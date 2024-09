Las acciones de IA están obteniendo buenos resultados, pero la inteligencia artificial no salvará la economía en el corto plazo

Escuchar

La IA está en todas partes, pero puede que no sea la panacea a corto plazo para el crecimiento económico que muchos en la comunidad empresarial esperan que sea.

Esta es una conclusión clave de Joe Davis, economista jefe global de Vanguard, en un análisis reciente publicado el 22 de agosto. Específicamente, Davis dice que cree que la IA, a largo plazo, aumentará la productividad y conducirá al crecimiento económico. Lo que además ve, sin embargo, es que la IA ha logrado impulsar los precios de las acciones (“elevadas valoraciones de las acciones”, como él las llama) a un nivel injustificadamente alto. Y no cree que eso “nos salve de una mala racha económica este año o el próximo”.

Durante los últimos dos años, las inversiones a gran escala en tecnología de inteligencia artificial han ayudado a estimular el crecimiento en ciertos sectores. Esas inversiones también han ayudado a impulsar los precios de las acciones de algunas empresas. Por ejemplo, entre principios de 2023 y mayo de 2024, las acciones relacionadas con la IA superaron a los índices del mercado estadounidense y mundial en aproximadamente un 30%, según datos de JPMorgan Wealth Management.

Davis escribe que, el año pasado, las inversiones en IA en los EE.UU. sumaron US$67.000 millones de dólares, y este año deberían sumar hasta un estimado de US$76.000 millones de dólares. Pero para estimular realmente la economía, “estimamos que se necesitaría 1 billón de dólares en gastos relacionados con la IA para impulsar el crecimiento económico en 2025 por encima de la tendencia de aproximadamente el 2%”, escribe.

“Es posible que se gaste esa suma, pero no va a suceder antes de finales del próximo año, momento en el que esperamos que la economía estadounidense se haya desacelerado”, continúa.

Mucha gente espera que la IA impulse a la economía más temprano que tarde, pero Davis está tratando de frenar esas expectativas. “La promesa de la IA es real”, escribe, pero puede llevar algún tiempo hasta que florezcan los beneficios económicos de la IA. “Los inversores que quieran conectar los puntos entre el nivel actual de los precios de las acciones, los niveles probables de actividad económica y el entusiasmo generalizado por la IA harían bien en moderar cualquier expectativa de que el crecimiento económico y las ganancias corporativas se acelerarán en el corto plazo“, escribe.

Eso no quiere decir que los inversores que buscan capitalizar el fervor de la IA no lo hayan hecho o no lo hagan. Las acciones relacionadas con la IA han tenido un año increíble en 2024 hasta ahora: Nvidia, por ejemplo, ha subido más del 160% en lo que va del año. Arm Holdings ha subido más del 85%. También hay otros ejemplos que están superando comparativamente al mercado en general, ya que el S&P 500 ha subido solo alrededor del 19%.

Sin embargo, el equipo de Vanguard no es el único grupo de analistas que envía a los inversores una advertencia sobre un posible retroceso. Los analistas de Sequoia Capital y Bank of America también están investigando qué tan rápido las herramientas de inteligencia artificial generarán grandes retornos para los inversores.

A pesar de la avalancha de titulares sobre la IA durante el último año y medio, relativamente pocas empresas utilizan herramientas de IA. Un informe de la Oficina del Censo publicado en marzo encontró que la tasa de adopción de IA es solo del 5,4% y se espera que sea del 6,6% para el otoño.

De nuevo, la IA puede marcar el comienzo de una nueva era próspera para los inversores y las empresas (para aquellos que pueden permitírselo), pero eso puede llegar más tarde de lo previsto, en lugar de antes.

Fast Company

