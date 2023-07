Las aseguradoras advierten por el riesgo de insolvencia por una medida de Sergio Massa

escuchar

El afán de Sergio Massa por incrementar la recaudación y frenar la salida de dólares puso en alerta al sector de seguros de la Argentina. Las compañías de ese rubro son algunas de las afectadas por la aplicación del impuesto PAIS sobre las importaciones de servicios, y advierten que la norma las expone a pérdidas por $30.000 millones.

Así lo plantearon recientemente desde el Comité Asegurador Argentino, una entidad que nuclea a cinco cámaras sectoriales, donde denuncian que el recargo del 25% correspondiente a ese impuesto sobre los contratos de reaseguros con el exterior (uno de los rubros de la categoría servicios alcanzados por la medida) expone a las firmas a riesgos de insolvencia y quiebras.

“El mercado ya tiene, producto de las restricciones cambiarias vigentes, un stock de pagos al exterior que están pactados, pero no se pudieron realizar. Y ahora estarían alcanzados por esta medida”, dice Irene Capusselli, presidenta de Avira (Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina), una de las cámaras firmantes en el comunicado.

Según la ejecutiva, directora de Orígenes Seguros y de LIFE Seguros, el sector acumula alrededor de $120.000 millones de reaseguros concertados antes del 24 de julio, la fecha de entrada en vigencia del paquete de medidas que compusieron la devaluación fiscal dispuesta por Sergio Massa.

Se trata de un conjunto de operaciones que pactan las empresas aseguradoras para asegurarse a sí mismas en determinadas condiciones o situaciones de riesgo previsto con firmas del exterior, que se pactan en moneda extranjera. En ese contexto, las firmas del sector plantean que muchos de esos contratos se firmaron y están ejecutados, pero aún no fueron abonados porque se encuentran a la espera de la habilitación en el acceso a divisas para realizar el pago en el exterior. Según sostienen, la resolución 5393 de AFIP, que reglamenta la incorporación del 25% del impuesto PAIS establece que el cobro de la alícuota se paga al momento de efectivizarse la operación cambiaria, y eso implicaría un costo adicional que no estaba previsto al momento de la firma de los contratos.

“Si esto no se modifica, la realidad es que la pérdida para las compañías no es trasladable a los asegurados, porque son pólizas que ya están tarifadas y, en muchos casos, cobradas. Entonces, es pérdida pura para las empresas, que dependiendo de la situación de cada una puede traer problemas de solvencia. Los balances en muchos casos no vienen bien y esto es un golpe muy duro”, explica Capusselli.

Las cámaras del sector que adhieren al comunicado emitido hoy (AVIRA, AACS, ADEA, ADIRA y UART) ya mantuvieron dos reuniones con miembros del Gobierno y funcionarios de la Superintendencia de Seguros de la Nación, pero aún no encontraron soluciones a este escenario. “Ellos entienden el problema porque conocen el negocio”, dice Capusselli, y agrega que más allá del planteo de eximir de este impuesto al sector, piden que al menos no se aplique esta alícuota a los pagos pendientes.

Al mismo tiempo, advierten por una situación de competencia desigual dentro del rubro. Es que mientras que las firmas privadas están alcanzadas por el impuesto PAIS, las aseguradoras estatales están eximidas de este recargo, en un contexto que, de mantenerse, dejaría fuera de la cancha a las empresas de capital privado. “Estamos trabajando en una presentación a las autoridades para plasmar en una nota más extensa cuáles son todos los problemas”, cierra Capusselli.

