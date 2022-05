Cómo resolver conflictos. La regla del cartón de leche

Muchas veces nos causamos una frustración innecesaria cuando seguimos exigiendo que la realidad sea diferente de lo que queremos. Díganme conformista, pero hoy prefiero entender que se trata de aprender a elegir las batallas que vamos a dar y –especialmente- todas las que no. Muchas de las situaciones que nos frustran o las actitudes de las personas que nos molestan no cambiarán, al menos, no cuando queramos que lo hagan. Continuar enfocándonos en la otra persona o situación limitante solo nos mantendrá en estado de frustración permanente. En psicología se habla de esto como “expectativa-realidad-discrepancia” que es una creencia y demanda irracional que choca con nuestro deseo y nos mantiene en el rol del que padece, sin poder accionar.

Para romper esta dinámica podemos usar la regla del cartón de leche, que se explica con un ejemplo doméstico. Supongamos que tenemos una pareja que convive: Juan y Laura. Cuando Laura se va a trabajar muy temprano casi siempre deja fuera de la heladera la leche. Cuando Juan desayuna, un par de horas más tarde, la encuentra tibia y por más que lleva meses y meses reclamando el olvido, Laura se disculpa, promete mejorar, pero aún así la leche sigue quedando olvidada fuera de la heladera. Juan se enoja, se frustra y se centra en el comportamiento descuidado de Laura. Y ¿qué tiene que ver el cartón de leche? Luego de meses de frustración Juan cambió su foco hacia lo que podía hacer él: compró dos cartones de leche, que la pareja administra por separado. Por supuesto, cuando se trata del trabajo, esta regla solo funciona con ciertas dinámicas de poder, pero nos permite hacernos preguntas nuevas para tensiones de siempre y planificar y elegir con la realidad y no con nuestras expectativas.

Se me ocurren ejemplos en todas mis relaciones en los que por años sufrí como Juan. En uno de mis trabajos simplemente entendí que hay mecanismos y destratos que luego de cinco años no cambiarán, y elegí buscar la diversión y disfrute de algunos momentos que yo puedo generar y en re priorizarlo en mi escala de compromiso. En casa, los chicos tienen sus rituales y tiempos que a veces colisionan con mis propuestas, aprendí a armar los míos y buscar alternativas conjuntas. Con mis amigas y su impuntualidad, abandoné la rabia y aprendí a disfrutar ese tiempo extra entre nuestro encuentro y su llegada tarde, entre otras tantas otras situaciones. Por lo general, las personas no intentamos resolver un problema cuando creemos que no debería existir. Pero, una vez que cedemos a la demanda y reconocemos la realidad, quedamos libres para resolver el problema o actuar sobre eso que sí está a nuestro alcance. Y sí, hay contextos o actitudes de personas sobre la que simplemente no podremos obtener lo que esperamos. Pero, como Juan, podremos modificar nuestro foco ante esta situación.