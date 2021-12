La irresponsabilidad profesional al frente de la economía

Un típico presidente/a argentino que recién asume sus funciones le pide a su ministro de economía un diagnóstico de la economía argentina con el objetivo de alcanzar el nivel de vida de Australia.

Dos tipologías de economistas definidos por la intensidad de su responsabilidad profesional podrían enfrentar el dilema presidencial: el ministro de tipo O, básicamente Oportunista y Obsecuente y un ministro de tipo R, Responsable que no rifa su prestigio académico por acercarse al poder.

Curiosamente, la respuesta y diagnóstico de posibles ministros de tipo O y R resultan similares.

-Ministro de Economía: para volver a ser canguro y dejar de ser avestruz, la Argentina debería cuadruplicar su tendencia histórica de crecimiento y sostenerla durante una generación (30 años). Hay que duplicar la tasa de inversión y sextuplicar el volumen de exportaciones sin esperar que suba la soja.

-Presidente (gritando): ¡todo muy lindo, pero cómo logro ganar elecciones en dos años con un programa a 30 años!

-Ministro de Economía (transpira): Hay que introducir el incentivo competitivo en la economía para ceda el bloqueo corporativo, que los trabajadores puedan elegir su obra social y su sindicato, los empresarios bajen los costos y generen puestos de trabajo de calidad gracias a la competencia y las obras públicas salgan más baratas mediante licitación nacional e internacional. Generar un sector público profesionalizado, no militante y eficiente con impuestos razonables permitirá dejar de exportar impuestos y las pymes volverán a generar empleo. Bajará la corrupción y la ineficiencia que ya es tan relevante que se ha comido todas nuestras reservas. La clase media aumentará el ahorro ya que no tendrá necesidad de gastar en forma privada en salud y educación al mismo tiempo que paga impuestos por servicios que no usa. El ahorro de la clase media financiara sanamente el aumento de la inversión sin aumentar el endeudamiento externo.

-Presidente: ¡Ud esta demente! Imposible. Esas corporaciones financian mi campaña electoral y la de mi adversario. No tengo tanto poder político. ¿Podemos aumentar el gasto social sin inflación y ganar las próximas elecciones en dos años?

-Ministro de Economía (R) Responsable: Presento mi renuncia. Mi caja de herramientas es limitada dadas las restricciones políticas que me impone.

-Ministro de Economía (O) Oportunista-Obsecuente: sí, cómo no, no hay problema.

El ministro O aumenta la emisión monetaria para financiar el gasto social con pesos que los argentinos repudian. Mientras niega en público que la inflación es un fenómeno monetario, emite Leliq y deuda indexada al tipo de cambio y a la inflación. El virtual “festival de bonos” para evitar que los argentinos sustituyan pesos por dólares succiona todo el crédito disponible del sector bancario, poniéndole cemento a la rueda de la actividad económica. De paso atrasa dólar oficial y tarifas públicas hasta que lleguen elecciones. Si la suerte acompaña: buen clima y buenos precios internacionales de la soja, se llega a elecciones.

En la siguiente presidencia, sino se postergan las consecuencias mediante endeudamiento externo, todo estalla en un fogonazo inflacionario, un nuevo default, y/o punción de depósitos, similar al plan Bonex, confiscando el ahorro de los argentinos para que la nueva convertibilidad a un tipo de cambio de paridad compatible con la suma de Leliq más base monetaria no provoque un proceso de hiperinflación aún más profundo.

La próxima gestión presidencial que asuma en 2023 deberá no solo tener un plan sino reconstruir la propia existencia de un Ministerio de Economía y del Banco Central, reconstruyendo la posibilidad de hacer política económica con sustentabilidad institucional de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

De lo contrario, nuevas frustraciones sucederán a la renovada esperanza de las sucesivas generaciones de argentinos.