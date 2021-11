Maestro en vitrales. El argentino que restaura a Gaudí en Barcelona

Restaurar alguna de las obras del arquitecto Antoní Gaudí era una de sus sueños aunque, en los ‘80 -cuando llegó por primera vez a Barcelona-, no creía en la posibilidad de concretarlos. Sin embargo, el rosarino Jorge Aragone lo hace. No solo trabajó en la Casa Batlló , sino en varios de los “tesoros” que hay en la capital catalana, como los de los otros modernistas Lluís Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch.

Con más de 40 años de oficio, el argentino es un “maestro” en el arte de los vitrales, sea en restauraciones como en nuevas obras. Ha trabajado en Casa Batlló (Gaudí) , Hospital de Sant Pau (Doménech i Montaner), Casa Lleó Morera (Doménech i Montaner), Iglesia Santa Margarida de Mallorca, Iglesia de Sa Torre , también en Mallorca y en muchos edificios modernistas de Cataluña. Expone sus trabajos en su taller, en el barrio barcelonés de El Raval.

A los 64 años, Aragone se define en la charla con LA NACION como un “artesano” que, además de restaurar, hace sus propios “diseños y proyectos” para los que recicla las piezas rotas que guarda de las restauraciones realizadas. Sus instalaciones artísticas viajan por diferentes ciudades del mundo.

Vidriera emplomada realizada por Aragone.

Cuenta que, desde “muy chico”, se “buscaba la vida” de diferentes formas. A los 17 años, un amigo lo invitó a visitar un taller de vitrales en Rosario donde trabajaba. “Me fascinó y él me dijo que estaban buscando a un empleado más -recuerda-. Fui, entré, me enseñaron a laburar”. Después del golpe militar de 1976, Aragone empezó a pensar en irse de la Argentina. “Ya no se aguantaba”, grafica.

En el ‘79, con su pareja de entonces, se instalaron en Costa Rica, donde armaron un taller de vitrales: “Trabajé muchísimo, seguía aprendiendo. Fui un autodidacta, en aquellos años no había tutoriales. Sin formación académica, mis parejas fueron mis maestras en lo intelectual y en lo técnico”.

En 1982 se fueron a Barcelona que para Aragone era el “paraíso”. “Lo primero que hice fue ir a ver las obras de Gaudi; alucinaba, era increíble”, apunta. Trabajó un tiempo y decidió seguir viaje para aprender. Recorrió Alemania, Francia e Italia. En la italiana Murano, Anzolo Fuga lo deslumbró.

La llegada de lo democracia lo impulsó a regresar a la Argentina, donde trabajó con Jorge Curutchet en restauraciones como las de la Cancillería o el Tigre Hotel, además de en la realización de obras nuevas. La recurrencia de las crisis locales, fue determinante para que nueve años después se fuera otra vez. “No pude más con la economía argentina; aquí no es tan fluctuante”, resume.

En Gaudí todo es de goma, todo se mueve, dice Aragone.

De nuevo en Barcelona se asoció con un taller de vitrales catalán que tenía un siglo. Su dueño original se jubiló y él lo continúa. En esa ciudad quedan solo dos talleres históricos, de los que uno solo se dedica a trabajar en la Sagrada Familia. “Trabajo hay porque el patrimonio arquitectónico se conserva, hay casas catalogadas así y el Gobierno da ayuda a los privados para mantenerlas; además están los monumentos”, explica.

Gaudí sigue fascinando a Aragone igual que el primer día, más allá de que ha restaurado a todos los modernistas de los que -subraya- “hacían obras de arte, no casas”. Afirma que el oficio se aprende haciendo, que hay bases documentales para analizar, pero la prueba de fuego es trabajar sobre la obra.

“En Gaudí todo es de goma, todo se mueve, la ondulación es continua -describe-. La primera vez cuando lo monté al trabajo no entraba, hasta que terminé entendiendo…en un marco ondulado él soldaba de un solo lado, además de en los cruces de los planos que pintaba de dorado. En él nada es plano, nada es recto”.

Admite que los materiales son una “complicación” porque la fabricación de vidrio de color es altamente tóxica, por lo que se fueron cerrando las fábricas ya que los costos de los filtros necesarias las hacían inviables económicamente. Quedan muy pocas funcionando; Aragone compra sus insumos en una de Baviera que lleva dos siglos produciendo vidrio soplado y, cada tanto, suma alguna de Estados Unidos.

También su trabajo, subraya, tiene un tiempo de realización “medieval”. “Lleva lo que lleva, incluye una cantidad de pasos; es como el juego de la Oca, si uno se salta un casillero hay que volver dos atrás”.

“Le he enseñado a muchos porque en este oficio hubo mucho ocultismo -añade-. Hice al revés, hay quienes ganan mucho con lo aprendido”. A la Argentina vuelve siempre, pero ya no piensa en dejar Barcelona.