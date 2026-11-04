Tesla llega a la Argentina: abrirá en Unicenter un espacio para probar sus autos

Tesla llega a la Argentina. La marca de autos eléctricos fundada por Elon Musk prepara un espacio de exhibición y test drive en el shopping Unicenter, cuya apertura está prevista para fines de noviembre.

Según pudo saber LA NACION, el espacio estará ubicado en el Nivel 1 del centro comercial. Allí, comericializará y exhibirá dos vehículos de la marca, para que los visitantes puedan conocerlos de cerca. Además, la compañía habilitará una zona de test drive en la playa H del estacionamiento, donde habrá una flota de 10 autos disponibles para que el público pueda experimentar la conducción de sus modelos eléctricos. .

El desembarco se produce en un momento en que la marca comienza a explorar nuevas oportunidades de negocios en el país. Hasta el momento, Tesla no comercializaba sus vehículos de manera oficial en el mercado argentino.

El posteo que compartió Horacio Marín X

No obstante, en junio, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, había anunciado la firma de un primer acuerdo con Tesla para analizar oportunidades de colaboración e inversión en distintas unidades de negocios.

En ese momento, Marín visitó la sede central de la compañía y compartió en su cuenta de X algunas imágenes. “Recorrí la Gigafactory en Texas junto a Michael Snyder, vicepresidente de energía de Tesla y, sinceramente, salí impresionado. Tecnología, innovación y ejecución conviven en una escala difícil de imaginar hasta que uno la ve de cerca”, expresó.

Asimismo, afirmó que ambas empresas firmaron una carta de intención para explorar proyectos vinculados con infraestructura de carga rápida, almacenamiento de energía e innovación tecnológica.

Una inversión de más de US$60 millones

La incorporación de Tesla se inscribe en el proceso de ampliación y reconversión que Unicenter atraviesa. Recientemente, Cencosud inició las obras de un proyecto que demandará una inversión superior a los US$60 millones y que busca ampliar la oferta comercial y sumar nuevos servicios al centro comercial.

El plan contempla la construcción de 20.054 metros cuadrados de nueva superficie, más de 16.000 metros cuadrados destinados a espacios arrendables y la incorporación de 85 locales, que se sumarán a los 282 existentes.

Con una inversión superior a los US$60 millones, Cencosud da inicio a una ambiciosa etapa de expansión

Según explicaron desde Cencosud a LA NACION, la ampliación responde a una presión directa sobre los metros cuadrados disponibles debido al interés de marcas nacionales e internacionales por instalar sus tiendas flagship o insignia. Recientemente, el shopping ya había incorporado firmas como Boss, Armani, Calvin Klein, Victoria’s Secret, Skechers, Miniso e Indian.

“Esta ampliación representa una apuesta concreta de largo plazo por la Argentina y por la evolución del retail como espacio de encuentro, experiencia y comunidad. La Argentina es un mercado estratégico para Cencosud y esta inversión refleja nuestra visión de crecimiento sostenido en el país”, señaló Dolores Fernández Lobbe, country manager de Cencosud Argentina.