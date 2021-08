Pedro Balestrini: “La experiencia dice que es muy difícil controlar a la inflación con leyes o decretos”

Después de más de cinco años de recesión y caída en las ventas, los supermercados mayoristas se perfilan como los ganadores del nuevo mapa del consumo que muestra una economía argentina mucho más empobrecida. Acompañando a los cambios en los hábitos de los consumidores y el vuelco de los clientes hacia los locales de venta al por mayor, las principales cadenas del rubro son las únicas que mantienen algún ritmo de expansión a través de la apertura de nuevas bocas y la remodelación de sus sucursales.

En un sector dominado básicamente por jugadores locales como Vital, Diarco, Maxiconsumo o Yaguar, sobresale el caso de Makro. A contramano del éxodo de multinacionales que vive el mercado argentino, la cadena de capitales holandeses en plena pandemia inauguró un supermercado en Benavídez, en el norte del Gran Buenos Aires, con una inversión de $850 millones, y ahora continúa a la búsqueda de nuevas oportunidades de expansión y no descarta más aperturas de tiendas.

En diálogo con LA NACION, el venezolano Pedro Balestrini, CEO de Makro Argentina, adelantó cuál es el formato comercial de la filial del grupo holandés SHV para adecuarse a la nueva normalidad argentina y cómo impacta la inflación en su negocio.

En su condición de venezolano, Balestrini además precisó las diferencias que implica hacer negocios en la Argentina y en su país de origen, y descartó cualquier posibilidad de salida del mercado local. “En la Argentina estamos hace 33 años y a nivel mundial la empresa opera en 60 países, así que sabemos adaptarnos a las diferentes situaciones”, explicó el CEO de la compañía que cuenta con 24 sucursales con la marca Makro y otras cuatro con la bandera Basualdo, 2500 empleados y que cerró 2020 con una facturación superior a $35.000 millones.

-¿Cómo cambió el modelo de Makro en la Argentina en la pandemia?

-Nuestro modelo refleja los cambios del mercado. Somos una cadena mayorista, de lo que se conoce como cash and carry (autoservicio mayorista), pero la experiencia del cliente hoy es completamente distinta. Estamos trabajando para llevar una compra más cercana, orientando nuestros locales hacia el consumidor final e incorporando propuestas como una mejor iluminación de las góndolas, la fachada de los locales, una mejor presentación de los productos y más servicios como la carnicería asistida o la panadería. Pero a la vez seguimos siendo un mayorista, que está dirigido al cliente profesional y lo que se conoce como el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). Desde 2018 venimos ejecutando lo que llamamos la estrategia Makro para todos, y buscamos ser un mayorista moderno e inclusivo en el que todos puedan comprar.

-¿Y qué participación tienen los consumidores finales en las ventas de Makro?

-No hay un número parejo para todas las sucursales y depende mucho de la ubicación de la tienda. En nuestra última apertura que fue en Benavídez, la propuesta está más orientada al consumidor final y hoy este tipo de clientes representa cerca del 80% de las ventas de la sucursal, pero en otras tiendas ronda entre 35 y 40 por ciento.

-A futuro se imaginan compitiendo más con Carrefour o Jumbo que con Vital o Diarco?

-No queremos ser un retail, sino mantenernos en nuestro negocio que es el mayorista. Siempre es peligroso convertirse en algo que no sos y tenemos claro que vamos a seguir siendo un mayorista, aunque a la vez queremos involucrar propuestas que le mejoren la experiencia de compra al consumidor final. Esta es una tendencia que estamos llevando a nivel regional y con algunas diferencias pasa algo parecido en otros países donde estamos como Brasil, Colombia o Venezuela.

Como todos los autoservicios mayoristas, Makro creció de la mano de la incorporación de consumidores finales Ignacio Sánchez - LA NACION

-El año pasado inauguraron una tienda en Benavídez. ¿Analizan nuevas inversiones en la Argentina?

-Siempre estamos analizando inversiones en nuevas tiendas y también en la adecuación de las sucursales que ya tenemos y en las posibles alianzas con nuevas empresas. Además hicimos una inversión importante en la incorporación de Oracle Retail como sistema central de gestión, lo que nos permitirá mejorar los procesos de abastecimiento en las sucursales, haciendo más eficiente la distribución, almacenamiento y gestión de inventarios.

-¿El canal gastronómico se recuperó o todavía sigue muy golpeado?

-2020 fue un año terrible para el canal Horeca. Sin embargo, más o menos el 50% de nuestros clientes del rubro se mantuvo activo todo el año, mientras que la otra mitad estuvo entrando y saliendo de acuerdo a la evolución de la pandemia y las aperturas. En 2021 nos estamos adaptando a la nueva normalidad y vemos una recuperación progresiva y lenta del sector, que marcha en paralelo con la apertura progresiva de la actividad.

-¿Y la demanda de los autoservicios chinos se recuperó?

-La verdad es que trabajamos poco con los chinos. Se trata de clientes que buscan agresivamente la oferta. Es una estrategia completamente respetable, pero no es un sector que ataquemos activamente. Nosotros como cadena apostamos al volumen, pero también cuidamos mucho el margen.

-En el último tiempo se produjo un éxodo de muchas multinacionales incluyendo algunos competidores de Makro como Walmart. ¿Analizaron en algún momento irse del mercado local?

-Hace 33 años que estamos en la Argentina y pertenecemos a SHV, un grupo de los Países Bajos que tiene más de 120 años de antigüedad con presencia en 60 países, más de 60.000 empleados, y siete negocios diferentes. Cuando llegamos a un país es para quedarnos. La Argentina tiene muchos vaivenes, sabemos muy bien los vaivenes que tuvo durante estos más de treinta años. Siempre estamos buscando oportunidades, incluso seguimos abriendo en pandemia, como la sucursal que inauguramos a fines del año pasado. Y ahora la idea es seguir creciendo, con más aperturas.

-El Gobierno acaba de presentar Súper Cerca, una nueva canasta dirigida para los mayoristas y sus clientes, como almacenes y autoservicios chinos. ¿Cree que puede funcionar?

-Como empresa siempre acompañamos los planes del Gobierno y creemos que este tipo de programas siempre van en beneficio de los consumidores y de hecho estamos participando. En el caso puntual de Súper Cerca todavía es un programa muy reciente y estamos hablando con los proveedores. La promesa está de que los productos se van a ir entregando.

-¿Cómo ven la evolución de la inflación? ¿Hay señales de alguna desaceleración en el rubro alimentos?

-La meta del 29% para todo el año obviamente ya quedó atrás y los números hablan por sí solos. Estamos en una inflación del 48 o 50% anual. Los programas que impulsa el Gobierno tienen cierto impacto favorable, pero la experiencia dice que es muy difícil controlar a la inflación con leyes o decretos. En los últimos dos meses, el ritmo de aumentos bajó un poco y ojalá la tendencia se mantenga, pero no vemos un descenso muy sensible.

-Antes de volver a Makro, trabajó como CEO en una firma petroquímica en Venezuela. ¿Cómo es presidir una empresa en un mercado como el venezolano?

-Es complejo. Ser CEO en Venezuela implica adaptarse a una dinámica de cambio constante y a todo tipo de regulaciones. Pero después de trabajar durante 36 años en distintos destinos y en distintos sectores, lo único que puedo decir es que cada país tiene su complejidad. Venezuela tiene sus cosas, pero la Argentina y Colombia también son mercados complicados. En Colombia, por ejemplo, la competencia en nuestro negocio es altísima, más grande incluso que la que hay en la Argentina.

-Pero me imagino que Venezuela debe ser un entorno mucho más complicado para hacer negocios?

-Esa pregunta me la hizo una vez el CEO mundial de Phoenix, la compañía para la que ya trabajé entre 2012 y 2017. Me pidió que les comentara a los compañeros de otras filiales cómo era hacer negocios en Venezuela. Y yo contesto siempre lo mismo: no se puede aplicar lo que te pasa en un país a otra realidad. Por ejemplo, en Venezuela tenés muchas más regulaciones para operar, pero por otro lado la competencia es mucho menor lo que en un punto representa una ventaja.