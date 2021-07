Jugar en Wall Street. Cómo subirse al tren de la economía norteamericana

Estados Unidos se encamina a su mayor crecimiento económico en décadas. Según las ultimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) el Producto Interno Bruto (PIB) aumentaría 7% este año lo que “representaría su nivel más alto desde inicios de los años ’80”, sostuvo el presidente de la FED de Nueva York, John Williams.

En ese contexto, los índices de acciones norteamericanas baten records y las empresas que empezaron la semana pasada a presentar balances trimestrales sorprenden en muchos casos con números superiores a los previstos por los analistas. Y desde la Argentina, a 9000 kilómetros de distancia, existen algunas chances de participar al menos como inversores de ese crecimiento.

Soledad López, responsable de desarrollo de Rava Bursatil, explica sin vueltas. “Es posible sumarse a la evolución de la economía norteamericana desde una cuenta comitente en la Argentina. Esto puede realizarse mediante la inversión en distintos sectores, a través de Cedear, de acciones directamente en el mercado americano o de ETF, entre otros”, explica el analista.

En la misma línea, Paulino Seoane, Head of Investment Ideas de Balanz remarca que “un inversor minorista, sin importar el capital que tenga, puede pegarse a la evolución de la economía de EE.UU. mediante los Cedear, con montos que según la empresa, comienzan desde $2500/$3000 cada uno. Así accede a una partecita de una acción de una compañía norteamericana como por ejemplo Amazon, Netflix o Google”.

Los índices en precios record pueden hacer dudar a algunos inversores respecto de la oportunidad o no de entrar a estos valores: En este punto hay que separar entre inversores de corto plazo, los que hacen trading (compra/venta para sacar diferencia de valor) de quienes apuestan por el largo plazo, por estrategias de buy & hold (comprar y mantener), que son la mayoría de los inversores minoristas.

Maximilano Leguizamo, es fundador de Academia Bursátil y se dedica a entrenar cada vez mayor número de argentinos que quieren dar sus primeros pasos en Wall Street y lo que transmite en sus cursos es que “quien está interesado en invertir en empresas que están constantemente en crecimiento no debería preocuparse tanto por el precio de compra, sino más bien poner la mira en mantener sus acciones a mediano plazo y aprovechar todo el potencial que tienen”.

Atarse al éxito

Valiéndose de los Cedear un inversor local puede armar una cartera bastante representativa de lo que es la economía norteamericana. “Si uno quiere replicar la recuperación económica de Estados Unidos, el índice que mejor lo refleja, según mi lectura, es el Dow Jones, porque justamente son empresas de consumo, más industriales, bancos, petroleras, entre otras. De las treinta compañías del índice Dow Jones, veintiocho tienen Cedear en la Argentina”, explica José Ignacio Bano, gerente de Research en invertirOnline.

Claro que replicar el índice de manera “pura” va a requerir de mucho capital. Pero se puede “comprar los principales indicadores o el 50% del índice”, dice Bano. Así con las 10 o 12 empresas más importantes su portafolio va a poder ser más chico.

Replicar un índice como el S&P 500 no sería técnicamente posible, pero si se puede conseguir una buena correlación con ocho o diez papeles. Seoane, de Balanz, resume una posible estrategia apostando a las cinco empresas conocidas como FAANG -Facebook, Apple, Amazon, Netflixy Google- a la que sumaría Microsoft.

“La minera Barrick Gold que nos sirve para estar ligados al oro. También, empresas de primera línea como pueden ser Coca-Cola, Walmart o Disney, son activos que vienen subiendo de una forma pareja, y están estrechamente relacionados al crecimiento de la economía. De esta manera, si llegara a haber una baja del mercado, al estar dentro del consumo masivo y básico, sobre todo Coca-Cola y Walmart, estos papeles podrían no bajar tanto como sí el resto del mercado”, explican en Rava Bursátil.

Para inversores con poco capital Bano subraya que el mejor Cedear es Berkshire Hathaway (BRKB). “Es el fondo de Warren Buffett, y una de las ventajas más importante que tiene es que, como la empresa es un fondo e invierte en muchas otras empresas, el inversor con la compra de un solo activo, está adquiriendo, en realidad, muchas empresas distintas. La principal tenencia del fondo es Apple, también tiene Bank of America y Coca-Cola”.

Este año la economía norteamericana crecerá un 7% lo que significa un atractivo extra para invertir en Wall Street ANGELA WEISS - AFP

El sector financiero también es recomendado por casi todos. “Recomendamos incluir un banco de renombre como Citibank, o algo más conservador con crecimiento continuo y constante como la empresa Visa”, recomienda Lopez para seguir de cerca la performance de la economía mas grande del mundo. “Un buen representante del sector financiero es Bank of America, y debería estar en casi cualquier portafolio ya que ha ‘performado’ muy bien en el año, no tanto en el último mes, pero de todas maneras me parece una muy buena compañía para estar”, aporta Bano.

Sin intermediarios

Para los inversores que quieran y puedan invertir directamente en los Estados Unidos los ETFs son la herramienta ideal a los ojos de todos los analistas.

Los Exchange Traded Fund (ETF) son fondos que cotizan en la Bolsa y su gran ventaja es que siguen a un índice o sector. En una sola inversión ya se está diversificando. Las barreras de entrada, es decir el capital mínimo a invertir es más elevado que con los Cedear, pero no es imposible.

“En InvertirOnline no tenemos un monto mínimo requerido, pero de todas maneras, nuestra recomendación es empezar, al menos, con US$1000 por tema de costos, ya que sino no será tan eficiente la inversión. De todas maneras, se puede realizar con menos de ese capital. Se puede fondear la cuenta con dólares, o bien, en pesos, ya que se envía el dinero a través de la operatoria de Dólar CCL”, explica Bano.

También en RAVA desde la misma cuenta comitente, es posible operar en ambos mercados. “Estos instrumentos constituye una forma de diversificar, y posibilitan operar, por ejemplo, en los tres índices más importantes de Estados Unidos: como es el Dow Jones con su ETF DIA, el S&P 500 con SPY, o el Nasdaq con su QQQ”, explica López.

“Cada uno de estos ETFs cotiza entre US$360 y US$460, entonces, con ese tamaño de ficha, que es bastante chico, se puede comprar el índice completo de una manera muy simple”, detalla Bano.