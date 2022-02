“Renuncio porque mi jefe me discrimina”

El calor del verano hizo que cierre el consultorio en Villa Freud en Buenos Aires. Los cortes de luz hacían que el lugar fuera un horno. No sabiendo dónde instalarme, recibo por Instagram un mensaje del dueño de un hotel a una cuadra de la playa Varese en Mar del Plata: “Doctor, sabiendo del calor en la ciudad, le ofrecemos el living de nuestra humilde morada para que reciba a sus pacientes. Hay chimenea y biblioteca, y servimos té con scons y alfajorcitos de maicena. Paga la casa”. La última frase me convenció de instalarme en esta recoleta casa con vista al mar para recibir clientes tan paquetes como el hotel.

Pero mi primer cliente me sorprendió: Juan Pedro, 26 años, un centennial que parecía un pollito mojado cuando llegó al living del hotel. Después me di cuenta de que estaba mojado porque venía de surfear.

–Doctor, mi jefe dice que soy un grasa y me pidió que cambie de actitud y vocabulario. Ya estoy paranoico y cada vez que hablo me trabo porque no sé si estoy usando las palabras correctas…

Invité a Juan Pedro a sentarse y le ofrecí té y alfajorcitos. Me miró raro y me preguntó si no tenía una cerveza bien helada.

–Logré un puesto en esta empresa internacional en el programa de jóvenes profesionales. La verdad, estaba contento. Ya había tenido experiencia en otra empresa en el área de administración y me había parecido aburrido. Ahora había logrado entrar en un programa que, para la empresa, era importante y había posibilidad de carrera internacional. Estaba feliz. Los primeros nueve meses fueron de conocer toda la organización, estuve en las oficinas de Buenos Aires, en el interior y en Uruguay. Cuando terminó el programa logré entrar al área más dinámica de la compañía. Tenía dos posibilidades, pero esta me gustaba más, a pesar de los rumores…

–¿A qué rumores se refiere?

–Desde Recursos Humanos, una amiga me dijo que me convenía la otra área porque la que a mí me gustaba tenía un jefe difícil… tan difícil como que la gente le duraba seis meses. Pero yo no me amedrenté y acepté el desafío. Siempre creí que las cosas, si se enfrentan, se resuelven. Parece que voy a tener que cambiar de idea…

–La relación con su jefe ¿fue difícil de entrada?

–No, por lo que creí que conmigo estaba todo bien, pero veía cosas raras a mi alrededor. Un día, por ejemplo, una persona a su cargo se mandó un error pasando un precio equivocado. Entonces mi jefe le hizo calcular cuántas jubilaciones mínimas había perdido y todo en voz alta frente a todos. Además, ese día un cliente nos había regalado un champagne para cada miembro del equipo. Mi jefe se levantó y se la sacó del escritorio a mi colega, el que había cometido el error. Pero mi colega no se amilanó y se la sacó de la mano diciéndole: “Te dije que esa botella era mía”. Fue un momento feo. Yo no lo podía creer… hasta que me tocó mi turno. Yo siempre entro a la oficina y saludo y cuando saludo a mi jefe le digo: “Buen día, ¿todo bien?”. Un día lo saludé y me fulminó con su mirada y me dijo en voz alta que para saludar no diga más “todo bien”, que es poco profesional. No podía creer lo que me decía, y delante de todos, pasé una vergüenza enorme. Pero como le dije, doctor, yo confronto las cosas, y fui a su oficina y le dije que no me gustaba el trato que tuvo conmigo y que si él era así iba a pasar como lo que les sucedió a los otros colaboradores que trabajaban con él, que a los seis meses se fueron. Me miró con indiferencia y me dijo: “No me gusta que preguntes si todo está bien”. Se sentó, miró la computadora y me ignoró.

–¿Tuvo algún otro percance con su jefe?

–¿Percance?, fue un espanto. Un día me llamó a la oficina nuevamente y me dijo: “Para no ser considerado grasa, te pido que no digas algunas palabras como rojo, pieza, chico o chica”. No pude reaccionar, lo que me decía era completamente ridículo.

Lo que Juan Pedro NO debería hacer: Juan Pedro no debería entrar a hurtadillas a la oficina de este jefe imbécil y arrogante y pintarle la pared de un rojo chillón con un mensaje en la pared que diga: “La grasa unida jamás será vencida”. Tampoco debería Juan Pedro hackear la computadora de su jefe para que le aparezca un banner al inicio de la sesión que diga: “¿Todo bien, guachín?”.

Lo que Juan Pedro SÍ debería hacer: Juan Pedro o los Juanes Pedros del mercado no tienen la culpa de caer en las garras de jefes basura que no solo no tienen empatía, sino que son rinocerontes mentales. La actitud de Juan Pedro de confrontar a su jefe es adecuada, pero, a estos jefes de madera emocional difícilmente les entren las balas. La pregunta es por qué las empresas sostienen a imberbes emocionales. Seguramente, porque generan resultados. Esas organizaciones hacen la vista gorda a los atropellos que, en definitiva, hacen perder talento en las empresas. Juan Pedro tiene que ser consciente de que no va a lograr cambiar a su jefe ni sus formas espantosas, por lo que el camino es quedarse asumiendo el costo del vapuleo de su propia dignidad o buscar una mejor oportunidad.

Juan Pedro tomó el té y devoró los alfajorcitos. Me miró y me dijo: “Esta merienda me hace acordar a mi abuela… ¿usted tiene nietos?...” preferí cambiar de tema para no insultarlo y le pedí que siguiera con su historia.

–Luego de seis meses, eran constantes las amenazas de reemplazarme. Una típica era con un empleado de la compañía en Uruguay preguntándole si podría llegar a venir a trabajar a la Argentina. Esa llamada la hizo frente a mí y delante de todos. Una vez me amenazó con mandarme a trabajar al interior. Yo me reí en su cara porque amo el interior. Para él era un castigo, para mí no. Después de tanta amenaza me cansé y decidí renunciar.

–El día que renuncié fuimos a hablar a una oficina, yo le dije que nunca la había pasado tan mal en mi vida como estos últimos meses. Él me respondió que yo vivía en una realidad paralela por irme a la costa los fines de semana y trabajar online, cuando el 70% de los chicos del conurbano no comen. Que nunca había visto a alguien con un vocabulario tan básico y que le molestaba todo de mí. La verdad es que si tanto le molestaba no entiendo cómo no me despidió antes. Creo que a todos los que nos fuimos nos ganó por hartazgo. Nadie de mi edad quiere soportar a alguien tan extraño y tan brutal como el jefe que yo tuve.

–¿Se fue con trabajo o renunció sin nada?

–No soporté más la situación. Me sentí humillado. ¿Quién se creyó ese ignorante para decirme grasa? ¿Por qué tengo que decir colorado en vez de rojo? ¡Eso es una estupidez!!! Además, doctor, usted sabe cómo somos las personas de esta nueva generación: no tenemos paciencia, no somos resilientes y nos quebramos con el soplo del viento pampero. Y antes de quebrarme, me fui. Me voy a ir a España, como muchos otros. No tengo nada visto, miré algunas búsquedas y nada más. Tengo pasaporte europeo, así que iré a ver. Pero no me fumo más un jefe como este.

Juan Pedro se quedó mirando el mar atravesando con su vista la ventana del hotel mientras con una mano sostenía los restos mortales de un alfajorcito de maicena. Tal vez Juan Pedro recordaría la comida que su abuela le hacía cuando era chico y extrañaría esa casa llena de olores y sabores, diferente a la oficina con ese jefe espantoso que tuvo que padecer.