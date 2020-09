De Pablo, en "Comunidad de Negocios

El economista Juan Carlos De Pablo estuvo en el programa Comunidad de Negocios y habló sobre la situación económica argentina. En ese sentido, tuvo una mirada crítica frente a las medidas que está tomando el Gobierno y afirmó que el país viene sufriendo de los mismos errores que medio siglo atrás.

"Los argentinos somos mucho más exigentes que el Fondo y los bonistas", dijo, y habló de la incertidumbre que hay en la gente y de la falta de confianza en el oficialismo. "A las 10 de la mañana nos asustan y a las 10 y media se preguntan por qué tenemos la plata fuera del sistema", dijo, y aseguró que es por esto que los argentinos tienen ahorros fuera del país o sin declarar. "Este Gobierno está haciendo todo lo posible para no restablecer la confianza", aseguró.

-Ahora las telecomunicaciones volvieron, son un servicio esencial, un servicio público, ¿Qué opinas de esta medida?

-Me hacen temblar. En una columna reproduje un trabajo que se referían a la India, porque es otro país que tiene la electricidad como derecho. Y a raíz de que tienen la electricidad como derecho, tienen cortes y otras series de problemas. Entonces cuando me dicen que esto es esencial, que nos lo garantizan, yo empiezo a temblar.

-¿Por qué no miramos eso y volvemos a caer en la misma trampa?

-No tengo una respuesta, pero evidentemente llama la atención. No se puede solucionar los problemas de las empresas privadas interviniéndolas. En la historia argentina en materia de estatizaciones de empresas, desde Perón que las hizo en la década de los 40 y Menem en la década de los 90, es una medida trágica con todo tipo de gobierno. Con gobiernos militares, radicales, peronistas. Medio siglo de errores es demasiado para decir que tuvimos mala suerte.

- ¿Qué opinás del impuesto a la riqueza?

-Estamos en el peor de los mundos, en el peor de los momentos desde el 19 de marzo. Porque los números sanitarios son de lo peor y en un país presidencialista y personalista la personalidad del presidente está totalmente deshilachada. Yo no puedo discutir las cosas al vacío. Algunos colegas míos no tienen nada que hacer. Hay que hacer bien las cuentas, entre los que pagamos los impuestos y los evasores. Desde el punto del gasto, la Argentina no te devuelve nada. Las tres cuartas partes del gasto público son transferencias. Uno como contribuyente impositivo se pregunta cuánto más van a sacar de lo cual no voy a ver nada. En ese contexto hay que discutir. Los que crearon este proyecto tienen que poner la cara.

-Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda, decía que había que bajarle eventualmente impuestos a las empresas y en todo caso aumentarlo a las personas. El presidente dice lo contrario. ¿Quién tiene razón? ¿O ninguno la tiene?

-Más de quién tiene la razón, la cuestión qué lugar ocupás cuando se dicen las cosas. Cuando uno tiene la responsabilidad ejecutiva es cuando tenés que jugarte porque la importancia de lo que decís o determinas tiene un impacto sobre la recaudación. El resto no sé. Hay que cobrar impuestos generalizados, la menor cantidad de excepciones posibles, entre otras. Tenes que tener la idea para presentársela a la población que es mucho más exigente que los bonistas y el FMI. A los bonistas les podes vender algún buzón, al Fondo Monetario también. A los argentinos, no. Tienen que presentar una idea impositiva dentro de un conjunto. El sector público nos tiene que decir qué esfuerzo va a hacer y no tirar bombas de humo que lo único que hacen es volar la cabeza, además de tener que resolver los problemas de todos los días. No estamos discutiendo en un país normal ni en una época.

-En el Council de las Américas, Larreta dijo que "Hay que buscar consensos duraderos para superar este estancamiento". ¿Qué opinas frente a la cantidad de antinomias que se nombraron en esta semana?

-Es una expresión de deseo, y con eso yo no tengo nada para hacer. Pero como profesional, sé de qué estamos hablando. Los conflictos de políticas económicas se dan en el plano instrumental, no en el plano de los objetivos que somos todos buenos. Todos queremos crecer. El aporte que uno tiene que hacer es desde la propia experiencia, de nuestra propia lectura de historia, las lecciones. Cuando nos dicen que van a controlar los precios, pero no tienen en cuenta los costos yo me agarro la cabeza. No es un tema de grieta, sino de economía. En cada uno de los ámbitos tienen que haber diálogo. La sustancia del diálogo no la ponen los políticos. Uno como profesional tiene mucho para aportar y dentro de la profesión.

-¿Qué creés que le va a pedir el FMI al Gobierno y que puede otorgar el Gobierno argentino en materia de la reducción del déficit? ¿Por dónde puede pasar la negociación?

-Primero hay que ver que te pide la burocracia, cosas elementales. ¿Qué le vamos a dar? No sé. La clave de esta negociación es así: estamos negociando cómo y cuándo te voy a pagar lo que ya me diste o te estoy pidiendo plata prestada. Son dos negociaciones. El Gobierno argentino sabe que no le va a sacar más plata al Fondo Monetario. Hay que ver el componente político. El acuerdo de 2018 tiene un componente político que es fundamental. Los argentinos somos mucho más exigentes que el Fondo, mientras no le pidan plata, y los bonistas no le pidan plata fresca. ¿En qué carril formal se va a renegociar? No tengo idea.

-¿Fue causal o casual que se vuelva a hablar de los dólares de los argentinos en el exterior o fuera del sistema? ¿Es sustentable el cupo de US$200 para 5 millones de argentinos para este mes que comienza? ¿Si es sustentable que los argentinos tengan los dólares fuera del colchón?

-La política económica no se da en el vacío. Yo no entiendo por qué el Banco Central sigue vendiendo los US$200 mensuales, no entiendo por qué no bajan la cortina antes que arranquen las operaciones el lunes. Los argentinos tenemos mucha plata fuera del sistema. Si hacemos bien la cuenta, la suma del Estado argentino y de los privados probablemente sea acreedor neto. Probablemente las tenencias privadas fuera del Estado argentino superan la deuda pública. ¿Por qué las tenemos afuera del sistema? ¿Por qué la tenemos tan lejos de los funcionarios? Por lo que hacen los funcionarios y dicen los funcionarios. A las 10 de la mañana nos asustan y a las 10 y media se preguntan por qué tenemos la plata fuera del sistema.

-¿Qué puede pasar efectivamente con el dólar de acá a fin de año? ¿Hay alguna manera de que se llegue a estabilizar el frente externo con la política que está implementando el Gobierno en este momento?

-Algunos colegas dicen que hay que restablecer la confianza. ¿Pero quién le pone el cascabel al gato? Este Gobierno está haciendo todo lo posible para no restablecer la confianza. No lo descarto, pero ningún argentino hoy está tomando decisiones. Como tenemos un régimen presidencialista, el único que no puede ir a la casa es el Presidente de la Nación. A lo que venga, quizás sea lo mismo de las últimas semanas. La otra alternativa, como hizo Alfonsín en 1985 o Menem en 1991, acercándose las elecciones de medio periodo van a decir que algo van a tener que hacer. Cuando uno crea que está al borde del abismo ahí tenemos el tipo de modificaciones que algunas personas tienen en la cabeza.

-Cuando pase este tsunami, esta pandemia, y frente a la situación económica preocupante con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza y con los altos niveles de desempleo. ¿Cómo se sale de un contexto que tiene una historia tan compleja?

-La vida misma. Los datos de producción dicen que hasta ahora el peor mes fue abril y de ahí de a poco estamos recuperando. Gracias a la vida misma. La realidad son los 45 millones de seres humanos que se levantan todos los días para ver cómo le encuentran la vuelta. Si miramos el tema de la vacuna, esta es la cooperación pública privada gracias a la globalización. Argentina no va a producir la vacuna, va a producir un pedacito. En ese punto de vista, estoy en el grupo de los optimistas. Porque los seres humanos nos levantamos todos los días para ver cómo le encontramos la vuelta. Estamos viendo todas las manifestaciones y todas las series de cosas que hacen los seres humanos. Como economista, lo primero que se debe hacer es hacer andar el sistema. Porque donde está todo cerrado la cosa no funciona.