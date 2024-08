Pedro Arnt, de dLocal: “El crecimiento digital en los próximos 10 años va a estar en mercados emergentes”

Escuchar

Pedro Arnt fue un histórico de Mercado Libre. Parte de la empresa fundada por Marcos Galperin durante 24 años, los últimos 12 se desempeñó como su Chief Financial Officer. El año pasado, anunció su salida del gigante del e-commerce para sumarse como CEO a dLocal, el unicornio fintech uruguayo dedicado a los pagos transfronterizos.

En una entrevista con LA NACION, Arnt hace un balance de su llegada a la firma, que en 2023 procesó pagos por US$17.000 millones en más de 40 países. Además, cuenta cómo se gana la confianza de las tecnológicas más importantes del mundo para operar en países en vías de desarrollo, y dice por qué en Uruguay se dan las condiciones para que las empresas se aventuren a conquistar mercados no tradicionales.

-Hace un año dejaste Mercado Libre, donde eras CFO y donde trabajaste casi 24 años, para meterte en dLocal. ¿Por qué el cambio? ¿Qué balance hacés desde lo personal y desde la performance de la empresa?

-A ver, yo me sumo a un desafío, porque tengo una increíble creencia que lo que estamos construyendo es muy único. Si vos pensás, lo que hacemos nosotros es darle acceso a los consumidores del sur global, como está diciendo ahora, a los mercados emergentes, a la revolución tecnológica. Y con eso cerramos la brecha digital de alguna manera. Si vos pensás, Doña Rosa hoy en Argentina puede acceder a Amazon, a Microsoft, a Spotify, porque hay algo que se llama dLocal, que le permite usar métodos de pago que ella tiene en su día a día para poder comprar el servicio digital. Si no existiera dLocal, probablemente o bien no le sería posible o le sería muy caro. Si requiere una tarjeta internacional para pagar, dejaste afuera literal a más de mitad de la población. Si tenés un dLocal operando que te permite aceptar tarjetas locales, débito, transferencia bancaria, efectivo, efectivamente esa población puede aspirar a esos servicios digitales. Por el lado de la empresa además hay una oportunidad de negocios fenomenal: el crecimiento digital en los próximos 10 años va a estar en mercados emergentes. Mucho de esto en el mercado desarrollado ya está saturado. Entonces, esta combinación de oportunidad de negocios y propósito para mí era lo que yo quería para esta etapa de mi carrera.

-¿Y a la empresa como le fue este año?

-Seguimos creciendo a casi 50% año a año el volumen que procesamos. África y Asia son los mercados que más crecen. Que es bastante único para un unicornio rioplatense, como yo le digo, porque en la Argentina ya somos más de 200 personas trabajando, duplicando año a año. Pero es el unicornio uruguayo, ¿no? La verdad es esa. Fue fundado por uruguayos, en Uruguay. Y que sea líder en África y que tenga un negocio en Medio Oriente y Asia, que es el que más crece, aún más que en América Latina, es realmente increíble. No suelen ser mercados en los que a los latinoamericanos nos va bien. Así que mi balance es un balance muy positivo. Crecimiento de volumen, crecimiento de clientes y continuidad de la estrategia que tenemos.

-¿Cuál pensás que fue la clave para que justamente desde Uruguay, desde el Río de la Plata, una empresa pueda entrar en esos mercados tan poco usuales?

-Se identificó la necesidad y la oportunidad. Yo creo que mucho de lo que desarrollamos para nuestros clientes globales en América Latina nos hizo entender cuán fragmentadas son las cadenas de pagos en los mercados emergentes, cuán complicadas son. En el mundo desarrollado el 98% del e-commerce probablemente se hace con una tarjeta de crédito, y por lo tanto el servicio es muy comoditizado. Cuando te vas emergente, más de la mitad es efectivo. ¿Cómo hago para digitalizar el efectivo? Después tenés las billeteras, Mercado Pago y los seguidores de Mercado Pago. Tenés los sistemas de pagos sponsoreados por los bancos centrales, como PIX en Brasil, CODI en México. Entonces eso genera una complejidad, que la vimos en América Latina y que dijimos, este mismo pain point, estos mismos dolores, seguramente los tienen estos mismos clientes en el resto del mundo emergente. Y era así. Además, creo que hay algo interesante de que es un unicornio uruguayo. El emprendedor uruguayo no tiene mercado local. El emprendedor argentino, el brasileño, el mexicano se plantea primero crecer en su país y después internacionalizarse. El emprendedor uruguayo desde el día uno tiene que mirar el mundo. Típicamente mira a Brasil y a la Argentina, y después a México. Creo que los fundadores de dLocal fueron extremadamente ambiciosos y tuvieron desde el vamos una mirada global. Y dijeron, vayamos a África, porque no hay nadie haciendo esto bien en África. Y vayamos después al sudeste asiático. Y ahora la región del mundo que más demanda nos está generando es el Medio Oriente. Es increíble lo que está pasando ahí.

-¿Cómo es el primer contacto con estas empresas? ¿Cómo reacciona por ejemplo una empresa como Spotify al enterarse de las complicaciones de pago que hay en países emergentes, de estos canales de pago fragmentados como los llamás?

-La empresa arrancó por las americanas, viajando a California. Y siempre creyó mucho en apoyar a las grandes tecnológicas. Entonces Uber fue uno de los primeros grandes clientes. Las entradas de Uber a los mercados no eran fáciles. Y dLocal siempre dijo, “cuando yo tengo convicción de que mi cliente es un cliente como era Uber, respetado, bien fondeado, compliant, yo crezco de la mano de esos clientes y los apoyo”. Y eso te va abriendo manos, porque te vas haciendo una reputación como un partner confiable para las grandes tecnológicas. Entonces cuando otras empesas ven lo que hacés con Uber, ya es una carta de presentación. Además, siempre fuimos muy comprometidos con ir a donde estaba el cliente. Nuestro enorme éxito con los clientes chinos, por ejemplo, somos el principal proveedor de soluciones de pagos en el mundo emergente para casi todas las grandes tecnológicas chinas, fue porque los fundadores se fueron a China y estuvieron allá viviendo un tiempo, desarrollando esas relaciones. Similar a lo que pasó con África.

-¿Cuáles son las estrategias de crecimiento de la empresa? Hubo rumores de que estaban buscando adquirir compañías del sector. De hecho, hoy anunciaron un nuevo partner para los mercados de Nigeria, Filipinas y Pakistán.

-Sí. Mira, creo que más allá de si termina siendo orgánico o por adquisición, hay tres vectores de crecimiento que para nosotros son claves, ¿no? El primero es apoyar a los clientes existentes a medida que siguen abriendo nuevos mercados emergentes. Cuando uno mira nuestro portfolio de más de 40 países emergentes, hay un montón de países metidos ahí adentro que no son Brasil, Argentina, México y Chile, que no han sido foco de estrategias de expansión de las grandes tecnológicas, pero que en los próximos 5 a 10 años van a serlo. Entonces, por ejemplo, Sudáfrica, este trimestre ayudamos a tres de las empresas de e-commerce más grandes del mundo a iniciar sus operaciones ahí. El e-commerce en Sudáfrica está explotando gracias a eso. Entonces, el primer vector es clientes que ya son nuestros clientes, acompañarlos a pasar de operar para ellos en 7, 8 mercados, a un portfolio de 20 a medida que ellos van expandiéndose más y más, a través de todo el sur global. Segundo, nuevos clientes. El ritmo de innovación es alto y ahora con los desarrollos de IA va a haber una revolución de productividad y servicios nuevos. Y el tercer vector es el producto, hoy la realidad es que nosotros principalmente asistimos con ayudarte a cobrar y ayudarte a pagar, son esos dos productos, pero vemos un abanico más amplio de soluciones tecnológicas que van a necesitar nuestros clientes, quién me va a ayudar con crédito en Perú o con crédito en Nigeria, quién puede ayudar mi tesorería global a ser más eficiente cuando estoy trabajando en Marruecos o en Filipinas, y ahí ya no es un cobro o un pago, ya son movimientos de dinero para la tesorería de estas empresas, entonces imaginamos un abanico de productos relacionados al mundo fintech que va creciendo.

-Vuelvo a tu carrera personal. Cuando entrás a dLocal, entrás como coCEO. ¿Cómo funcionó esa figura?

-Creo que fue un modelo de transición. No lo inventamos nosotros, hay casos, pero a mí me parece un modelo de transición muy interesante. A medida que un fundador entrega el mando de su compañía, que siempre es una experiencia traumática, la noción de convivir los dos, y esto fue muy planificado durante todo el proceso, era muy interesante, porque de alguna manera yo puedo aprender de él, él puede mostrar a la organización que él está realmente entregando ese manto, y también me podía ir corrigiendo en pequeños ajustes culturales, maneras distintas de ver las cosas. Así que lo planificamos de antemano, pero no pusimos una temporalidad avisada en el momento de la transición, porque dijimos veamos cuánto tarda, tal vez te tiene que llevar un poco más, o tal vez lo aceleramos. Pero a mí me resultó un modelo muy interesante, y un modelo muy funcional.

-Y por último te consulto por un tema que empezó antes de que entres a la empresa, pero que la involucra hasta hoy. Hubo un pedido de información, de parte de organismos argentinos, por supuesto lavado de dinero en transacciones habilitadas desde la Argentina. ¿Cómo avanza el caso? ¿De qué manera los afecta?

-Sí, a ver, primero, no es un caso o una investigación a dLocal. Nosotros somos probablemente el principal colaborador, con información sobre pagos realizados por las entidades siendo investigadas, tenemos máximo interés en que esto se solucione de una vez por todas y seguimos colaborando. Pero en este momento sigue el curso natural de la justicia en la Argentina.

-¿De alguna manera traba las operaciones de ustedes?

-No, en lo más mínimo, de hecho, un dato interesante es que la Argentina es el mercado que más creció en el segundo semestre para nosotros. Hemos visto un repunte muy fuerte del volumen digital procesado para nuestros clientes en Argentina. Y eso demuestra que esto no ha tenido ningún tipo de impacto.

Temas Comunidad de Negocios