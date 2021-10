Nuevas preguntas para tiempos sin respuestas

Cuando la certidumbre se volvió escasa o nula, conocer y dar respuestas para todo fue difícil o imposible. Bien lo saben quienes tuvieron que liderar y acompañar equipos. Un tiempo de grandes cambios, como este, genera muchas dudas, miedos e incertidumbre en los equipos de trabajo. Por ejemplo, quién sabe ¿Cómo será el trabajo los próximos seis meses? En vez de dar respuestas apresuradas, sin fundamento o intentar convencer más desde el deseo que con datos que sostengan nuestras afirmaciones, es tiempo de ensayar nuevas y buenas preguntas que permitan ampliar las posibilidades del presente movedizo.

John Hagel III, consultor retirado de Deloitte, publicó este año The Journey beyond fear , donde explora distintos pilares para trabajar más allá de los contextos que nos paralizan. Y una de sus propuestas es pensar en qué nuevas preguntas requiere un tiempo en el que muchas veces no hay respuestas sobre cómo actuar y planificar el presente y el mediano plazo. Hagel Ill nos presenta tres ideas para construir estas preguntas nuevas. Primero, sincerarnos con que no tenemos las respuestas y solicitar ayuda para encontrarlas a través de nuevas preguntas. Demostrar vulnerabilidad y pedir ayuda es una señal fuerte para los demás de que confiás en ellos y esto genera compromiso. Son preguntas coconstruidas que invitan a las personas a unirse para explorar nuevas oportunidades de mejora y de solución a problemas que les son propios y cotidianos. Por ejemplo, y luego de lo aprendido por consecuencia de la pandemia, preparar preguntas para posibles escenarios futuros puede ayudar a bajar la incertidumbre y la ansiedad.

En segundo lugar, enfocar las preguntas en oportunidades nuevas y grandes desafíos en lugar de en las actividades existentes, puede ayudar a evitar el temor a que las preguntas se vean alocadas o sin sentido. “Cuando hacemos estas preguntas más amplias también mostramos un sentido de ambición, de querer llevar a la organización mucho más allá de donde se encuentra hoy”, explica Hagel. Además, podemos reforzar nuestra credibilidad proporcionando pruebas de las tendencias a largo plazo que subyacen a la pregunta, por ejemplo, tecnologías emergentes que probablemente ofrezcan nuevas oportunidades o cambios demográficos que generarán necesidades importantes no satisfechas aún.

Las buenas preguntas también invitan a la colaboración. Para aprovecharlas al máximo, expandirlas por fuera de los “de siempre” dará mucha novedad en las respuestas. Si más organizaciones estuvieran dispuestas a pedir ayuda a todo su ecosistema, como clientes, proveedores y a otras partes interesadas, probablemente tendrían mucho más éxito en poder generar mejores preguntas y miradas innovadoras.