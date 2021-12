Nuevas oportunidades para jóvenes profesionales

En un contexto marcado por las expectativas de cómo se reconfigurará el mercado laboral tras la pandemia, los perfiles universitarios recientemente graduados comienzan su camino profesional, y una de las principales puertas de entrada son los programas especializados para este segmento.

Desde hace una década, Pan American Energy (PAE) lleva adelante su Programa de Jóvenes Profesionales, con el objetivo de desarrollar perfiles que a mediano plazo puedan asumir posiciones de responsabilidad dentro de la organización. El programa es una experiencia intensiva, donde se les brindará un conocimiento integral del negocio y conocerán las distintas áreas a través de asignaciones y desafíos concretos.

“El diferencial de nuestro programa radica en que todos los referentes y líderes de PAE participan activamente de la experiencia de acompañar a los nuevos talentos. Los jóvenes tienen la posibilidad de transitar desafíos de alto impacto en sus primeros pasos en una compañía líder”, destaca Victoria Traverso, Gerente de Gestión del Talento de PAE.

Victoria Traverso, Gerente de Gestión del Talento de PAE.

En la edición 2022 del programa Jóvenes Profesionales, PAE incorporará a 30 profesionales en tres líneas de carrera:

Upstream

Los nuevos talentos se sumarán a los desafíos del área de Operaciones y se desarrollarán de la mano de los principales productores de gas y petróleo del país. También se sumarán perfiles a los equipos en yacimiento para ocupar la posición de Company Man & Woman.

Pablo Copparoni, Supervisor de Campo en Golfo San Jorge, cuenta su experiencia en el programa 2020: “Apenas empezamos, nos tuvimos que volver a nuestras casas por el aislamiento, pero seguimos haciendo actividades en la virtualidad. En junio pudimos viajar a Comodoro Rivadavia y empezar a trabajar en las rotaciones. Las expectativas eran altísimas, arrancamos como supervisores de producción, que es la base del proceso en campo. Me tocó ir a Chubut, donde estuvimos viviendo todos juntos en un edificio, nos armamos como nuestra familia lejos de casa, pudimos formar un grupo de amigos y colegas. Luego, a los dos meses me vine a Pico Truncado, Santa Cruz. Yo estoy súper contento con el programa, te reciben todos con excelente predisposición, y aprendés constantemente”.

Downstream

Enfocado a ingenieros para el área de Refinería, en Campana, y a perfiles para el área Comercial, donde podrán hacer su aporte para la expansión de la red de estaciones de servicio y el abastecimiento a las principales industrias del país.

Sofía Luque, Supervisora de Plantas de terceros en Distribución de la Refinería Campana, cuenta su experiencia: “Ingresé como joven profesional, con un proyecto cross a las distintas terminales del país, así que rápidamente pude conocer a mis compañeros. Me encontré con un grupo en el que se trabaja en equipo, proactivamente y tratando de encontrar no solo soluciones a los problemas sino también maneras diferentes de hacer las cosas para implementar una mejora constante en nuestras actividades, siempre trabajando en equipo y acompañados por nuestros compañeros y líderes. El trabajo me ayudó y me está ayudando a desarrollarme profesionalmente en las áreas y secciones en las que me ha tocado involucrarme, pero además personalmente logrando trabajar habilidades blandas que son, según creo, igual de importantes que las técnicas”.

Tech Academy

Este año, se incorpora esta nueva línea de desarrollo donde sumaremos perfiles para el área de IT. Estos talentos tendrán el desafío de crear, innovar y mantener tecnologías que impulsan el negocio en áreas de trabajo como Investigación y Desarrollo de Tecnología, Construcción de Aplicaciones, Soporte y Evolución de Procesos de Negocios, Infraestructura Informática, Business Intelligence, Seguridad y Telecomunicaciones.

Natasha Kowalski, especialista en el área de TI para Recursos Humanos, destaca: “Trabajar en tecnología es siempre un desafío porque todo cambia, es muy dinámico. En PAE la interacción entre los equipos es muy natural, todo fluye y yo siento que aprendo cosas nuevas todo el tiempo”. Jorge Alejandro Rodríguez, quien se desempeña como líder de automatización de procesos, coincide: “La libertad en este trabajo es fundamental, permite impulsar proyectos nuevos. Siempre se sigue aprendiendo, gracias al trabajo en conjunto, la predisposición de la gente, las posibilidades de proponer, de investigar. En mis diez años en la empresa, PAE me aportó la experiencia, el conocimiento, las herramientas para seguir avanzando y creciendo en mi carrera”.

Para finalizar, Matías Browne, Líder en Seguridad Informática, define: “La seguridad está presente siempre, desde el pozo al surtidor. Vengo creciendo en la empresa, ingresé como analista y me fui formando con la práctica. El grupo de gente es espectacular y hay mucho margen para desarrollarse. El nivel acá es súper alto, tanto en lo técnico como en la disponibilidad. Yo estoy orgulloso de ser parte de este equipo”.

Recuadro:

En la nueva edición del Programa de Jóvenes Profesionales de Pan American Energy, el proceso de selección abarcará todas las universidades públicas y privadas del país. El programa -que incorporará 30 jóvenes profesionales- se iniciará en abril de 2022, tendrá una duración de 10 meses y se desarrollará en las principales localidades en donde opera la compañía.

Se incorporarán perfiles de jóvenes recién recibidos o próximos a graduarse de las carreras de Ingeniería, Geociencias, Ciencias Económicas, Comercialización, Sistemas o afines, con manejo de idioma inglés. “Buscamos personas curiosas, con alta orientación hacia los resultados, que presenten pasión por los desafíos, que se muestran flexibles a los cambios, con ganas de aprender y trabajar en equipo y que desafíen el statu quo”, resumió Victoria Traverso, Gerente de Gestión de Talento de PAE.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 14 de enero de 2022 en https://www.grupociadetalentos.com/pae2022/

