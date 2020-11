Autos: por qué es difícil exportar según el presidente de Renault

"El objetivo es exportar y para eso hay que ser competitivos", dijo Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina Crédito: Gentileza Renault

Para Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, la industria local no es competitiva para exportar a Brasil con el actual contexto macroeconómico y reclamó una baja de impuestos. "Estamos pidiendo al Gobierno que nos saque las retenciones a las exportaciones de los bienes industriales", dijo esta mañana el ejecutivo.

Si bien semanas atrás Sibilla había reconocido en diálogo con LA NACION que el sector estaba actualmente mejor que antes de la pandemia, beneficiado en parte por las distorsiones que genera la brecha cambiaria, hoy manifestó el malestar que crece para el comercio exterior.

"El objetivo es exportar y para eso hay que ser competitivos. Estamos trabajando con Brasil porque la ecuación es muy finita", reconoció el directivo de Renault, que tiene como último lanzamiento local a la pick up Alaskan, un proyecto de largo aliento que comenzó a fabricarse en octubre de este año, en la planta de Santa Isabel (Córdoba).

Renault comenzó a fabricar la Alaskan este año, en su planta de Córdoba Crédito: Prensa Renault

Según Sibilla, hay diálogo entre las terminales y las autoridades del Gobierno, a través de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), con el objetivo de analizar medidas que ajusten el escenario para el sector. Entre otros puntos, el foco está puesto en el 5% de retenciones que paga el sector, que en teoría es reintegrado para modelos nuevos o cuando las terminales aumentan su volumen de exportaciones, aunque ese punto no está vigente para países del Mercosur.

Para Renault, Brasil es un mercado al cual apuntan con la Alaskan, un proyecto surgido tras una inversión de US$600 millones de la alianza entre la marca del rombo, Nissan y Mitsubishi. La misma plataforma utilizan la Nissan Frontier y la proyectada Mercedes-Benz Clase X, que nunca vio la luz porque finalmente fue cancelada por la marca alemana.

La planta de Santa Isabel, especialmente acondicionada para este proyecto, tiene una capacidad de producción de 75.000 unidades anuales. Entre la Alaskan y la Frontier, ambas firmas esperan fabricar unas 40.000 camionetas por año.

Pese a su reclamo por el marco impositivo, el ejecutivo que estimó un mercado de entre 400.000 y 440.000 unidades en 2021 se mostró conforme con el actual valor del dólar y dijo que es "competitivo". "Si se mira el tipo de cambio local respecto de la canasta multilateral se ve que el valor oficial es competitivo, que no está mal posicionado respecto de la última década. Este tipo de cambio es más competitivo que el que había en 2015, cuando asumió Mauricio Macri", definió.

Para 2021, el ejecutivo estimó sin embargo variables que no concuerdan con las definidas por el Gobierno en el Presupuesto. Según Sibilla, la inflación del año que viene no será del 29%, sino que rondará el 40%. "No deberíamos pensar en un escenario con una devaluación mayor al 20% y una inflación de 40%", dijo el ejecutivo.

