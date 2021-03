Casi todos la experimentamos a diario. A veces nos es evidente y otras tantas ni nos damos cuenta. Lo hacemos con nuestra salud, cuando no vamos al odontólogo hasta que duela una muela, lo hacemos con nuestra pareja, en la que se acumulan reclamos sin generar una charla sincera. Lo hacemos en el trabajo cuando nos callamos ante lo que percibimos como una injusticia, en la carrera profesional al abrazarnos al cómodo status quo, con nuestro ahorro que nunca llega o con el mantenimiento doméstico de nuestro hogar y en tanto más. Hablo de postergar nuestras obligaciones o tareas, un hábito que puede resultar muy nocivo si no lo miramos de frente a tiempo.

Lo que pasa es que hacer eso que “hay” que hacer requiere muchas veces un esfuerzo con costos a corto plazo que vienen, por la general, con promesas de beneficios para el largo plazo. Entrenar hoy para tener mejor salud mañana, terminar el informe antes del viernes, para disfrutar del domingo en familia, hablar con mi socio para que ese malentendido no escale en los próximos meses. Entonces no le es nada difícil a la procrastinación adueñarse de nuestra agenda. Maxi Hapes es profesor de la universidad de San Andrés y del consejo profesional de ciencias económicas de CABA y autor del flamante libro Ponerse en marcha, 30 ideas prácticas para combatir la procrastinación y dejar de vivir a media máquina (Editorial Dunken). Como consultor en temas empresariales y habilidades interpersonales, juntó más de 10 años de experiencia con sus clientes y las principales barreras que los alejan de alcanzar sus metas.

Cuando hablamos de demorar no es todo lo mismo y no postergamos nuestras obligaciones o tareas por las mismas razones. Hapes describe tres posibles escenarios que tenemos que explorar para entender la raíz de nuestra postergación: la falta de significado, la de confianza y la falta de método. En el primer caso se manifiesta con una falta de motivación que puede ser porque no se encuentro un propósito en lo que se hace o porque eso que hay que hacer no parece significar algo realmente importante. También procrastinamos por falta de confianza.

“El miedo inmovilizador puede manifestarse bajo distintos comportamientos, como el miedo al fracaso o rechazo. Procrastinamos como protección contra algo que puede salir mal o en algunos casos, el sólo hecho de enfrentar la tarea paraliza”, explica el autor. Esa falta de confianza amplifica lo incierto, nos guarda en un lugar aparentemente seguro, pero en el que no hay avance. A veces, se tienen identificados el propósito y se logra la confianza para avanzar pero lo que falta es método para lograrlo. Realizar una tarea por la que sentimos fiaca, resistencia o agobio requiere de la adquisición de un set de herramientas que tenemos que aprender a manejar. “No podemos depender para el cumplimiento de nuestros objetivos de una fuerza tan errática como la voluntad, que es volátil y depende de nuestro ánimo”, dice Hapes.

En su libro presenta un modelo que llama “5 Ases” en los que en cada uno da herramientas para combatir la procrastinación desde cinco frentes: primero, lo actitudinal atacando el por qué de la procrastinación, luego preparar las alternativas que tendremos para tomar mejores decisiones atacando el cómo y dónde ocurre la postergación. El tercero es el de pasar a la acción, es decir armar un plan para atacar el cuándo, donde sirven muchas técnicas de uso del tiempo. En cuarto lugar, aprender a pedir ayuda trabajando con otros, haciendo un compromiso público y cuidando nuestro entorno y finalmente hacernos apuestas que sirvan como incentivos sobre cuánto nos importa concluir una tarea en la que tengamos ciertos “premios o castigos” por lo que logramos o no alcanzar.

En el link lidersehace.com/procrastinacion se puede tomar el test para ver nuestro nivel de procrastinación entre temporal, recurrente y paralizante. A mí me dio recurrente. Por otra parte no todos somos el mismo tipo de procrastinador, el libro presenta 12 tipos: hijos del rigor, soñadores, perfeccionistas, bloqueados, abandonadores, evasores, desmotivados, especuladores, impostores, workaholics, sobrecargados y multitaskers. En este caso levanté la mano en nueve.

Más que lamentarnos o autoflagelarnos es mejor entender la raíz de cada una de estas autopercepciones. “Para hacerlo tenemos que medir la intensidad de ellos en nuestro comportamiento, si es baja o alta y también la extensión, si es en casos particulares o de manera generalizada”, explica Hapes. Al medir esto podremos entender la raíz de la procrastinación. Y hacer, hacer hoy. Porque como dice el proverbio: “uno de estos días, no es ninguno de estos días”