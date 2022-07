“Llame ya” digital: trajeron una tendencia que es furor en China y buscan revolucionar el e-commerce

En tiempos de TikTok y reels de Instagram, hoy el futuro de las ventas digitales es en video. En una suerte de reversión del “Llame ya” de los años 90, pero con la ventaja de la interacción en el momento que ofrecen las redes sociales, una empresa argentina busca revolucionar la forma en que se compra a través de Internet en toda Latinoamérica mediante el live shopping.

Pocos meses antes de que la pandemia de Covid-19 irrumpa en el mundo entero para cambiar definitivamente la forma en que las empresas hacen negocios, Patricio Cossio y Agustín Campos fundaron GoJiraf para conectar vendedores y compradores mediante videos en vivo.

El objetivo fue establecer un nuevo canal de ventas que hasta entonces no existía en la región, pero que en los últimos años se había vuelto furor en China. En el gigante asiático, las firmas que realizan este tipo de acciones multiplican por dos sus tickets y el nivel de conversión alcanza el 30%.

“En su momento, descubrimos lo que estaba pasando en China, que son los precursores de tomar el concepto de ‘llame ya’, lo digitalizaron y lo bajaron a plataformas digitales. También vimos algo de esto en Europa y Estados Unidos, pero en Latinoamérica no existía el live shopping. Decidimos lanzarnos un año previo a la pandemia, y eso nos permitió estar más preparados para aprovechar ese momento de digitalización”, contó Cossio, fundador y CEO de GoJiraf.

Desde la empresa crearon tres modalidades diferentes de live shopping. El one to one (uno a uno), donde los clientes conectan con un personal shopper por “videollamada” para ser asesorados, elegir los productos del local, comprar y pagar por internet. En el one to many (uno a muchos), se llevan a cabo eventos multitudinarios y un influencer interactúa con los consumidores. Y el one to few (uno a pocos), que saldrá en julio, permitirá que las revendedoras independientes realicen sus propias reuniones virtuales para mostrar los productos.

El live shopping multiplica por dos las ventas digitales en China

“El live shopping no escapa a las mismas causas que explican el éxito de TikTok. En general, en el ecosistema digital global la atendencia es el video. Cada vez más, los contenidos son en base a este formato y esto se puede ver sobre todo en las generaciones más jóvenes. Es parte de la evolución que está transitando Internet”, agregó Cossio.

A casi tres años del lanzamiento de GoJiraf, la empresa trabaja con más de 50 firmas argentinas. Tanto en marcas de primer nivel, diseñadores de autor y pequeñas y medianas empresas, hoy los verticales que más traccionan son aquellos cuyos productos requieran explicaciones: belleza y cuidado facial lidera el ranking, con un 16% de conversión y un récord del 33%, seguida por indumentaria (9% promedio y 23% récord).

Tras haber escalado a México, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia, en marzo GoJiraf cerró una ronda de financiamiento semilla por US$2 millones que fue liderada por un inversor privado. Desde la empresa remarcaron que el dinero les permitirá catapultar el negocio hacia España -en septiembre- y Estados Unidos.

“Esto es muy nuevo en el mundo occidental, el mercado es enorme. Se espera que en 2024 represente entre el 10% y el 24% del e-commerce, hay lugar para seguir creciendo. Hoy tenemos un producto que está al nivel de las grandes compañías globales, que van a ser unicornios, lo que nos llena de confianza. Estamos en América Latina que es más desafiante, pero también es más desafiante para las otras grandes compañías venir a hacer negocios acá. Tenemos un equipo regional, que saben cómo hacer el negocio a nivel local, lo que nos da una ventaja competitiva”, cerró Campos, COO de GoJiraf.