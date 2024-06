La gran apuesta para crear un lugar único en Sudamérica y generar “un Ginóbili” en un deporte casi desconocido

Escuchar

En el medio del barrio porteño de Villa Devoto, y gestionada por una persona que nunca antes había llevado a cabo un emprendimiento, se estrenará a fin de mes la pista de hielo techada más grande de Sudamérica. Es un proyecto en el que imperaron las ganas y un sueño. “No sé si será un negocio en términos económicos, pero sí es un negocio emocional”, resume Hernán Pennella a LA NACION.

La idea estuvo dando vueltas en la cabeza de Penella durante un tiempo, pero nunca con la fuerza necesaria como para concretarse. Hasta que empezó la pandemia de Covid-19. En ese momento, según relata Hernán, cerraron las pocas pistas de hielo que había en la ciudad de Buenos Aires, lo que tuvo un impacto demoledor en dos actividades que él ama: el patinaje artístico y el hockey sobre hielo.

Entonces tomó la iniciativa. Paradójicamente, con la pandemia también florecieron las oportunidades para conseguir terrenos, los precios bajaron y muchas personas necesitaron vender. De esa manera, Penella consiguió hacerse con un predio en el que funcionaban unas canchas de fútbol cinco. “Estaba todo descuidado, roto. Es increíble el contraste con lo que estamos haciendo”.

Fantasy Skate abrirá a fines de mes en Villa Devoto Rodrigo Nespolo

Ahora bien, Penella tenía experiencia como importador y en el desarrollo de marcas, pero no como emprendedor. “Nunca hice una estimación de presupuesto, de cashflow, para esto. Pero la verdad es que en la Argentina es muy difícil. Ahora hay un poco más de estabilidad, pero hace tres años no se conseguían materiales, te cambiaban los precios, no tenía sentido. Mi consigna entonces fue ‘arranquemos y vamos ítem por ítem’. Y vemos hasta dónde llega la nafta. O sea, una locura”, dice.

La locura para Penella en realidad se empezó a gestar de chico, cuando iba a patinar a la pista en donde trabajaba su madre. Siguió más de grande, cuando llevó a su hija a una clase de patinaje artístico y vio a un grupo de personas jugar al hockey sobre hielo. En ese momento se enganchó. Ahora, la locura se transformó en este predio, un “Ice Ring”, como lo llama el emprendedor, porque más que una pista de hielo es un microestadio con capacidad para 750 personas, con una grada para 500 y la posibilidad de que patinen al mismo tiempo 250.

“Es la pista techada más grande de Sudamérica, porque la que existe en Tierra del Fuego es al aire libre y no está disponible todo el año. La idea fue hacer algo diferente y de calidad. Cuando llegás al lugar, ves un frente que no es común, con una iluminación especial que tiene cambios de color, con un sistema como el del Obelisco y una decoración de unos patines gigantes, de tres metros cada uno. Entrás y alrededor de la pista tenés un sistema americano de barandas, que se llama Dashbord, de acrílico, que no había acá. Levantás la cabeza y ves unas gradas de hormigón imponentes. Y todo iluminado por un sistema importado especialmente para el hielo que no hace sombras. En cualquier lado te podés sacar una buena foto, no hay reflejos. Y con un hielo impecable, con un sistema con alisadora que trabaja para pulirlo cada hora. Y si no tenés patines propios, vas a poder alquilarlos. Tenemos los de una marca de patines italianos que es la mejor del mundo”, resume Penella.

El sueño de Hernán es poder generar un Ginóbili del hockey sobre hielo Rodrigo Nespolo

Además de la pista, el lugar contará con una cafetería de especialidad y una hamburguesería. La máquina para alisar el hielo, que en Estados Unidos se conoce como Zamboni –por Frank Zamboni, que la inventó en 1949- merece mención aparte. Penella la importó durante la pandemia, con las dificultades que eso implicó. La consiguió usada, a través de un fabricante canadiense, por US$35.000. Era la última que quedaba y casi la venden antes. Es clave para que el hielo tenga “un nivel de primer mundo”, según dice Hernán, y es la primera en el país. Para manejarla, el emprendedor tendrá que enseñarle a una persona a partir de los videos explicativos en inglés que envió la empresa canadiense. Será la primera vez que alguien trabaje de manejar un Zamboni en la Argentina.

La apertura del predio tiene emocionada a la comunidad del patinaje artístico y el hockey sobre hielo en Buenos Aires. Hace unas semanas, el domingo del último Boca-River, Penella organizó una visita al lugar para los interesados. Pensó que iban a aparecer unas 50 personas, pero llegaron 200.

Sin embargo, abrir la pista no es el único sueño de Petella. Tiene otro más, un poco más ambicioso. “El proyecto es una mega inversión en dólares para mí, y la hora de pista va a ser en pesos. Claramente no es un negocio económico, pero sí emocional. Pero el gran sueño acá es que, dentro de dos, tres, cuatro o cinco años, tengamos deportistas, tanto en patinaje artístico como hockey sobre hielo, que puedan triunfar afuera. Como pasó con Ginóbili, por ejemplo. Son etapas. Yo conozco de cerca a estos dos deportes, y veo lo que se logró en este tiempo, con las pistas que teníamos en su momento, con las dificultades que había. Es básicamente un milagro lo que hacemos en patinaje y en hockey. Veías patinadoras hacer firuletes increíbles en medio de un cumpleaños, una locura. Entonces, con una buena estructura se puede lograr mucho más. Mi foco está en los menores de 12, vamos a hablar con los colegios de la zona para donarles el espacio y que puedan venir a practicar, vamos a armar un club y vamos a organizar competencias. Mi sueño es que en unos años el patinaje artístico y el hockey sobre hielo argentino tengan relevancia internacional”.

El estreno será el 28 de junio para todo el público y el 27 habrá una ceremonia de apertura a la manera de Petella. Ese día, el “Ice Ring” de Villa Devoto, bautizado “Fantasy Skate” por una canción de Charly García, contará con la presencia de algunos de Los Enfermeros, la banda de Charly, que tocará 10 temas en un escenario montado en medio de la pista de hielo, mientras alrededor se realiza un número de patinaje artístico, todo coloreado con un show de luces.

-¿Qué pensó tu mujer cuando, en medio de la pandemia, le acercaste la idea de abrir Fantasy Skate?

-Buena pregunta [se ríe]. Mirá, al principio, como es razonable, pensó que estaba loco. Pero después empezó a ver cómo se emocionaba la comunidad del hockey y del patinaje. Y un poco después, más allá de eso, nos empezaron a escribir personas que quieren alquilar el lugar para un evento, para festejar un cumpleaños. Hay una necesidad insatisfecha. El barrio también está contento, los vecinos nos comentan con orgullo en el IG de Fantasy que van a tener la pista más grande de Sudamérica. Quizás, al final hasta sale un negocio de esto.

Fantasy Skate abrirá en José Pedro Varela 4650, Villa Devoto, CABA, de lunes a lunes, desde las 7 a la 1 de la mañana. Los tickets se podrán adquirir de forma presencial, abonando únicamente a través de medios de pago electrónicos. Para más información: @fantasyskate_oficial