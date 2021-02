Lo que puede enseñarnos la temporada alta de predicciones

Martina Rua: "Es ya un lugar común hablar de la digitalización acelerada que vivimos en 2020, pero a la luz de las evidencias realmente parece que fuimos protagonistas incómodos de un momento cero en la historia de la humanidad" Crédito: Ana Monti

Martina Rua 4 de febrero de 2021 • 15:13

Consultoras, revista de negocios, empresas de tecnología y comunicación miran y predicen el futuro. Lo hacen consultando a los máximos especialistas en cada área y con encuestas a clientes y consumidores que les cuentan sus inversiones, temores y decisiones de negocios para el tiempo que viene. Es ya un lugar común hablar de la digitalización acelerada que vivimos en 2020, pero a la luz de las evidencias realmente parece que fuimos protagonistas incómodos de un momento cero en la historia de la humanidad.

Cuando leo los pronósticos del mundo empresarial lo hago con una pregunta como filtro para poner mi foco ¿Cómo afectan o modifican estas predicciones mi vida y mi trabajo? Lo que obtengo como respuesta me sirve como termómetro para medir mi adaptación a lo que viene, lo que se ve amenazado y lo que es una ventana de posibilidad. Siento que es como asistir a una subasta en la que tengo que estar atenta a cuando levantar la mano, con oportunidades y también con propuestas que parecen ajenas a nuestra realidad, pero que al conocerlas tengo más información para decidir.

Benedict Evans, uno de los más afilados analistas de transformación digital, presentó esta semana sus predicciones de cara al 2021 en la que describe el comienzo de los !próximos 50 años del avance de la tecnología". El analista marca un punto con el Covid-19 y dice que lo que viene ahora es nuevo, con un avance del e-commerce que dio un salto tal que alcanzó lo que se esperaba ver cristalizado en 5 o 10 años, también en categorías no tan obvias como frutas y verduras online, por ejemplo, que duplicaron su presencia, entre otras tantas categorías. Es verdad que el experimento y la adopción fueron forzadas, pero muchos probamos un modo conveniente que no querremos abandonar.

También a fines de 2020 la revista The Economist lanzó sus predicciones 2021 que esta semana muchos leímos viralizadas en grupos de WhatsApp y me quedé pensando en varias de esas tendencias que la revista desarrolló consultando a 50 expertos globales de distintos campos. Asegura que los viajes laborales, las oficinas y la organización corporativo pre Covid ya no existen como los conocimos, que todo será más digital y que los encuentros presenciales se limitarán en tiempo y ocasiones especiales.

Sobre la transformación digital dice: "Las empresas que no inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías desaparecerán. La empresa tradicional llegó a su fin en el 2020. Con recursos limitados las empresas requieren más certidumbre y mejores inversiones. Una empresa tecnológica, nueva y fresca hoy, puede desbancar a una que lleva haciendo lo mismo en los últimos 50 años". Esta predicción me hizo pensar otra vez en mis preguntas filtro: ¿estoy invirtiendo el 10% de mi tiempo o de mis recursos económicos en desarrollarme digitalmente para las necesidades que vienen? La respuesta no siempre me resultó suficiente, y si las corporaciones tienen que dar este salto para no sucumbir me resulta casi obvio que nosotros también tengamos que repensar las actividades de nuestros roles con esa misma vara y el modo de hacerlo no es en todos los casos sencillo.

Conocer cuáles son los temas que hoy preocupan a la sociedad también son faro para orientar nuestros esfuerzos. Todo lo que sean soluciones innovadoras para las áreas de educación, salud, seguridad, energía, política, vida saludable y natural y bien social toman los reflectores, según The Economist.

En línea con estas predicciones, Globant presentó también su Informe de tendencias 2021 con foco en lo que la digitalización acelerada está permitiendo.

"A medida que la hiper-accesibilidad se convierta en algo común, se estimulará la aparición de nuevos productos y servicios innovadores. Para fines del año 2023, el 40% de las organizaciones habrán establecido operaciones para permitir que una fuerza laboral remota entregue tales ofertas a los clientes en una amplia gama de ubicaciones, que incluyen experiencias tanto virtuales como físicas", detalla el informe que prevé la rápida aparición de modelos de negocios multimodales que requerirán la creación de una cultura laboral de alto rendimiento que a su vez requerirá nuevas habilidades y herramientas.

Otra vez, nuestras habilidades en el centro. Finalmente, se presentó el Barómetro de confianza 2021 de la consultora Edelman que muestra que casi 6 de cada 10 personas desconfían de los líderes de gobiernos (57%), periodistas (59%) y líderes de las empresas (56%), y otra vez me hizo pensar en todo lo que podemos construir si nos esforzamos en desarrollar confianza con quienes elijan nuestro trabajo.

