Puerto Madero. Cada vez más departamentos en alquiler se ofrecen en pesos

Los departamentos que se alquilan en pesos en Puerto Madero aumentaron según los datos de dos portales

María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 10:29

Si bien Puerto Madero se ha caracterizado por tener rentas en dólares y conservar cierta rentabilidad respetable en el mercado de alquileres de la ciudad de Buenos Aires, durante la cuarentena subió la oferta de departamentos en la zona que se alquilan en pesos por la pandemia y la devaluación del peso frente al dólar blue.

De acuerdo con Zonaprop, mientras que en marzo solo el 21% de los anuncios estaba en pesos, en julio ese porcentaje ya había llegado al 33%. "Se registra en Puerto Madero un avance de la oferta de departamentos en alquiler nominados en pesos. Actualmente, representa un 33% del total, el máximo de la serie desde mayo de 2018, y el porcentaje de oferta nominada en dólares desciende por cuarto mes consecutivo acumulando una pérdida de 12 puntos porcentuales desde marzo de 2020 (pasó de representar el 79% al 67%)", explicaron.

El portal Mercado Libre Inmuebles maneja números similares. "Desde abril a julio los avisos dolarizados de alquiler de departamentos en Puerto Madero pasaron de un 77% del total a un 65%. Una caída de 12 puntos porcentuales bastante relevante", afirmaron.

Consultado por LA NACION, Federico Quintana, de RE/MAX Puerto Madero, habló de los motivos de la pesificación que, según él, se relacionan más con la devaluación del peso que con la merma en la llegada de extranjeros.

"En Puerto Madero hay sobreconstrucción. Hay muchísimos metros cuadrados disponibles y el porcentaje del mercado de alquileres que se ve influido por los extranjeros no es tan alto. Realmente quienes más contratan son clientes nacionales. Obviamente con la pandemia y la devaluación que hubo, sobre todo frente al dólar no oficial, cambió el panorama. Quizás un 4 ambientes en una torre de categoría que estaba US$5000 ahora está en US$2500. Los alquileres han bajado nominalmente en dólares y los contratos se están haciendo en pesos, algo que usualmente no se hacía", explicó.

De acuerdo con él, los avisos en pesos tienen una rápida rotación y las unidades se alquilan en dos semanas, lo que ayuda a los propietarios que tienen ganas de alquilar a no afrontar los gastos asociados al mantenimiento de una unidad.

Sin embargo, otros referentes de ese mercado señalan que esta realidad no es nueva, sino que ya data de hace tiempo, como Rodrigo Fernández Prieto, director de la desarrolladora Fernández Prieto y Asociados.

"Ya casi todos los alquileres son en pesos, la diferencia está en el contrato. Algunos (el de las propiedades más lujosas y en emprendimientos más modernos) se hacen en dólar MEP, otros (en propiedades buenas) se hacen en dólar oficial y se paga el alquiler en pesos al valor del oficial y la última opción que era muy usada, era el alquiler en pesos con un ajuste anual por inflación. Pero esta metodología que venía funcionando bastante bien en el caso de los alquileres ABC1 se acaba de romper con la nueva Ley de Alquileres. Veremos cómo impacta en la realidad en unos meses", analizó.

Por su parte, Mercedes Ginevra, fundadora y CEO de Ginevra International Realty, también opinó que la oferta en pesos viene desde hace tiempo, pero dijo que tiene que ver con unidades de uno o dos ambientes que no superan los $100.000 mensuales, mientras que el resto del mercado está en dólares y los propietarios se resisten a bajar los valores.

Según Antonio Ginevra, de Aranalfe, los alquileres de locales en Puerto Madero deberían ofrecerse en pesos para reactivar la zona Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

"Lo que cuesta de US$2000 para arriba se sigue manejando en dólares. Hay que pensar que en la zona hay mucho público de embajadas y CEOs de empresas multinacionales que alquilan allí. Tampoco es que haya mucha oferta, sino que por ahora está estable. Hay que ver qué sucede con los precios cuando podamos volver a mostrar departamentos, ya que hoy todavía no podemos hacerlo", señaló.

Por último, Antonio Ginevra, de Aranalfe, sumó que los alquileres de locales comerciales en Puerto Madero están en dólares, aunque convendría empezar a hablar de valores en pesos para reactivar la zona.

"Se tendrían que modificar la oferta y empezar a pedir valores en pesos para agilizar las operaciones de locales comerciales. Es una zona que, a nivel comercial, ya viene castigada por el cierre que implicó la obra del Paseo del Bajo y ahora, cuando se esperaba una recuperación, fue castigada por la pandemia", cerró.