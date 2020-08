McDonald's. Demanda a su ex CEO y quiere que devuelva la indemnización

La compañía dice en el escrito que presentó que Easterbrook en realidad mantuvo relaciones sexuales con tres empleados en el año anterior a su destitución y a uno le otorgó acciones

McDonald´s presentó una demanda contra su ex CEO Steve Easterbrook acusándolo de ocultar pruebas y cometer fraude, ya que no solo habría mantenido una relación sentimental consensuada con una empleada sino que habría tenido relaciones sexuales con tres trabajadores de la compañía en el año anterior a su destitución, mientras que a uno de ellos le otorgó un paquete de acciones de la empresa.

De acuerdo con el escrito que fue presentado el lunes pasado en un tribunal estatal de Delaware -según informó el diario The New York Times-, McDonald`s buscaba recuperar la indemnización que le dio a Easterbrook en acciones y otras compensaciones valuadas en más de US$40 millones.

"McDonald's no tolera el comportamiento de ningún empleado que no refleje nuestros valores", escribió el sucesor de Easterbrook, Chris Kempczinski, en un memorando interno al que tuvo acceso The New York Times y añadió: "A medida que volvemos a comprometernos con nuestros valores, ahora, más que nunca, es el momento de apoyarnos en lo que defendemos y actuar como una fuerza positiva para el cambio".

Si bien la demanda es una desviación respecto al bajo perfil con el que se suelen encarar las acusaciones de irregularidades por parte de altos ejecutivos, en la era del MeToo y del Black Lives Matter cada vez más empresas se esfuerzan por posicionarse como buenos ciudadanos corporativos, responsables no solo ante los accionistas sino también ante los clientes, los empleados y la sociedad en general.

Otra disputa pública entre una compañía y un ex CEO fue la de Disney con Michael Ovitz quien, en 1996, se llevó una indemnización de US$140 millones después de solo 14 meses en el trabajo. Los accionistas lo demandaron, aunque un juez finalmente dictaminó en 2005 que, si bien la junta había mostrado un mal juicio, la compañía estaba en su derecho de despedir a Ovitz con un pago tan generoso.

Otro caso es del Leslie Moonves, quien fue despedido por la cadena CBS que lo acusó de obstruir una investigación interna. En ese caso, Moonves afirma que tiene derecho a una indemnización de US$120 millones y la disputa está ahora en arbitraje.