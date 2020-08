Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2020 • 02:50

Durante estos meses de aislamiento, usé algo de mi tiempo para enmarcar cinco láminas que tenía en casa. Una de ellas, de un degradé de rojo y fucsia, tiene solo cuatro palabras bien grandes escritas en negro: somos lo que hacemos. Ni bien la terminé de colgar en mi living, empezó a hacerme ruido, tanto ruido que estoy pensando en intervenirla con dos palabras más: no somos solo lo que hacemos. Entiendo que hay varias maneras de leerla y que si solo tenemos en cuenta lo que hacemos en un sentido de producir o mercantilista, esta frase me resulta falsa e incompleta. Sin embargo, recordando la idea de Sartre "Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros", encuentro en este hacer mucho del intento diario de la construcción de cómo vivo mi presente y proyecto mi futuro.

La misma semana que colgué el cuadro, no creo que por casualidad, empecé un curso sobre hábitos. Durante cinco encuentros, casi 1000 personas de 25 países estamos conociendo el universo que abarca el lema de mi cuadro, la enorme importancia que tienen nuestras acciones repetitivas en nuestras vidas. El curso lo dicta Gerry Garbulsky, director de TEDxRíodelaPlata y de TED en Español, profesor de El Mundo de las Ideas y autor del podcast Aprender de Grandes. Encontré mucha novedad en las ideas que compartió y no dudé en hacerle la pregunta a él. ¿Somos lo que hacemos? "Somos una cuestión compleja entre lo que traemos 'de fábrica' y lo que vamos construyendo en la vida. Lo que hacemos nos constituye, no es lo único, pero es una parte importante de la autopercepción y de lo que la sociedad ve de nuestra identidad. Dentro de lo que hacemos los hábitos son una fracción muy importante. Los hábitos generan identidad y la identidad también te ayuda a generar hábitos", dice Garbulsky.

Entre las ideas que trabajamos en el curso está la de "interés compuesto", originalmente del mundo de las finanzas, pero aplicado a nuestras acciones. El interés compuesto es el que se va sumando al capital inicial y sobre el que se van generando nuevos intereses. Este interés compuesto puede ser positivo o negativo, todo depende de qué lo estemos alimentando. Un ejemplo de interés compuesto negativo podría ser el enojo diario, o del positivo sentirnos agradecidos a diario por algo o hacer los 20 minutos de ejercicio que nos habíamos propuesto. En el momento parece algo que no agrega demasiado, pero ese 1% conquistado es parte fundamental y constitutiva del 100% que buscamos.

Con los hábitos lo que nos pasa es que al principio parece que no pasa nada, que no hay avance. Hoy como bien, mañana como bien y a mitad de semana no me veo como quiero. Hasta que un día, casi sin que la veamos venir, el resultado pega ese salto enorme y terminás la facultad, alcanzás la meta en la carrera de 21k, hace ocho meses del último cigarrillo o lográs sostener las horas de descanso que deseabas hace años. Solemos subestimar lo que podemos lograr en el largo plazo y sobre estimamos el corto plazo.

Otra idea que creo que vale la pena desmenuzar es que lo que vamos logrando en nuestras vidas está más ligado a los sistemas de los que somos parte que a los objetivos que nos ponemos. Por eso, la propuesta es enfocar nuestros esfuerzos en desarrollar sistemas más que objetivos. "Los sistemas que conformamos nos dan el piso para desarrollarnos, la mentalidad por objetivos nos hace pensar que alcanzar el objetivo nos va a dar la realización y cuando eso pasa la gratificación suele ser corta". Me quedé pensando bastante en este punto. En mis sistemas de personas de confianza, de colegas y de proyectos que admiro, mis sistemas de creencias y de estar atenta a ellos, de cómo tenerlos en el centro de mi desarrollo.

Y en tercer lugar, otra idea que me cuesta mucho implementar, a pesar de que veo con claridad lo poderosa que es. Para poder hacer propio un hábito pensarlo desde el ser más que del hacer. Cuando nos enfocamos desde el "yo soy" en vez desde el "yo hago" solemos comprometernos más. Así por ejemplo, podría decirme yo soy corredora, yo soy cocinera, soy escritora, soy emprendedora.

Es la identidad la que me motiva (otra palabra mágica) a los procesos que tengo que encarar para alcanzar los resultados deseados. Así no dudo en salir o no a correr, ayudar, estudiar, porque soy eso que hago. Decía Gerry "cada vez que hacemos algo chiquito, estamos emitiendo un voto de confianza por esa persona que queremos ser. Cada vez que practicás 10 minutos el piano sos un músico, cada vez que motivás a tu equipo sos un líder".