Las mujeres ganan terreno en el mundo financiero: cómo invierten

La Bolsa, el trading, las pantallas titilantes noche y día. A simple golpe de vista puede parecer un mundo muy masculino. Tradicionalmente lo fue. Pero, poco a poco, las mujeres van tomando peso propio en el universo de las inversiones.

Desde la famosa y contemporánea Cathie Wood, la fundadora y directora del fondo de inversiones ARK, hasta otras mujeres que dejaron su sello, como Geraldine Weiss, conocida como la “dama de los dividendos”, o Gail Kelly -una de las primeras mujeres en dirigir un banco en Australia y también una gran abanderada de la inclusión femenina en el mundo de las finanzas-, los negocios y las decisiones corporativas, son muchas las que van marcando su huella y su impronta.

¿Falta más inclusión? Sí. Como en tantos otros sectores de la economía y de la vida diaria. También más igualdad de oportunidades. Pero el cambio está en marcha y no se detiene. En ese sentido, más de 100 Bolsas de todo el mundo aprovechan el mes de marzo, con motivo de la celebración del Día de la Mujer, para poner el foco sobre el tema a través de una iniciativa que se repite desde hace seis años: el llamado “Ring the bell for gender equality” o “toque de campana por la igualdad”.

En la Argentina, la iniciativa la lleva adelante BYMA, la Bolsa de Valores. “La igualdad es fundamental para alcanzar la evolución del mercado de capitales y para el desarrollo sostenible de las economías. Es un compromiso en el que la concientización es la clave”, reflexiona Julieta Artal, responsable de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad de BYMA

La ejecutiva hace hincapié en que, justamente, el toque de campana -que se llevó a cabo el último jueves- es una iniciativa que va en ese sentido: remarcar la relevancia de la participación de mujeres en el mercado de capitales y en los directorios de las empresas cotizantes. “Consideramos que la diversidad de género está emergiendo para convertirse en una mayor prioridad y un criterio clave para inversores y gestores de activos que quieren obtener mayor rendimiento y mejorar su desempeño en relación con métricas ESG”, postula Artal.

Paso a paso

De uno u otro lado del mostrador, sea gestionando activos de terceros, tomando decisiones en bancos o administrado e invirtiendo sus propios ahorros y los de su familia, las mujeres van ganando espacio propio. “Notamos que cada vez son más mujeres quienes consultan por nuestros productos y servicios y sienten curiosidad por convertirse en inversoras. Esto demuestra que el estereotipo tradicional de la persona que está interesada en invertir está anticuado”, remarca de entrada Catalina Menéndez, directora de Grupo SBS.

Claro que no es un cambio que suceda de modo inmediato. “Los números de nuestra plataforma demuestran de una forma muy contundente que las mujeres se interesan cada vez más por las finanzas”, señala Pablo Juanes Roig, CEO y cofundador de Banza.

“El año pasado, tuvimos un aumento del 71% en la cantidad de mujeres inversoras, es decir, de nuevas cuentas abiertas por ellas. El volumen total operado por mujeres aumentó un 649% en 2021 respecto de 2020, y el ticket promedio que operan las mujeres es un 24,3% más alto que el de los hombres. Además, este ticket promedio creció un 131% en 2021 frente a 2020″, indica el ejecutivo.

“Si bien es baja la participación de las mujeres en el mundo de las finanzas, vemos un notable crecimiento en el interés por invertir”, señala Eduardo Reynolds Cox, team leader de Banca Minorista en PPI, al tiempo que asegura que el perfil es “típicamente más conservador” y remarca que “las mujeres se orientan más a las inversiones por objetivos o por proyectos”.

Desde la plataforma Front, cuentan que el principal objetivo de inversión de las mujeres es constituir su fondo de emergencia. “El porcentaje de registrados es un 63% hombres y 37% mujeres. Pero, a la hora de invertir, las mujeres muestran más constancia en sus inversiones”, describe Marco Casarotti, head de Research en Front.

La constancia, el hábito, el ir tras un objetivo, es una marca en el orillo de las mujeres. “El 70% de ellas repite sus ingresos de dinero periódicamente, mientras que con los hombres ese número es bastante más bajo”, especifica Casarotti.

De uno u otro lado del mostrador, sea gestionando activos de terceros, tomando decisiones en bancos o administrado e invirtiendo sus propios ahorros y los de su familia, las mujeres van ganando espacio propio. Shutterstock

“Una curiosidad de las inversoras que tienen cuenta abierta en Banza es que el 80% del volumen operado el año pasado se concentró en títulos públicos, que tuvo un incremento de más del 820% frente a 2020″, comenta Juanes Roig respecto de las preferencias a la hora de invertir.

Seguramente esa demanda de títulos públicos estuvo vinculada a la operatoria de dólar MEP, que, aunque al principio podía resultar compleja, rápidamente cómo utilizarla para poder dolarizar sus ahorros e inversiones en busca de protección. Protección y bajo riesgo suele ser otra marca registrada de las mujeres.

Alfabetización financiera

¿Ya está la mayor parte del camino recorrido? Obvio que no. “Es verdad que sigue habiendo una brecha de género en la alfabetización sobre educación financiera”, aclara Menéndez, de Grupo SBS. “Así lo indica la encuesta de alfabetización financiera global realizada hace pocos años por Standard & Poor’s Ratings Services”, avanza, y subraya: “Todavía muchas mujeres deciden delegar estos temas, y esto no ocurre en la Argentina, sino en todos los países del mundo, inclusive en las economías donde tienen mercados de capitales más desarrollados”.

Artal, de BYMA, destaca también que el camino está por recorrerse. “Para promover que haya más mujeres en el sector del Mercado de Capitales, también desarrollamos iniciativas internas como empresa. En 2018 BYMA firmó los principios para el empoderamiento de la mujer de ONU Mujeres del Programa Ganar Ganar; y en 2019 recibió el certificado de reconocimiento por la finalización y aprobación del plan de acción de igualdad de género WEP”, aporta. “Además, entre otras iniciativas, nuestra política de nominación de directores establece las pautas de diversidad de género para la conformación del directorio”

Para cerrar, Menéndez afirma que hoy muchas mujeres están ingresando en el mercado de capitales. “También hay más mujeres en puestos claves en la industria financiera y tener modelos a seguir genera que más mujeres quieran conocer sobre esta industria y sus productos”, completa. El recorrido es largo, pero la ruta ya está marcada.