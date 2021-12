“Creo que merezco la posibilidad de replantearme, porque se necesita estar con mucha energía para seguir. Ahora sí lo voy a analizar, a replantear. El club no merecía que mi cabeza esté en otro lado. No quería ir más allá del deseo de ganar. A partir de ahora, de haber disfrutado, voy a replantearme seriamente seguir… el denominador común piensa que podés relajarte, vivir con tranquilidad y no lo vivo de esa manera”. Estas fueron algunas de las primeras palabras que dijo el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, a minutos de haberse consagrado campeón. En la cima de su carrera el técnico millonario se anima a parar la pelota. Y pensar. ¿Quiero seguir? ¿Quiero un cambio? ¿Cómo sigo el año que viene?

Quizás no estemos todos en un presente como el de Gallardo, pero apuesto a que no es el único replanteando sus elecciones. Empieza diciembre, mes propicio para los balances y planes a futuro. Y no es un diciembre más, sino que llega en el mes 21 de una pandemia. La experiencia de límite, encierro, proximidad inédita con la finitud de la vida hicieron que muchos se animen, por primera vez, a preguntarse cómo quieren vivir de ahora en más.

El tiempo invertido con los que queremos, el valor de poder viajar, de tener experiencias que permitan un mayor balance entre vida personal y trabajo, están a la orden del día en muchas sociedades a lo largo de todo el mundo. ¿Es necesario frenar para poder volver a empezar? “Fin de año suele ser un momento donde las personas se permiten reflexionar sobre lo que les sucedió, es un comportamiento socialmente establecido y sostenido. Raramente nos detenemos a valorar las contingencias que determinan nuestras conductas, o en criollo, los porqué de nuestros actos. Esto quizás se deba a que reflexionar sobre cómo vivimos es peor que no hacerlo, o también porque no tenemos los espacios de contención para poder hacerlo y sentirnos en sostén”, explica el psicólogo y especialista en políticas de salud mental Facundo Calvó, codirector de Psisalud, sobre nuestra dificultad para hacernos tiempo para reflexionar.

Con respecto a la lista de objetivos y pensar sobre lo que nos pasa o queremos que nos pase, Calvó cree que es una decisión que debe ser consensuada con uno mismo porque no sabemos qué nos podemos encontrar.

“Es válido querer hacerlo como no. B.F. Skinner, un psicólogo que estableció las bases teóricas para entender la conducta humana, dice que si la libertad es un requisito para la felicidad, todo lo que necesitamos es proporcionar ilusión de libertad.

Bueno, a veces parar la pelota nos puede acercar a esa ilusión, pero a veces el piloto automático puede ser lo más adaptativo en un contexto tan vertiginoso. Como Gallardo, yo hoy elijo parar la pelota y pensar. ¿Ustedes?.