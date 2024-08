La gran apuesta de Netflix por los videojuegos

Escuchar

Para Netflix, los videojuegos son un poco como el mercado japonés. Cuando el gigante del streaming ingresó al país hace casi una década, enfrentó importantes obstáculos por parte de competidores locales establecidos. Luego, aprendió el idioma, perfeccionó su estrategia de contenido y comenzó a conseguir millones de suscriptores.

Ahora, mientras la compañía trabaja para dejar su huella en los videojuegos, trata el género como un mercado internacional, explicó el codirector ejecutivo Greg Peters durante una reciente conferencia telefónica sobre los resultados del segundo trimestre de 2024 de la compañía. “Se puede pensar en Japón o India”, dijo Peters. “Iteramos continuamente. Refinamos nuestra programación en función de las señales que recibimos de nuestros usuarios”.

Desde que debutó la función de juegos en 2021, Netflix ha lanzado alrededor de 100 títulos. Y el ritmo no se está desacelerando en el corto plazo: Peters dijo a los inversionistas el mes pasado que la compañía tiene otros 80 juegos en desarrollo. La empresa también acaba de contratar al exejecutivo de Epic Games Alain Tascan como su nuevo presidente de juegos, un indicador de la seriedad con la que intentan establecerse en este mercado global de 193.000 millones de dólares.

A diferencia de sus actualizaciones periódicas y detalladas sobre la visualización de videos en su plataforma, Netflix aún no ha compartido ningún dato sobre el éxito de su iniciativa de juegos. Sin embargo, datos de terceros sugieren que las cosas realmente van en la dirección correcta: los 10 juegos móviles más populares de la compañía se han descargado un total de 68 millones de veces hasta la fecha, según estimaciones de la empresa de inteligencia de aplicaciones móviles Appfigures.

Netflix debe su mayor éxito en juegos hasta el momento a la franquicia Grand Theft Auto. La compañía volvió a lanzar tres títulos de GTA para dispositivos móviles a fines del año pasado, lo que resultó en un aumento masivo de más de 22 millones de descargas en todos sus títulos en diciembre, según Appfigures. “De cara a la temporada navideña de 2023 con los lanzamientos de GTA, el catálogo de Netflix tuvo la suerte de superar las tres millones de descargas mensuales”, dice Randy Nelson, jefe de Insights de Appfigures. “Desde ese movimiento de marketing masivo, no hemos visto descargas mensuales por debajo de los cinco millones”.

Los 10 títulos más populares de Netflix hasta la fecha también incluyen un rompecabezas, un juego de defensa de torres, una simulación de fútbol y un título de carreras de autos, así como dos juegos específicamente relacionados con las series de Netflix: Stranger Things: 1984 ha tenido alrededor de cuatro millones de descargas, mientras que un juego de Too Hot to Handle atrajo cerca de seis millones de descargas, según estimaciones de Appfigures.

Netflix ahora quiere inclinarse aún más hacia este tipo de videojuegos. “Nuestra oportunidad de servir al súper fandom con juegos es realmente extraordinaria”, dijo el codirector ejecutivo Ted Sarandos durante la misma llamada sobre resultados. “Poder tomar un programa y darle al superfan un lugar donde estar entre temporadas, y poder usar la plataforma del juego para presentar nuevos personajes y nuevas historias o nuevos eventos con giros argumentales: es una gran oportunidad”.

La compañía lanzó el año pasado una aplicación dedicada Netflix Stories para duplicar los juegos narrativos relacionados con reality shows como Too Hot to Handle, Love is Blind y Selling Sunset, y ahora planea agregar un nuevo juego.

No es la primera vez que Netflix prueba suerte con la narración interactiva. Incluso antes de lanzar su primer juego móvil, la empresa experimentó con una serie de programas interactivos que podían reproducirse con el control remoto de un televisor. Pero si bien títulos como Black Mirror: Bandersnatch atrajeron una importante atención de los medios, la mayoría de los títulos interactivos nunca despegaron entre los espectadores. A los adultos en particular no parecía importarles las preguntas de opción múltiple y las narrativas ramificadas de estos títulos. Desde entonces, la empresa ha descontinuado la iniciativa.

Eso no quiere decir que Netflix haya abandonado por completo los juegos en la televisión. La compañía ha estado probando juegos en la nube, que permiten a los suscriptores jugar videojuegos con más funciones directamente en su televisor inteligente y, lo que es más importante, se puede acceder a ellos desde la aplicación de streaming. (Las políticas de las tiendas de aplicaciones móviles requieren que Netflix ofrezca sus juegos a través de las tiendas de Google y Apple). Netflix ahora ofrece 10 juegos listos para la nube a un subconjunto de suscriptores en ocho países.

Mientras tanto, Netflix ha comenzado a integrar algo de marketing para sus juegos móviles en su aplicación de TV y está utilizando códigos QR para simplificar el descubrimiento y la descarga desde las tiendas de aplicaciones móviles. Sin embargo, todavía no hay una sección dedicada a juegos en la aplicación de TV de la compañía, lo que Nelson cree que es una oportunidad perdida. “Netflix Games ahora tiene algo para todos”, afirma. “Pero la pregunta sigue siendo: ¿cuántos suscriptores están conscientes de esto?”.

