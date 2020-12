El unicornio argentino Globant creó los Globant Awards: Women that Build Edition, un galardón internacional; mañana será la final global de este premio con más de 12.000 nominaciones en 15 países Crédito: Shutterstock

El tecnológico es uno de los sectores más sesgados en cuestión de género: se estima que siete de cada diez trabajadores de la industria son hombres. Por eso, para incentivar una mayor participación de mujeres en un negocio que no para de crecer, el unicornio argentino Globant creó los Globant Awards: Women that Build Edition, un galardón internacional. Mañana será la final global de este premio con más de 12.000 nominaciones en 15 países.

Cada país nominó a mujeres en tecnología en tres categorías: Tech Executive, Game Changer y Rising Star. En la primera, se reconoce a mujeres que hayan estudiado carrerasSTEM (aquellas relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería o matemática, por sus siglas en inglés) y con una posición de liderazgo. En la segunda, se destaca a profesionales que no tengan formación STEM, pero que están en una posición de liderazgo con impacto directo en la industria de la tecnología. Finalmente, la tercera está orientada a las mujeres menores de 26 años que demuestran innovación a través del uso de la tecnología y que tienen un alto potencial.

Las tres ganadoras de la Argentina fueron anunciadas a inicios de este mes. Ellas fueron Teresa Santana, Chief Geophysicist y Geophysics Advisor de YPF; Soledad Acuña, directora operativa y cofundadora de la Asociación Civil Comunidad IT; y Malena Saavedra, líder de Proyecto de educación IT en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Estas fueron las ganadoras de la Argentina

Saavedra, la ganadora local de la categoría Rising Star, señaló que, más allá de que en el programa Aprendé Programando del gobierno porteño, en el que el 40% de los estudiantes es mujer, impulsó una comunidad de Mujeres Digitales, que se convirtió en un espacio de empoderamiento y mentoreo para que las mujeres descubran el mundo de la programación como una posibilidad para su proyecto de vida.

Acuña, ganadora de la categoría Game Changer, explicó cómo trabaja Comunidad IT, una asociación civil que desde 2011 inserta jóvenes de 18 a 35 años en el mundo de la tecnología a través de capacitaciones gratuitas. "Lo hacemos sosteniendo las habilidades blandas, requeridas en el sector, y respetando siempre las demandas de las empresas, como qué tecnologías están en boga y en cuáles deberíamos enfocarnos en el futuro", detalló.

Saavedra, ganadora en la categoría Tech Executive, recordó sus primeros pasos como geofísica y les dejó un mensaje a las jóvenes que están decidiendo sobre su carrera: "Busquen su pasión y no se preocupen tanto por el futuro: el futuro es muy cambiante; es preferible tener un rumbo e ir tomando decisiones de acuerdo con las oportunidades que se van presentando", recomendó.

Las tres ganadoras fueron seleccionadas por un jurado Crédito: Shutterstock

Las tres ganadoras fueron seleccionadas por un jurado compuesto por Silvia Torres Carbonell, profesora y directora del IAE Business School; Laura Barnator, gerente general de Unilever; Gabriela Terminielli, cochair de Women Corporate Directors, y Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina; Nicolás Kaplun, general manager de Globant en Latinoamérica, y Melina Masnatta, directora ejecutiva y cofundadora de Chicas en Tecnología.

Las tres competirán en la final global mañana, pero además recibieron una beca para participar del programa "Women That Build: Developing and Leveraging Your Network" diseñado exclusivamente por Globant y el IESE Business School, una beca parcial en un programa de General Assembly y accederán a una beca parcial de uno de los Graduate Certificate Programs del George Business School.

Además, la ganadora de la categoría Technology Executive recibió una beca completa para ser parte del Programa de Desarrollo Directivo 2021 del IAE Business School, mientras que el primer puesto de Game Changer obtuvo una beca completa para uno de los Programa Ejecutivos 2021 de la Escuela de Innovación del ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires). Por su parte, la ganadora de Rising Star es beneficiaria de una beca completa del Programa de emprendedores, Naves 2021 del IAE Business School.

En la final de mañana, se seleccionarán las ganadoras a nivel internacional entre las elegidas nacionales en cada una de las categorías Crédito: Shutterstock

"En una industria donde el 70% son hombres, desde Globant estamos cada día más comprometidos con trabajar para que más mujeres se acerquen a la tecnología", explicó Wanda Weigert, Chief Brand Officer de Globant.

En la final de mañana, se seleccionarán las ganadoras a nivel internacional entre las elegidas nacionales en cada una de las categorías. El jurado que las evaluará está compuesto por Linda Rottenberg, CEO y cofundadora de Endeavor Global; Shari Loessberg, profesora titular de Innovación Tecnológica de MIT Sloan School of Management; The Edge, presidente de Endeavor Irlanda y guitarrista de la banda U2; Anuj Mehrotra, decano de George Washington School of Business; Sandra Sieber, profesora de IESE Business School; Elsa Marie D'Silva, fundadora y CEO de Red Dot Foundation; Patricia Pomies, Chief Delivery & People Officer de Globant; Guibert Englebienne, CTO y cofundador de Globant, y Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant.

