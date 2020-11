Mónica Gutiérrez: "Alberto está enojado y nervioso"

La periodista Mónica Gutiérrez aseguró que la sociedad necesita que Alberto Fernández este "en su eje, este convencido, que sea sereno en la adversidad y piloto en la tormenta"

La periodista Mónica Gutiérrez estuvo en el programa Comunidad de Negocios, por LN+ y habló sobre Alberto Fernández, su figura como Presidente, sus acciones y reacciones del último tiempo. "Alberto está enojado y nervioso", dijo, y agregó que al Presidente le tocó gobernar en una época difícil, dado el contexto de la pandemia de Covid-19, pero a la vez le tocó dirigir una coalición en donde hay una gran parte que lo trata de "hackear".

"No es la oposición la que más está hackeando al Presidente; hay muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que están listos para sentarse en una mesa y encontrar un corte generacional de acuerdos con vasos comunicantes", dijo.

"Se pone nervioso y pierde el eje de sus emociones. Es improcedente que mande al psicólogo a un periodista y que pierda el eje por una pregunta que no fue agresiva", aseguró. En tanto explicó que la sociedad necesita ver "al conductor del país en su eje, plantado, convencido, sereno en la adversidad y piloto en la tormenta".

A su vez, comentó que el Gobierno debe tener un plan firme y sostenerlo en el tiempo. "Si no hay producción, si no generamos riqueza, si no hay inversiones y no hay trabajo, ¿Cuál es el destino de cada uno de nosotros? Porque seguir repartiendo lo poquito que producimos, solo es redistribuir pobreza", dijo.

Además, aseguró que el Gobierno "debe comprometerse con la agenda de la gente". "Hoy es la alimentación, el trabajo y la pobreza. Cómo van a defender el puesto de trabajo los que lo tienen y cómo van a conseguirlo los que no tienen. La agenda de la inseguridad y de los jubilados", dijo.

"El aumento de los jubilados es un parche, el sistema jubilatorio está quebrado. Hay que producir recursos y empleo. Y que a su vez, el empleo en blanco genere recursos para la caja de los jubilados", explicó.

Por otra parte, la periodista también habló de la relación del presidente con Cristina Kirchner y aseguró que hay un sector del peronismo que "cuenta los días" desde que ambos dirigentes no se hablan. "Van contando porque tienen la expectativa de que Fernández vaya marcando su propia agenda y que en la búsqueda de equilibrios él se apoye en el peronismo, pero no son claras las señales que se dieron en estos últimos días", dijo.

"Hay un sector que tensiona para acompañar a Alberto, con sus propios intereses y con una agenda más moderada, y el por el otro lado está el 30% representado por el kirchnerismo. Es el Presidente quien tiene que dirimir esta tensión; mientras esto no esté resuelto, ¿Qué confianza van a dar?", explicó.

Para ella, la carta de Cristina fue "un punto de inflexión" que lo deja mal parado a Fernández y que muestra que la vicepresidenta, a pesar de decir que se despega de las responsabilidades de Alberto, es una figura muy presente en la toma de decisiones.

Con respecto a la pandemia de Covid-19, aseguró que es una "tragedia" que está viviendo todo el mundo y que es una "situación extrema de la que todos vamos a salir diferentes". "Todos vamos a perder algo y tenemos que estar preparados para eso. Debemos comprender a aquellos que van a perder mucho más que nosotros. Hay que generar relaciones de empatía desde nuestras tareas, nuestros trabajos y nuestros vínculos. Es la prioridad en este momento", finalizó.

