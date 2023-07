Pagar en cuotas sin interés con cualquier tarjeta de débito: la startup argentina ya cuenta con un millón de usuarios

escuchar

Fintech hace referencia a aquellos servicios financieros que su prestación se relaciona a las innovaciones tecnológicas. En estos tiempos post pandemia y con altos índices inflacionarios, las fintech revolucionaron los medios de pago tradicionales en el país a causa de una constante búsqueda por distintas opciones de financiamiento.

Equipo de GOcuotas durante su festejo por alcanzar el millón de usuarios activos.

Comprá ahora, pagá después

En este sentido, GOcuotas busca brindar soluciones para que sus usuarios puedan pagar sus consumos en cuotas sin interés utilizando cualquier tarjeta de débito. Esta startup argentina atrajo una amplia base de usuarios por su innovadora financiación flexible. Es un modelo de negocios que permite “Comprar ahora y pagar después” los consumos en dos, tres y hasta cuatro pagos de cualquier persona sin generar intereses ni costos de mantenimiento.

GOcuotas nació en Córdoba a fines de 2019 con capitales de sus propios socios, Cristian Renella, Emiliano Canova y Facundo Toraño. Esta fintech alcanzó la cifra de un millón de usuarios que usan activamente su plataforma. Emiliano Canova, CEO y Co fundador de GOcuotas, expresó: “Esto demuestra el valor que brindamos a los consumidores y a los comerciantes en términos de inclusión financiera y oportunidades de negocio. Continuaremos trabajando arduamente para expandir nuestra red de comercios y ofrecer una solución de financiamiento accesible a todos los argentinos”.

Cristian Rennella, Facunto Toraño y Emiliano Canova co fundadores GOcuotas.

Además, Canova expresó: “Vemos que muchas personas comienzan a consumir para ganarle a la inflación y gracias a GOcuotas disponen de una nueva alternativa para realizar sus compras de forma sencilla y en cuotas sin interés.” Es una opción más de pago que incluye financiamiento a casi más de la mitad del país que prefiere o puede comprarse algo con tarjeta de débito. Apuntamos a un público sub-bancarizado, a esas personas que no disponen de crédito o no acceden a tarjetas de crédito o directamente prefiere no usarlo”.

Emiliano Canova, CEO y Co fundador de GOcuotas.

“Como diferencial, este medio de pago es realmente inclusivo, no tiene ni intereses, ni costos de mantenimiento, y acepta todas las tarjetas de débito, desde una tarjeta bancaria tradicional, hasta AUH o prepagas de billeteras virtuales. GOcuotas es inclusivo, agrega valor, aumenta el ticket promedio, fideliza al cliente y llegas a más clientes y vendes más”, concluyó Emiliano.

Cómo funciona

El usuario sólo necesita contar con una tarjeta de débito, su DNI y su celular. Se puede registrar antes o durante la compra descargando la aplicación GOcuotas. Una vez aceptado, ya le permite comprar en dos, tres o cuatro cuotas sin interés.

El modelo de GOcuotas no aplica cargos al usuario, y beneficia a los comercios adheridos con nuevos clientes, aumento de sus ventas, mayor recurrencia de alrededor del 80% y un aumento del 47% del ticket promedio, ya que el cliente puede pagar en hasta 4 pagos, en vez de la totalidad.

Además, garantiza seguridad en el manejo de datos y ofrece diferentes modalidades de uso, tanto en comercios físicos como en comercio electrónico. A su vez, GOcuotas se financia con el cobro de una comisión por venta a los comercios adheridos, que en promedio ronda el 8%, 2 puntos menos que el costo de un plan ahora 3, lo que los hace competitivos a nivel costo financiero para la cuotificación del consumo. Al momento del cobro los comercios no corren riesgos y siempre cobran el 100% de la venta, menos la comisión.

Han experimentado un crecimiento anual del 500% y cuentan con más de 45,000 comercios adheridos y más de 1 millón de usuarios. Proyectan procesar más de $18,000 millones al mes para diciembre de 2023. Han registrado un aumento de nuevos usuarios, siendo el grupo de 20 a 30 años el más representativo.

