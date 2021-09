¿Soldados o scouts?

La calidad de nuestros juicios depende más de nuestras emociones que de nuestra inteligencia. Esta es la argumentación que presenta la investigadora Julia Galef, especialista en ciencias del comportamiento, que acaba de publicar el libro The scout mindset: why people see things clearly and others don’t, en el que explica cómo las emociones tienen un rol más importante que nuestra inteligencia a la hora de elaborar un juicio sobre alguien o una situación.

La autora, que en el año 2017 había dado una charla TED sobre este tema, busca diferenciar los tipos de pensamiento desde los que nos aproximamos a las decisiones o a juzgar a otros. Presenta dos mentalidades: la de soldado versus la de explorador. En la mentalidad de soldado nuestras acciones surgen de creencias arraigadas, fijadas para protegernos y para derrotar “al enemigo”. En la de scout o explorador hay una apertura que permite sobrevolar el propio sesgo. Tener buenos juicios, predecir con precisión y decidir correctamente requiere curiosidad y apertura a ideas divergentes.

En el pensamiento de soldado, explica Galef, se da un “razonamiento motivado”, en el que nuestras motivaciones inconscientes dependen de nuestros deseos y miedos: algunas ideas se presentan como aliadas y queremos que ganen, y otras son el enemigo y tenemos que vencerlas. Piensen en un ejemplo cotidiano: un referí que cobra una falta al equipo adversario o al nuestro y cómo nuestra reacción es totalmente distinta si nos perjudica o si nos beneficia su juicio. “Inconscientemente, nuestro juicio se ve influido por la idea que queremos que sea la vencedora. Esto afecta nuestras decisiones respecto de la salud, relaciones, cómo decidimos a quién votar, qué consideramos ético o justo”, explica.

En cambio, una mentalidad de explorador se anima a preguntarse: ¿Qué pasaría si estoy equivocado en mi mirada sobre este tema? Su motivación de encontrar la verdad y defenderla está por encima de las convicciones propias. Esta mentalidad de scout o explorador se enfoca y trabaja por encontrar la manera más honesta y adecuada, a pesar de que sea inconveniente o molesta con la creencia propia.

En la mentalidad de soldado prevalecen las emociones de defensa y tribalismo; en la de explorador prevalece la curiosidad y el goce en el aprendizaje. “El explorador se siente intrigado y no vencido cuando algo contradice sus expectativas, consideran una virtud poner a prueba sus creencias, y celebran que pueda cambiar su parecer ante nueva evidencia, su autoestima no está ligada a si tienen o no razón. Estas características son las bases para hacer buenos juicios”.

Galef cierra su charla TED con esta frase de El Principito. “Si quieres construir un barco, no les pidas a tus hombres que empiecen a recoger madera, en su lugar, enséñales a anhelar la inmensidad infinita del mar”.