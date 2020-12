Teletrabajo: qué definieron las empresas para el próximo año

Según los datos relevados por la consultora Mercer, el 38% de las empresas indicó que sus empleados continuarán trabajando de forma remota Crédito: Shutterstock

Después de casi nueve meses de que haya arrancado la pandemia de Covid-19, las empresas comienzan a planificar cómo va a ser la vuelta a las oficinas. Durante todo este año, la gran mayoría trabajó a distancia debido a las restricciones del aislamiento y distanciamiento social. Así, desde el principio se pensaron distintas alternativas para que cada empresa vuelva a las oficinas tomando todas las medidas preventivas.

Según un relevamiento realizado a 309 empresas líderes nacionales y subsidiarias de multinacionales por la consultora Mercer, el 38% de las empresas indicó que la mayoría de los empleados continuará trabajando de forma remota, independientemente de los cambios en las normativas de distanciamiento social. Sin embargo, hay un 27% de los encuestados que no tiene definido el futuro de la modalidad de trabajo de sus empleados.

Por otro lado, sólo un 13% de las empresas eligió que la mayoría de sus equipos vuelva a su lugar de trabajo, a menos que haya una "razón válida" para no hacerlo (como por ejemplo problemas de salud). En tanto, un 6% de los encuestados indicaron que dejarán la decisión a los empleados.

Por último, un 16% habló de otras alternativas, como la modalidad mixta de teletrabajo y días de oficina, o esquemas rotativos por equipos con capacidad reducida y de manera controlada, entre otras.

En tanto, como consecuencia de la Ley de Teletrabajo, las empresas entienden que deberán asumir nuevos gastos si quieren seguir bajo este régimen. El pago de internet, equipamiento de oficina y computadoras, electricidad y otros servicios son cuestiones que las empresas están considerando. La mitad de los encuestados aseguró que pagará los gastos de internet.

Sin embargo, el 69% no decidió como implementará el pago: si abonará un monto fijo por mes o si hará reintegro a partir de las facturas de los gastos.

"La ley de teletrabajo y la nueva forma de trabajo está impulsando a las compañías a revisar su propuesta de valor en términos de beneficios y resignificar los conceptos de flexibilidad y bienestar. Frente a esta nueva realidad, posiblemente tendrán que tomar otra forma", explicó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

Cambios a fin de año

Con respecto al pago del medio aguinaldo, el 92% de las empresas no lo ha adelantado ni está evaluando hacerlo. En el caso del incremento salarial total anual otorgado durante 2020, en promedio las empresas concedieron un aumento del 38%.

Para retener el "talento clave", el 57% de las empresas está otorgando un aumento diferencial, el 23% está realizando financiamiento de capacitación formal y un 16% está entregando un bono de retención.

Por otra parte, llegando a fin de año, cuando la mayoría de los empleados se toman sus vacaciones, una parte de las empresas encuestadas redefinieron las reglas de sus políticas. El 52% no realizó cambios, el 22% implementó la posibilidad de acumular la totalidad de los días de vacaciones no gozados para el año siguiente, el 9% implementó la posibilidad de acumular una parte de los días de vacaciones no gozados para el año siguiente, el 6% lo está evaluando y el 10% indicó otras opciones.

