Tomar la parte que nos toca del nuevo tiempo

Le dicen la paradoja de las preferencias. Todos queremos algo mejor, pero también todos tenemos diferentes ideas de lo que eso significa en lo que se refiere a implementar las nuevas formas de trabajo. Mis preferencias a veces pueden contradecir a las de mis colegas, uno puede ver una situación perfectamente alcanzable y el otro, imposibilitadora y agobiante. Algunos prefieren las reuniones virtuales porque son más cortas y resolutivas, otros extrañan las interacciones más humanas, pero reconocen que no quieren las reuniones post pandemia dispersas y que se diluían en charlas sin foco. Hay quienes encuentran en la noche el mejor momento para contestar sus WhatsApps acumulados y quienes se sienten invadidos al contestar mensajes luego de su horario laboral. Esta diversidad de necesidades y preferencias hace que pensar las nuevas formas de trabajo tenga múltiples desafíos para empresas y empleados.

Disculpen si estoy un poco monotemática las últimas semanas, pero el “termómetro organizacional” me marca este tema por sobre casi todos los demás. La necesidad de ahondar en nuevas estrategias para mitigar el cansancio y tomar las riendas sobre formas de trabajo que nos permitan cumplir con nuestras tareas, pero sin quedar totalmente drenados al final del día laboral. Creo que el gran tema acá es que la solución no va a llegar solo por parte de las empresas, por más buenas políticas de teletrabajo estén desarrollando, sino que tendrán que ser construidas entre las partes con buenas dosis de responsabilidad, confianza y claridad en las reglas de juego.

Con la ley de teletrabajo y el derecho a la desconexión a la vista en la regulación argentina, muchos se preparan para adecuarse a las nuevas exigencias. Si bien cada compañía y empleado deberá cumplir con sus obligaciones y buscará ejercer sus derechos, es importante –y dará mucho mejor resultado– buscar marcos que se adecuen a la cultura de la organización y las necesidades y preferencias de cada uno de los involucrados, en la medida que esto sea posible. No existe una solución universal, claro. Pero las respuestas en todos los casos tendrán que ser más personalizadas y “hechas a medida”.

No asumir que nuestras preferencias son las mismas que las del equipo o que todos los equipos comparten las mismas preferencias de trabajo puede ser un buen punto de partida. Para esto, pedir feedback temprano y asiduo puede ayudar a entender las necesidades nuevas que vayan surgiendo. Recopilar comentarios sobre los nuevos procesos, tipos de reuniones, modalidades de comunicación, presencialidad o no, etc., es una buena práctica para saber la verdadera temperatura de lo que pasa. Se puede hacer a través de facilitadores o miembros del equipo que funcionen como nexos entre todos. Esto no solo provee de información súper valiosa para la mejora permanente, sino que también comunica algo que a todos nos gusta sentir: me importa cómo la estás pasando. ¿Qué más puedo hacer para mejorar esa experiencia? A las personas nos motiva profundamente trabajar con autonomía y con propósito y nos molesta la imposición que acarrea a veces un sinsentido de “hay que hacerlo así porque lo dice el papel”.

No soy inocente y sé las grandes complejidades que puede tener generar estos acuerdos en el mundo corporativo, en especial en compañías tradicionales y de jerarquías rígidas, pero sin pretender generar cambios faraónicos, muchos podemos mirar a nuestros equipos más inmediatos en busca de rituales, acuerdos y agendas que nos sean de mínima, posibles y disfrutables como gran meta. De alguna forma se trata de construir esa cultura que queremos vivir, a través de sugerencias, intentos, pequeños experimentos y una actitud abierta ante los nuevos modos de trabajar.

El otro que trabaja con nosotros no tiene la bola de cristal para entender la complejidad de nuestra agenda, vida, imprevistos, emociones diarias. Y en muchos casos, no es desinterés, sino que sus propias necesidades le impiden la consideración de la de los demás. Por eso hay una gran responsabilidad personal en cómo comunicamos nuestras necesidades. Por más buena voluntad que los equipos pongan en el armado de agendas para respetar los tiempos del otro, es muy probable que las reuniones se solapen con otras necesidades que requieren un poco de nuestra atención. Desde dar vuelta las milanesas en el horno, hasta saludar a nuestros hijos de llegan de la escuela, desde poder ir al baño hasta dejar el espacio necesario para poder empezar otra actividad en breve y respirar hondo en el medio. Tenemos que aprender, ensayar y comunicar nuestras nuevas necesidades para que los otros también puedan entenderlas, respetarlas y juntos transitar las nuevas reglas del nuevo tiempo de trabajo que nos toca andar.