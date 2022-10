La cadena de depilación láser más grande del mundo continua su expansión y llegó al Noroeste argentino

escuchar

Estamos en un contexto donde el cuidado personal y estético es tendencia mundial post pandemia. Esto provoca que cada día haya más demanda en la industria y se despierte un fuerte nicho económico de interés en nuevas plazas.

Definit by Espaçolaser abrió su primer local en el interior del país con un importante evento inaugural, mediante el formato de franquicia. Este modelo de negocios lleva a la expansión de la marca a distintos puntos del país. El local de San Miguel de Tucuman es la tercera clínica de depilación láser en abrir.

En diciembre se produjo la primera en el centro comercial Las Street de Lomas de Zamora y en septiembre en el shopping Nuevo Quilmes Plaza. Es así como Definit ya cuenta con 16 clínicas entre propias y franquicias y proyecta continuar con su expansión a través de la firma de más franquicias en otras grandes ciudades del interior.

“Estamos muy orgullosos y entusiasmados de continuar nuestra expansión, sumando ahora la propuesta de franquicias. El desembarco en San Miguel de Tucumán da cuenta de la satisfacción y el pedido de nuestros clientes que lleguemos a toda la argentina con nuestro servicio Afirma Rodrigo Ferrés, CEO de la firma.

“Un franquiciado es un socio que lleva el estandarte de la marca a un lugar donde nuestro brazo no da para llegar. Con esto me refiero a los estándares de calidad que creamos, los valores, la imagen y todo el knowhow de la empresa. Lo transmitimos a todos nuestros locales sin distinción entre propios o franquicias. Es tan importante el local de Tucumán como mi local de Belgrano”, afirma Ferres.

Definit, San Miguel de Tucumán.

El formato de franquicias que Definit ofrece, posee múltiples ventajas; no sólo brinda un rápido recupero de la inversión, sino que le da al franquiciado la posibilidad de ser parte de la cadena de depilación láser más grande del mundo; Espaçolaser. Lo cual no solo otorga prestigio y know how al proyecto, sino gran visibilidad de marca a través de la imagen de la reconocida artista Xuxa, quien además es socia.

“El negocio en si está muy probado y muy sistematizado, podemos hacer copy-paste en las operaciones todos los locales y funciona, obvio que cada uno tiene su propia curva de aprendizaje y todo un trabajo que hay que hacer de capacitación, pero no es que hay muchas incertidumbres o variables”, expresa Ferrés.

Los dueños del nuevo local de San Miguel de Tucumán son dos médicos que decidieron ampliar sus ingresos y apostar por la franquicia de Definit, sin dejar de ejercer su profesión. Sebastián Torrens es uno de ellos que además trabaja y vive en Buenos Aires y viaja a Tucumán ocasionalmente. “La idea de instalar la marca en Tucumán ha sido una idea que me entusiasma mucho por la cuestión de devolverme a mi provincia lo que tanto me dio en cuanto a formación, con trabajo y generando nuevas herramientas para el bienestar de las personas”, cuenta.

“Lo que más me sedujo del negocio es que era favorable para todos y tenemos puesta la misma camiseta. Eso hace más fácil el control porque la gerente del local es el nexo con nosotros y hace que yo no esté presente en el local. A veces terminamos estorbando cuando estamos en forma presencial, porque el local tiene su propia dinámica de trabajo y lo virtual nos da la comodidad de continuar con nuestro trabajo principal. Yo no quería cambiar de trabajo, quería expandirme y tener un ingreso extra. No me lleva tanto tiempo controlarlo porque la gente que está trabajando está muy capacitada para que el negocio camine sobre ruedas y se termine desarrollando solo”, concluye Sebastián. La firma garantiza una fuerte inversión en marketing y publicidad y ofrece la exclusividad del equipamiento con la más sofisticada tecnología: el láser Alexandrita de la marca Candela™. Siendo la única cadena en Argentina que brinda este sistema.

“Para nosotros es una experiencia muy linda porque nos sentimos dentro de una gran familia. Estamos apoyados acá por la empresa porque nos respaldan con todo, reuniones y tecnología nueva. Yo estoy dentro de la medicina y esto fue como un bautismo en cuanto a la fase empresarial”, dice Sebastián. “Nos brindaron asesoramiento, capacitaciones para las cinco chicas que están trabajando en nuestro local en Tucumán, las 5 han tenido capacitaciones intensivas virtuales y presenciales en los locales de Buenos Aires para poder desarrollar lo que la marca nos propuso como trabajo y volvieron a Tucumán con toda una experiencia Definit”, continúa.

Dice Ferrés: “Sabemos que contar con socios locales en las diferentes plazas para una franquicia de alto nivel como esta, genera sinergia para el éxito del modelo, motivo por el cual estamos en conversaciones con varios grupos de inversores, seleccionando los perfiles que mejor se ajusten al proyecto”. El valor inicial de inversión es de $30 millones de pesos y el recupero está estimado en 22 meses. Los locales poseen entre 40-60 mts2 y se ubican en las principales áreas comerciales de las avenidas o en centros comerciales, otorgando un fácil acceso, alto tránsito y amplios horarios de atención.

Nicolas De Estrada, COO de Definit; Eloy Perez, área de Expanción de Definit; Valentina Gam y Lucia Serpa, dueñas de la nueva franquicia del local de Quilmes, durante el evento inaugural en el Nuevo Quilmes Plaza.

Definit proyecta terminar el 2023 con 31 locales, entre propios y franquicias. “Nos encontramos en plena expansión priorizando las principales ciudades de Buenos Aires y del interior. Creemos que este modelo de negocios mixto -con locales propios y franquicias- nos acerca cada vez más a nuestro objetivo de cerrar el año con un total de 31 locales, invirtiendo en el país y generando más de 100 nuevos puestos de trabajo”, detalla Ferrés.

Definit vino a cubrir un mercado que se encontraba insatisfecho. La cadena logró rápidamente un firme posicionamiento y gran prestigio como marca vinculada al bienestar, con fuerte foco en la seguridad y compromiso en la actualización y capacitación constante, que ofrece resultados eficaces para la eliminación del vello.

Acerca de Definit by EspaçoLaser

La empresa DEFINIT nace en 2018, de la unión entre dos profesionales de la industria Médico Estética, Rodrigo Ferres y Nicolás De Estrada; y EspaçoLaser, la mayor cadena de depilación láser del mundo. La conocida artista internacional Xuxa Meneghel forma parte del directorio de estas empresas, brindando prestigio y visualización a la marca.

Juntos, tras analizar los estándares de tratamientos de depilación láser ofrecidos por las cadenas locales, se propusieron armar una red de clínicas de excelencia. Enfocados en la eficacia y seguridad, con la misión de proveer la mejor experiencia en el tratamiento de depilación láser en el país.

Para eso, eligieron la tecnología más eficaz del mundo; el láser Alexandrita de la marca Candela™, que EspaçoLaser utiliza desde 2012 en Brasil, donde cuenta con más de 800 clínicas dedicadas solo a depilación láser. Lo que aporta día a día un know how de excelencia para DEFINIT.

Actualmente DEFINIT cuenta con 16 clínicas, en AMBA, cubriendo las mejores zonas comerciales: Alcorta Shopping, Barrio Norte, Recoleta, Palermo, Portal Palermo, Belgrano, Caballito, El Solar, Abasto Shopping, Dot Baires, Unicenter, Nordelta, Palmas del Pilar, Las Lomitas Street, y próximamente Nuevo Quilmes Plaza y San migel de tucuman entre otras. La proyección de la empresa es seguir creciendo, abriendo clínicas propias en AMBA y franquicias en las provincias de Argentina.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

