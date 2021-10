Las memorias de los CEO: Una guía para escribir libros de management

No hace falta aclarar que los CEO no son los escritores más naturales del mundo. No llegan a la cima sin una visión de láser, rasgo que rara vez conduce a la reflexión literaria. Para lograr el éxito tienen que asesinar a su propio ser que habla directo y dominar en cambio los tejes y manejes corporativos. No necesitan fama ni fortuna, las principales razones por las que los escritores soportan sus agonías. Y cuando escriben, como admite un editor, a menudo uno “llora por los árboles”. Basta pensar en el canto de Jack Welch al gran liderazgo (es decir el suyo propio) llamado Winning. Su primera perla de sabiduría es: “Ganar en los negocios es maravilloso, porque cuando ganan las compañías la gente prospera y crece”.

En el último tiempo se produjo un boom de un género que despierta temores entre los amantes de la literatura: las memorias de CEO. Los autores son en su mayoría blancos, hombres y de clase media. No son Hemingway ni Dostoievski. No hay sexo, drogas y solo rock’n’roll tibio. Y pueden pagar los mejores escritores fantasma por lo que es difícil saber cuánto es de su propia inspiración.

Dicho esto, el género tiene muchas cosas a favor, especialmente cuando los autores son fundadores de firmas exitosas que, por definición, han dominado el arte de contar bien una historia. Recientemente el género entró en buen ritmo con libros como los de Phil Knight, que fundó Nike, en 2016 y Stephen Schwarzman, cocreador de Blackstone, en 2019. A la lista hay que sumar a Play Nice but Win (Juegue amablemente pero gane), la historia de cómo Michael Dell construyó la compañía de PC que lleva su nombre y que eventualmente cambiaría el modo en que se hacen y venden computadoras. El libro es ácidamente gracioso, para morderse las uñas y de ritmo acelerado. También está bendecido con un villano: Carl Icahn, inversor activista y maniático de la publicidad, cuyo intercambio de golpes con Dell le da tracción a la historia.

Para quienes se interesan en los negocios, estos relatos ofrecen una platea excelentemente bien ubicada para observar algunos de los grandes dilemas de las últimas décadas: mantenerse como empresa privada o cotizar en bolsa; priorizar a los accionistas o a todos los interesados; dedicarse al hardware o al software. En un mundo de libros empresarios ilegibles y escuelas de negocios demasiado caras, vale la pena tomar con seriedad las memorias de CEO. Aunque más no sea ayudan a exponer lo que entienden mal los autoproclamados gurúes de los negocios.

El primer rasgo que los libros celebran es la competitividad. Todas las memorias están llenas de ello. Estas no son firmas creadas para hacer del mundo un mejor lugar. Los negocios, como dice Knight, son “la guerra sin balas”, que se libera una venta por vez y que alguien inevitablemente tiene que perder. En 1988 cuando Dell tenía 23 años y Compaq era su mayor rival, colocó un cartel en la calle frente a la sede de Compaq de Houston, Texas, con una flecha apuntando al oeste hacia Austin, donde estaba instalada su propia compañía que ya tenía cuatro años de existencia. El cartel decía “158 millas a la oportunidad”. En Shoe Dog, el ex número uno de Nike escribe acerca de la importancia de ser primero en entrar en China para lograr ventaja sobre sus competidores. “Qué golpe sería –escribe-, 1000 millones de personas, 2000 millones de pies”.

El segundo factor es cómo afecta a los negocios el carácter. En la mayoría de estos libros la personalidad se ve oscurecida por abstracciones sin sangre: visiones, narrativas, misiones. En realidad los negocios son construidos por gente con puntos fuertes y debilidades de carne y hueso. Por supuesto que todos los emprendedores quieren el éxito. Pero parte del genio de Dell estuvo en advertir que su triunfo provendría de complementar su arrogancia juvenil con estadistas mayores que entendieran los peligros de construir un negocio a la velocidad del rayo. El acompañante del lacónico Knight era Jeff Johnson, un loco tan entusiasta de la venta de zapatillas que escribía interminables cartas a su patrón exasperado. Nunca tuvo respuesta, pero el afecto entre los dos hombres ayudó a hacer de Nike lo que es.

En tercer lugar está el candor. Hay que ser honesto respecto del fracaso tanto como del éxito. Los fundadores de empresas siempre tienen lo que Schwarzman llama “el momento de desesperación”: cuando uno se cree el amo del universo pero nadie más lo cree. En el caso de Knight era la palabra pronunciada por su banquero que corría por su cabeza cuando golpeaba la almohada por la noche: “equity”, es decir, el dinero duro que necesitaba inyectar en su firma. No lo tenía. Para Dell fue la frustración de que Icahn, un maestro en el manejo de las palabras, lo acusara de subvaluar groseramente a la empresa cuando intentó hacerla privada en 2013.

La importancia del contexto

Finalmente, el contexto. Todos los libros canalizan la cacofonía que rodea a los negocios, que proviene de los empleados, los clientes, los competidores, los prestamistas, los inversores y los funcionarios de los entes reguladores. Esto hace difícil mantenerse concentrado en el éxito. Cuando Dell temporariamente se volvió privada en 2013, su fundador silenciosamente se despidió de las “legiones de llorones, conductores desde el asiento de atrás, expertos desde la vereda, pensadores que viven mirando el espejo retrovisor y quienes dudan de todas las decisiones”. Knight se queja de lo que llama “la bandera genérica y blanda” de los negocios mismos. “Lo que estábamos haciendo daba la sensación de ser tanto más que eso. Cada nuevo día traía 50 problemas nuevos, 50 decisiones difíciles. Y siempre estábamos agudamente conscientes de que un paso mal dado, una decisión equivocada, podía ser el fin”.

Schwarzman termina su libro con páginas en las que habla mal de otros personajes. Dell desciende a hablar de hacer el bien para el mundo. Knight, que más adelante en su vida estudió escritura creativa, termina antes de que su narración se convierta en un relato aburrido del éxito de Nike. Y el género aún tiene margen para desarrollarse. Pronto los barones de la tecnología de la costa oeste que están en la mitad de su vida querrán contar sus historias. El mundo puede sufrir menos si los empresarios que se ponen a escribir recuerdan las cuatro “c”: competitividad, carácter, candor y contexto. Y si necesitan un escritor fantasma, recuerden a los periodistas de negocios que, a diferencia de los patrones súper estrellas, trabajan en la oscuridad.