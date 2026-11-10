Lucciano’s desembarca en África: abrió su primera heladería en Marruecos y proyecta 15 locales

Lucciano’s sumó un nuevo destino a su mapa internacional: Marruecos. La marca argentina de helados artesanales abrió su primer local en Casablanca y puso en marcha un plan de expansión que contempla llegar a 15 sucursales en ese país durante los próximos tres años.

La apertura representa también el primer desembarco de la marca en África. La compañía fundada por Daniel y Christian Otero (padre e hijo) llegó al mercado de la mano de un grupo marroquí que conoció el concepto en Europa y le propuso desarrollar el negocio.

“Hace aproximadamente un año que venimos trabajando en la apertura de Marruecos. Apareció un grupo de gente que conoció la marca en Europa, que tiene varios negocios gastronómicos y desarrolló marcas italianas en ese país. Les encantó el concepto y creían que podía ser una propuesta innovadora para el mercado marroquí”, señaló Cristian en diálogo con LA NACION.

El plan contempla expandirse a ciudades como Marrakech y Rabat durante los próximos tres años

El proyecto prevé la apertura de 15 tiendas en los próximos tres años, con Casablanca como punto de partida y futuras ubicaciones, en ciudades como Marrakech y Rabat. La expansión estará a cargo del socio local, que tiene experiencia en el desarrollo de cadenas gastronómicas. Entre sus negocios se encuentra Little Mama, una cadena de restaurantes que incorporó como socio al arquero de la selección de fútbol de Marruecos, Yassine Bounou (“Bono”).

La apertura requirió un proceso de adaptación que, según Otero, estuvo marcado por la distancia, las diferencias culturales y algunas dificultades para importar productos y completar los registros necesarios. Sin embargo, la compañía decidió mantener prácticamente intacta su propuesta gastronómica.

“Los helados son exactamente los mismos que tenemos en Europa y, mayormente, los que tenemos en la Argentina”, señaló. Entre las pocas alteraciones de carta, señaló que el sabor tiramisú no se comercializa porque contiene alcohol, un ingrediente incompatible con las normas halal, así como tampoco una variedad de paleta con forma de cerdo.

El nuevo establecimiento concentra dos espacios de producción. En la planta baja funciona un laboratorio a la vista de los clientes, mientras que en el subsuelo se instaló una fábrica de mayor capacidad, preparada para abastecer la expansión prevista.

El mapa internacional de Lucciano’s

El desembarco en Marruecos se suma a la estrategia de internacionalización que la empresa desarrolla desde hace varios años. La primera experiencia europea llegó en 2022, con la apertura de un local en Roma, a pocos metros de la Fontana di Trevi. Después llegaron otras tiendas en España, Uruguay y Chile.

Actualmente, Lucciano’s tiene alrededor de 130 locales en todo el mundo . De ese total, alrededor de 104 están en la Argentina.

Daniel y Christian Otero, fundadores de la heladería Lucciano's Mauro V. Rizzi

Otro mercado que forma parte de sus planes es Paraguay, donde la firma prevé inaugurar su primera sucursal a fines de noviembre. Y a este se suma Portugal: la compañía ya firmó una máster franquicia y se encuentra en la búsqueda de locales para concretar su llegada. En tanto, el proyecto en Emiratos Árabes Unidos quedó momentáneamente en pausa por las complicaciones derivadas del conflicto bélico en Medio Oriente.

En paralelo con la expansión de sus tiendas, Lucciano’s avanza con el desarrollo de otra línea de negocios: la exportación de alfajores. La compañía ya comercializa sus productos en Brasil, donde alcanzó casi 500 puntos de venta, y en México, con presencia en cadenas como Walmart.

Fundada en 2011 por Christian y Daniel Otero en Mar del Plata, Lucciano’s construyó su crecimiento sobre una estrategia de diferenciación. Primero apostó por convertirse en una de las cadenas de heladerías más instagrameables del mundo, con locales diseñados de manera individual. Después encontró en el pistacho una oportunidad para desarrollar un producto que todavía era poco conocido en la Argentina y, con el tiempo, incorporó como socio minoritario a un integrante de la familia Jacobs, referente mundial de la industria del chocolate. Y posteriormente, amplió su negocio más allá de los helados: sumó chocolates, alfajores, obleas y otros productos.