La generación silver representará el 50% del consumo global en 2050

La generación silver -que alcanza a los mayores de 50 años, según una de las clasificaciones más adoptadas- representa el 40% del consumo global, equivalente a US$23 trillones. A su vez, las proyecciones indican que la cifra se profundizará y llegará a alrededor de 50% en 2050.

Así lo exhibió el informe “Gen silver: over 50. El secreto mejor guardado”, elaborado por la plataforma regional Silver Economy Forum LATAM -presidida por Andrea Falcone y Liliana Parodi- y la consultora de mercado Almatrends. De acuerdo con el reporte, presentado en el evento “Generación silver: desafíos y oportunidades en el nuevo mapa de la vida”, realizado ayer en la ciudad de Buenos Aires, la economía plateada abarca desde la salud y el bienestar hasta la tecnología adaptada y se consolida en una oportunidad para las marcas.

Liliana Parodi: "La ciudad de Buenos Aires se convirtió hoy en la capital de la Silver Economy"

“Pilas de estudios hablan de los centennials, como si fueran el único mercado. Nosotros queremos preguntarnos -sin desmerecer su importancia- si realmente es así”, señaló Guillermo Oliveto, CEO W & Almatrends. En esa línea, el especialista precisó que la generación silver representa el 25% de la población mundial, lo que “ayuda a cambiar la narrativa”, y particularmente en la Argentina, la cifra escala al 35,5%, lo que la convierte en “una fuerza transformadora”.

“Si la generación silver maneja el 40% del consumo, ¿por qué no le prestamos atención y los gerentes de Marketing piensan fundamentalmente en los centennials y en los millennials? Cuando ahondamos en los over 50, vemos que el 60% tiene un alto potencial de consumo y este cruza prácticamente a todas las categorías -comunicación, transporte, alimentos, hoteles, indumentaria y calzado, etc.-. Su relevancia era casi obvia, solo había que hacer las cuentas”, remarcó Oliveto.

“La longevidad es una oportunidad”

De acuerdo con estadísticas presentadas durante la jornada, la expectativa de vida crece cuatro meses por año, mientras que la natalidad mundial ha caído un 40%. Así, hacia 2036, se prevé que haya más personas mayores de 60 años que menores de 10, marcando un cambio crucial en el equilibrio demográfico.

“Vivir 100 años es la gran conquista del futuro. En la ciudad de Buenos Aires, estamos con una de las tasas de natalidad históricas más bajas: tenemos más perros que niños. El 25% de la población son mayores de 65 años, muchos de ellos atraviesan esta etapa en soledad. La productividad no puede quedar asociada a un número como la edad; más allá de los 65 años, hay capacidad para disfrutar y seguir produciendo. Necesitamos que los mayores sean actores principales del presente y del futuro”, señaló Jorge Macri, jefe del gobierno porteño.

Jorge Macri: "La productividad no puede quedar asociada a un número como la edad; más allá de los 65 años"

En esa línea, Liliana Parodi, cochair del evento, destacó el papel central de Buenos Aires en la economía plateada. “La ciudad de Buenos Aires se convirtió hoy en la capital de la Silver Economy. Ya no somos la tercera edad, hoy tenemos seis generaciones y eso nos obliga a pensar una nueva narrativa”, subrayó.

“Es fundamental que avancemos hacia una narrativa positiva que valore la edad como un activo, y no como un límite. La longevidad es una oportunidad, pero necesitamos preparar a las personas y a las instituciones para que esa etapa se viva plenamente”, añadió Andrea Falcone, cochair y fundadora del SEF Latam.

Desde el ala empresaria, Diego Solveira, CPO de Ualá, remarcó que c ontratar personas de mayor edad no es altruismo, sino una necesidad de negocio . “Aprendimos que la diversidad etaria funciona mejor cuando mezclamos generaciones”, resaltó. En tanto, Fabiana Gadow, CEO de Korn Ferry Argentina consideró que “55 años parece ser una edad bisagra en lo laboral, pero trabajar a esa edad no es solo una cuestión de necesidad, sino de aprender y mantenerse interesado”. “El aprendizaje continuo es la norma. Trabajar es un concepto que tenemos que empezar a flexibilizar”, amplió Samanta De Filippi, managing director de LoLi Pharma International.

Temas Comunidad de Negocios