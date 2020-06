Cuarentena. El mapa que muestra qué se puede hacer en cada lugar de la provincia

La provincia de Buenos Aires enfrenta un gran desafío para establecer la "cuarentena administrada" porque cuenta con la mayoría de casos positivos coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Los 135 municipios que integran la provincia de Buenos Aires han sido impactados con diversa magnitud por el coronavirus y, por lo tanto, hoy se encuentran en distintas fases del proceso de aislamiento. Mientras algunos tiene una larga lista de actividades habilitadas, conviven con municipios vecinos donde todavía pesan fuertes restricciones.

Incluso dentro de la zona del Gran Buenos Aires, una de las más afectadas por el Covid-19, hay mucha heterogeneidad. Así, y dado que los municipios en esta zona de la provincia suelen continuarse unos con otros, uno podría -si tuviera el permiso para trasladarse- encontrar un lugar donde arreglar los zapatos en un barrio, donde cortarse el pelo en otro y donde lavar el auto en un tercero.

Así se desprende de un mapa interactivo elaborado por la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires en el que se detalla cuáles son las actividades permitidas en cada localidad. Se trata de habilitaciones pedidas por los intendentes de cada lugar, pero que en última instancia deben ser convalidadas por la gobernación, a cargo de Axel Kicillof.

El mapa interactivo de la Defensoría de la provincia, disponible en defensorba.org.ar

Tigre parece ser, por estos días, el lugar ideal para tener un perro. Mientras que en municipios vecinos no hay ninguna habilitación dedicada a las mascotas, en Tigre no solo tienen luz verde los paseadores caninos, sino también los adiestradores caninos, las peluquerías caninas, los centros de educación y recreación caninas y las pensiones y guarderías caninas. ¿Peluquerías para humanos habilitadas? No por zona Norte, según el registro, actualizado por el última vez el martes pasado.

En Vicente López, en la zona norte de la Capital, hay habilitada una larga lista de industrias y comercios (automotriz, calzado, indumentaria, bicicletas), pero pocos servicios, situación similar que en San Isidro, San Martín y otros municipios aledaños. En la mayoría de los casos, los servicios se limitan a las mudanzas, pero únicamente dentro de la misma jurisdicción. En San Martín, por otro lado, se suma el servicio de los lavaderos de autos.

Quienes tengan celulares o equipos electrónicos que arreglar o reemplazar, tendrán más suerte si viven en Pilar, donde la venta y reparación de celulares e insumos informáticos está habilitada. También están abiertas las cerrajerías, otro rubro que no suele estar referidos directamente en el detalle de las actividades en marcha.

Axel Kicillof puso en marcha un sistema de cinco fases para habilitar actividades de manera automática Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

En la zona Oeste lindan municipios con habilitaciones que contrastan, como es el caso de Tres de Febrero -donde hay apenas cinco ítems autorizados, vinculados fundamentalmente con la industria- y su vecino Hurlingham, donde la lista es mucho más amplia e incluye servicios médicos (kinesiólogos, fisiatras, podólogos), profesionales liberales y/o colegiados (contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, agrimensores, psicólogos, gestores, martilleros, y corredores inmobiliarios), comercios minoristas y servicios personales (técnicos, costureros y lavaderos de autos).

En Morón llama la atención que los únicos profesionales habilitados, según consta en el registro, son los escribanos, abogados profesionales de ciencias económicas y de kinesiología.

Según el mapa de la Defensoría, en la zona sur del Gran Buenos Aires lindan municipios como Berazategui, donde solo hay habilitación de industrias, con vecino como Quilmes, donde ya puede trabajar "personal de mantenimiento" como pileteros y jardineros. En La Plata, además, está habilitados los productores de flores y plantas ornamentales.

Obviamente, el detalle de la reglamentación tiene que ver en muchos casos con las necesidades puntuales de cada lugar. Por ejemplo en Merlo, y siempre según el registro, solo se detalla la habilitación del servicio de mudanzas y la fabricación de cigarrillos, dado que en esa localidad se encuentra la planta de Massalin Particulares, que abastece el 60% del mercado con marcas como Marlboro y Philip Morris.

Avellaneda registra permiso para la apertura de peluquerías, rubro de habilitación escasa en el Gran Buenos Aires. El mayor contraste se ve si se extiende la mirada hacia a algunos de los municipios más alejados de la capital, como Salliqueló, donde están habilitadas no solo las peluquerías sino también los servicios de "manicuría, pedicuría, depiladoras, masajistas y centros de estética". También es muy distinta la realidad de Villarino y Puán, donde está activa la actividad hotelera, y la de otros municipios alejados de la capital como Carmen de Patagones, que tienen habilitadas las "salidas de esparcimiento".

En algunos municipios, además, ya está habilitado el servicio doméstico, como es el caso de Bolívar, 25 de mayo y 9 de Julio. En esta última localidad, además, hay un rubro habilitado que no suele estar en la lista del resto de los municipios, que es el de fotografía y video.

Según detalló el gobernador la semana pasada, cuando se extendió la cuarentena en todo el país, la provincia de Buenos Aires puso en marcha un sistema de cinco fases para habilitar actividades de manera automática. Según aclaró, de los 135 municipios bonaerenses, unas 61 comunas del interior estaban en condiciones de pedir la fase cinco, la de mayor apertura. Sin embargo, en otras 72 comunas se anticipó que la flexibilización será moderada y siempre con la posibilidad de volver a una fase anterior si la situación epidemiológica cambia.