo? La Vida en la cornisa, de Inés Fernández Moreno (Obloshka, 2020), es un libro de cuentos más que ideal para atravesar la pandemia. Llenos de un humor exquisito, la autora atrapa con historias que pueden llegar al límite. El humor es usado como recurso destinado a poner distancia ante situaciones dolorosas o para dar cuenta de escenarios que ocultan un mar de fondo.

No somos los únicos que estamos encerrados, los más jóvenes también. Argensaurios: Tierra de gigantes, un libro excepcional de Nerea Liebre (Quipu, 2020, eBook), la autora, a través de un concurso para alumnos de todo el país, recrea las especies más increíbles de dinosaurios que vivieron en nuestra tierra. Sumado a un complot detectivesco que incorpora la problemática del lenguaje inclusivo. ¿Qué sucede cuando el lenguaje inclusivo excluye? ¿O cuando quien defiende el tema se da cuenta que necesita abrir más la cabeza? Una reflexión de una de las protagonistas se impone en el cuento: "¡Yo, que defiendo la igualdad entre hombres y mujeres, que me peleo con todo el mundo, no supe reconocer que la figura de una eminencia podía estar representada tanto por un hombre como por una mujer!".

Un libro exquisito para chicos a partir de 10 años que maneja increíblemente la combinación de la creatividad, la realidad y la reflexión.

