La crisis de los del medio

Hay un grupo que ha sido especialmente desafiado en este tiempo sin precedente, en lo que al trabajo en empresas se refiere. La presión les llegó desde todos los frentes: los directores y gerentes generales necesitaron de ellos para llegar a los equipos; los miembros de los equipos volcaron sus problemas y necesidades nuevas y demandaron alguna certeza en el medio de tanta incertidumbre. Desde recursos humanos se los acompañó, pero también se los llenó de pedidos para que hagan permear cada nueva directiva que iba apareciendo. Existe una crisis en aquellos que están “en el medio” y no me refiero a la crisis de la mediana edad, aunque muchos se encuentran justamente cursándola: los mandos medios de gerentes y jefaturas. Según una encuesta de CareerBuilder a más de 3600 trabajadores, la mayoría de las personas no quieren ser gerentes. ¿Por qué es esto? El puesto ha ganado mala reputación y está en total rediseño en la era pos pandemia. La actual naturaleza cambiante del trabajo generó una gran desconexión entre la descripción del trabajo y cómo se pasa el día en la práctica.

“Pasamos de la era del control a la era de la confianza y cuando uno cambia esa óptica cambian sus actividades”, dice Alejandro Melamed, director de la consultora Humanize Consulting. Con lo cual, parte de lo que hoy se pone en consideración es ¿qué hacen los managers ahora?. “Si las personas hacen bien sus cosas, tienen la autonomía correspondiente, los managers deberían trabajar exclusivamente en la estrategias y en generar los mecanismos para que los equipos puedan desplegar al máximo su potencial”, dice. Sobre cómo distribuirán su tiempo en esta nueva era, Melamed cuenta que hay dos ideas: “Una, que sostiene que habrá dos tipos de managers, uno que se ocupará de las personas y otro de los procesos, pero aún esto no se ve tanto así en las empresas y otra que es cambiar del high touch por el right touch. De pasar de permanente contacto y control, al de descubrir los momentos oportunos para aparecer, sostener y aportar en los equipos”.

Lo que viene son modelos de trabajo fluctuantes, con personas que colaboran dentro de la empresa por proyectos. Para Cecilia Giordano, presidente y CEO de Mercer Argentina y Paraguay, la gran resignificación que llegó para todos, pero en especial para estos roles, viene por el lado del propósito. “La pandemia nos mostró que ser líder requiere estar a disposición y para eso se precisa una vocación de servicio. A veces se ascienden profesionales solo por sus habilidades técnicas asumiendo sus habilidades de liderazgo. En el nuevo normal tienen el desafío de transformar su realidad con una actitud de servicio”, dice. Llegó el momento de que los líderes y managers puedan sustraer funciones en vez de seguir agregando ítems a una agenda que ya grita por espacio. Empezando por lo mucho absorbido por necesidad y urgencia durante la pandemia.