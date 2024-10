Oracle analiza una inversión en la Argentina de US$100 millones para abrir su primer data center

Escuchar

LAS VEGAS. – La gigante tecnológica Oracle analiza poner en marcha su primer data center en la Argentina el año próximo, lo que implicaría una inversión cercana a los US$100 millones. Durante el congreso anual de la empresa, que se realizó en Las Vegas, los ejecutivos locales se mostraron optimistas y vaticinaron que el país tiene amplias chances de volver a ser el tercer mercado en facturación e ingresos de la región en 2025, detrás de Brasil y México.

“Es un momento de transición en la Argentina. Hay muchos desafíos, pero parece que el país va en dirección correcta y está logrando bajar la inflación . Es la primera luz al final del túnel. Seguramente el año próximo tendremos un data center ahí” , anticipó Luiz Meisler, vicepresidente ejecutivo de Oracle para América Latina, ante una consulta de LA NACION.

Los servidores de Oracle

Se trata de instalaciones físicas diseñadas para albergar sistemas informáticos, servidores, y equipos de red. Su propósito principal es almacenar, gestionar y distribuir grandes volúmenes de datos y aplicaciones. Son clave en la estrategia de crecimiento de la compañía en el mercado de la nube.

“Se pueden esperar mayores inversiones este año y, sobre todo, en 2025 en el país. Los directivos globales creen en la Argentina. Tenemos tres caminos factibles para la instalación de un data center y todos están en ejecución”, dijo a este medio Cristina Lorenzo, Managing Director de la multinacional para la Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Safra Catz, CEO de Oracle, celebró los resultados financieros del primer trimestre de la empresa Marc Fiorito

Existen distintos modelos en provisión de servicios de nube. La nube pública de Oracle se brinda a través de redes de regiones distribuidas globalmente. Actualmente hay 50 regiones de nube pública repartidas en 24 países. Otras opciones son la nube híbrida, que ofrece a los clientes la flexibilidad de elegir la infraestructura en función de sus necesidades de carga de trabajo, y la nube dedicada, el Oracle Alloy, que ofrece más de 150 servicios a precios de nube pública exclusivamente dentro de los centros de datos de un cliente

“Tener una nube pública en la Argentina es mi sueño. Produce menor latencia [tiempo que tarda un dato en viajar desde su origen hasta su destino, lo que suele medirse en milisegundos] y genera soberanía de datos. No es un tema menor ya que el sector público y los bancos se sienten más tranquilos si los datos están regulados en la Argentina. Sería una inversión importante”, expresó Lorenzo.

En la actualidad el país quedó relegado en la región . Brasil posee tres data center; México y Chile, dos; y Colombia, uno. El escenario cambió mucho en los últimos años. En Buenos Aires, en 2016, Oracle abrió el primer centro de innovación, pero después fue perdiendo peso como mercado.

“Nuestros clientes tienen que sentir que pueden invertir en tecnología para desarrollarse y para eso tienen que cerrarles los números y es necesario bajar las restricciones. La seguridad jurídica y las leyes laborales son fundamentales. La Argentina está mal vista en torno a eso”, sostuvo Lorenzo.

Cristina Lorenzo, Managing Director de Oracle para Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. "Mi sueño es tener un nube pública en la Argentina", dijo a LA NACION

Al respecto elogió las recientes medidas del Gobierno de bajar el Impuesto País y lanzar una reforma laboral, lo que establece la posibilidad de acordar sistemas de pagos por cese, además de que se consideran los bloqueos a empresas como causal de desvinculación.

“Que a mis clientes les hayan bajado el Impuesto País es lo que yo necesito porque si a ellos les va bien, me va ir bien a mí. En lo que refiere a leyes laborales, estamos trabajando mejor para entender que no todo tiene que terminar en una demanda. Eso generaba un impacto en las compañías porque no lo podían controlar y nos jugaba en contra a nivel exterior”, indicó la ejecutiva argentina.

Oracle posee más de 430.000 clientes en todo el mundo, que abarcan una amplia variedad de industrias, incluyendo tecnología, finanzas, salud y educación. Entre ellos se destacan la Nasa, la CIA, Wal-Mart, BMW, General Electric, Coca-Cola, Microsoft, Uber, Intel, Zoom, Netflix, Ebay. En la Argentina tiene 1500 y, si se tiene en cuenta el hardware, esa cifra asciende a 2000.

"Cristina Lorenzo" “Me duele en el corazón que no ocupemos el tercer lugar en importancia en la región. Hubo una época en la que no pudimos transferir divisas y eso no ayudó. Tengo que recuperar esa posición y relevancia. Llegamos a ser casi segundos”

Desde su fundación en 1977, la multinacional experimentó una transformación significativa en su modelo de negocio y enfoque estratégico. Empezó como una empresa centrada en el desarrollo de software de bases de datos, introduciendo la primera base de datos relacional comercial en 1979. Después diversificó sus productos al incorporar aplicaciones empresariales (ERP, CRM, HCM) y herramientas de desarrollo. En paralelo adquirió múltiples empresas, como PeopleSoft y Siebel Systems, para expandirse. En la última década se enfocó además en ofrecer soluciones de infraestructura y aplicaciones en la nube, y en integrar la Inteligencia Artificial en sus productos, especialmente en su base de datos autónoma.

Larry Ellison, cofundador de Oracle, es el tercer hombre más millonario del mundo

“Estamos invirtiendo de manera significativa en nuestra infraestructura en la nube para brindar a nuestros clientes las soluciones más avanzadas y seguras. Nuestra meta es ser el socio preferido para las empresas que buscan transformar digitalmente sus operaciones”, dijo Safra Catz, CEO de Oracle, al dar conocer el resultado financiero trimestral durante el Oracle Cloud World al que asistió LA NACION.

En el último trimestre, la compañía reportó que sus ingresos totales aumentaron un 7% interanual en dólares y un 8% en moneda constante, hasta los US$13.300 millones. El aumento de ganancias por sus servicios en la nube sobresalió con un crecimiento del 21% interanual en dólares y un 22% en moneda constante, hasta los US$5600 millones. En la actualidad Oracle tiene casi 8 mil clientes en la región y casi un 85% de la facturación proviene de sus productos y servicios en la nube

“A medida que nuestros servicios de nube se convirtieron en el mayor negocio de Oracle, tanto nuestros ingresos operativos como el crecimiento de las ganancias por acción se aceleraron”, explicó Catz.

Acuerdo con Amazon Web Services

El congreso contó con más de 25 mil asistentes y la mayor expectativa estuvo puesta en conocer los resultados financieros de la empresa y en la disertación de Larry Ellison, confundador de Oracle. No fue en vano. El quinto hombre más millonario del mundo hasta ese momento anunció una alianza estratégica Multicloud con Amazon Web Services , algo totalmente impensado un tiempo atrás ya que eran competidoras directas.

La sorpresa fue aún mayor cuando Ellison presentó en el escenario a Matt Garman, CEO de Amazon Web Services, para explicar el acuerdo. “Es como si se aliaran Coca-Cola y Pepsi”, decían los directores más importantes de la empresa en los pasillos.

Luiz Meisler, vicepresidente ejecutivo de Oracle para América Latina y miembro del directorio

La noticia no tardó en impactar en el mercado. En el día previo, cuando se conocieron los resultados financieros, las acciones de Oracle en Wall Street treparon 8% en el postmercado y esa tendencia anticipatoria se confirmó y consolidó con una suba del 11%, una vez conocido el acuerdo. Ellison, si se tiene en cuenta la capitalización bursátil de la empresa, se convirtió luego de que los papeles de Oracle treparan en el tercer más millonario del mundo, desplazando a Mark Zuckeberg. Su fortuna es de US$202,4 mil millones.

Las ganancias fueron mejor de las esperadas y las acciones se dispararon 8,3% en el after market en Wall Street y hoy consolida su tendencia con una suba de más del 11%

“Estamos observando una enorme demanda por parte de los clientes que desean utilizar múltiples nubes. Buscamos satisfacer esta demanda, y ofrecerles las opciones y la flexibilidad que desean”, sostuvo Ellison.

Mientras tanto los ejecutivos argentinos de Oracle tratan de que el país no quede relegado. “Las empresas y los negocios tienen que cambiar a la velocidad que cambia la tecnología. Hay que adaptarse o te quedás afuera”, resumió Lorenzo, mientras busca que vuelva a ser uno de los mercados más importantes de América Latina para la multinacional.

Más de 25 mil personas participaron del Oracle Cloud World que se desarrolló en Las Vegas Vincent Guglielmina

“Me duele en el corazón que no ocupemos el tercer lugar en importancia en la región. Hubo una época en la que no pudimos transferir divisas y eso no ayudó. Tengo que recuperar esa posición y relevancia. Llegamos a ser casi segundos”, manifestó. “La Argentina tiene un potencial enorme”, agregó Meisler.