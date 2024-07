Para supermercados: Luis Caputo dijo que la inflación será 0% antes de fin de año

Escuchar

Inflación cero para antes de fin año y una ayuda para bajar los costos fueron los dos anuncios que se llevaron los grandes supermercados del encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo. En un encuentro que se extendió durante 40 minutos, el titular del Palacio de Hacienda se mostró confiado en que antes de que termine 2024 la inflación en alimentos y bebidas se ubicará en el 0% y les aseguró que desde el Gobierno ya se está trabajando para lograr una baja en los costos de las empresas a través de la eliminación (o al menos la restricción) de las tasas que hoy aplican municipios de todo el país.

En la reunión, de la que participaron Caputo, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y los número uno de las principales cadenas de supermercados del país (Carrefour, Coto, Cencosud, La Anónima y Changomás), el ministro de Economía destacó que en la actualidad no existen razones macroeconómicas para que haya inflación y se mostró confiado en que antes de fin de año los números del Indec den cuenta de un índice mensual sin aumentos, al menos en el rubro alimentos y bebidas.

Caputo además destacó que la tendencia a la baja que ya muestra la inflación se tendría que acelerar en los próximos meses a partir de la decisión del Gobierno de avanzar con la reducción de la alícuota del impuesto PAIS, que entraría a regir a partir de agosto o septiembre.

Para ayudar a profundizar la baja, el ministro además les anunció a los supermercados que desde su cartera están trabajando con algunas medidas para frenar a las tasas que aplican algunos municipios a los grandes comercios y que impactan en los precios de los alimentos. Concretamente, en la reunión se mencionaron los casos de la “eco tasa” que implementó el municipio de Pilar -que grava con un recargo de $51 cualquier compra que se hace en un supermercado- y de la tasa de “comedores sociales” que aplica Hurlingham, con una alícuota del 1% sobre el valor total del ticket. Caputo les adelantó que desde el Ministerio de Economía están trabajando en dos alternativas. La primera es judicializar los casos para que el tema llegue a la Corte Suprema. La segunda es impulsar una ley en el Congreso nacional, que prohíba el cobro de estas sobretasas.

Desde los supermercados, por su parte, alertaron a Caputo y Lavigne que todavía no se ven señales de recuperación del consumo, aunque destacaron como un dato positivo que la última suba del dólar blue no se trasladó a los precios. “Los proveedores están muy tranquilos. Las listas llegan con subas por debajo de la inflación y en muchos casos directamente no hay listas nuevas. En gran parte esto se explica porque el consumo no responde y no hay margen para nuevos aumentos”, se sinceró el director de una cadena ante la consulta de LA NACION.

