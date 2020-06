Eduardo López, José del Rio y José Abadi

El infectólogo Eduardo López y el psiquiatra José Abadi estuvieron como invitados en el programa "Comunidad de Negocios" donde hablaron de cuánto más se podría extender la cuarentena por el coronavirus, a partir del aumento del número de contagiados y de las consecuencias que tiene el aislamiento en la mente de las personas.

En diálogo con el secretario general de LA NACION, José del Rio, López dijo que el pico de contagiados en el país ocurriría entre mediados y finales de junio, aunque esto depende de las acciones que se tomen como el aumento de los testeos, sobre todo en barrios vulnerables.

"El pico va a ser más tardío y de menor magnitud que el de España e Italia. España llegó a tener un máximo de 8000 contagiados por día durante una semana e Italia un pico de 6500 por 10 días. Argentina está entre 700 y 800 casos diarios y es posible que aumenten, pero soy cautamente optimista de que no llegaremos a esas cifras", opinó.

Sin embargo, Abadi dijo que la cuarentena por esta situación inédita y sorpresiva "causa una angustia y una ansiedad que no es banal, ni inocua, sino que produce irritabilidad y un pesimismo que puede llevar a la depresión".

"Frente a esta situación tenemos que tener un aliado que es el miedo útil en contraposición del pánico inútil. El miedo útil permite dimensionar la situación a superar y elegir herramientas adecuadas como la valentía que es una aliada. Solo los irresponsables y los temerarios no tienen miedo útil", explicó.

Pero, más allá de esto, dijo que la cuarentena avanza y "que no haya fecha de finalización hace que el inconsciente, que no tiene calendario, la viva como eterna". "Se siente ya no como desconcierto, sino como desamparo. Es un encierro que no es ya querer quedarse libremente dentro de la casa sino una vivencia nociva. Por ahí no hay más remedio y es una situación de alto costo, pero habría que buscar alternativas y formas, o por lo menos ser conscientes de que es nocivo para salud mental", apuntó.

Por último, el también psicoanalista criticó que la comunicación del tema "sea una auditoría contable de contagiados y muertos", ya que "no se le puede decir a la gente esto como si fuera información de archivo".

En este sentido, López acordó con Abadi y dijo que habría que hacer énfasis también en el número de recuperados y en que la enfermedad no necesariamente conduce a una cama en terapia intensiva o la muerte.

"El número de recuperados es un dato fuerte porque habla de la eficiencia del sector de la salud y de que la enfermedad no es grave. El 80% la cursa de forma benigna y solo un 5% necesita de terapia intensiva y ese grupo son los mayores de 60 años o los que tienen comorbilidades. La Argentina, además, tiene un tema interesante que es que la población adulta es joven con una edad media de 40 años", cerró.