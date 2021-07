Últimos días para anotarse en el premio que organiza La Nación y el Banco Galicia

“Es un lindo mimo para los que tenemos que esforzarnos tanto en seguir manteniendo el ritmo de producción, es una caricia este premio”, relata José Luis Basso, presidente de la autopartista Basso y ganador del oro en la última edición realizada en 2019. Desde Rafaela, Santa Fe, el empresario comparte las dificultades de trabajar en el interior del interior: “cuesta llegar al puerto y luego a más de 33 destinos a los que exportamos nuestras válvulas para motores de Ferrari, McLaren, John Deere y General Motors, entre otros productos”, afirma el empresario que, aún en este contexto, produce prácticamente lo mismo que en tiempos normales, es decir antes de la pandemia. De hecho se esfuerza por mantener ese posicionamiento justamente por la dificultad que implica recuperar un mercado cuando lo toma otro. “Uno podría haber bajado los brazos en la pandemia porque en un momento se nos complicaba por el nivel de ausentismo. Pero cuando empezaron a vacunar, recuperamos al plantel y la sonrisa”, afirma Basso que pronto festejará los 70 años que cumple la empresa fundada por su padre, en la que trabaja con su hermano y ahora también sus hijos. Esta es una de las experiencias que dejó la última edición de la distinción que este año coronará su decimo aniversario. De hecho, el próximo 22 de julio cierra la inscripción a la X Edición del Premio a la Excelencia Exportadora La Nación-Banco Galicia. Se trata de una edición especial y muy esperada, un premio que la pandemia interrumpió en aquel particular 2020 y que vuelve a la luz aún en un contexto delicado. Quienes quieran inscribirse o conocer las bases de la distinción pueden ingresar a premioexportadora.lanacion.com.ar.

Con más de 150 los inscriptos hasta el momento en las seis categorías que se reconocerán, las empresas que venden al mundo tienen la oportunidad de postularse en una edición que también estrena categoría: Economía Regionales. En la misma se reconocerá a las empresas exportadoras con alto grado de contribución al desarrollo de las economías regionales, determinado por la cantidad de colaboradores, volúmenes de exportación y/o empresas activas en su cadena de valor. También se premiará con las categorías: Exportaciones con alto valor agregado, es decir aquellas empresas cuyos productos y/o servicios basan su competencia y diferenciación por sus esfuerzos de innovación tecnológica y calificación de la mano de obra; Exportación de servicios basados en el conocimiento que agrupará a las empresas exportadoras desarrolladoras de servicios, software, apps, asesoramiento y/o contenido cultural. Por otra parte, las firmas que se hayan internacionalizado hace más de dos años y estén consolidadas en los mercados extranjeros conformarán la categoría Grandes Exportadoras. Y por último dos categorías más: Nuevos mercados en donde se reconocerá a las empresas que han logrado penetrar en nuevos y competitivos destinos de exportación y Saliendo al mundo, en donde se pueden inscribir firmas que hayan debutado vendiendo al mundo durante 2019 y 2020.

“Esta edición genera muchas expectativas por muchas razones: primero porque el año pasado no se realizó entonces deberíamos tener una acumulación de casos exitosos y además, en este contexto, con una situación económica internacional y dificultades para comunicarse con el resto del mundo no facilitan el tema, con lo cual es doble el mérito de aquellos que lo hayan logrado. Como mínimo, los que participan están demostrando que tienen el ADN de un verdadero empresario y emprendedor”, se entusiasma Diana Mondino, Directora de Relaciones Institucionales de Universidad del CEMA y uno de los miembros del jurado. En la misma línea, Marcelo Elizondo, Director General de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales, y también miembro del Jurado, agrega que “el año pasado el comercio internacional argentino cayó 15% muy afectado por las condiciones de la pandemia y esto es un reverdecer. El premio no solamente actúa como calificador de buenas prácticas sino como testigo para adelante. La pandemia va a acelerar muchos cambios en el comercio internacional, de necesidades de adaptaciones a procesos, condiciones y requisitos nuevos. Todo lo que sea destacar la capacidad cualitativa de las empresas, motivar, incentivar, impulsar es algo que ayuda por lo que el premio tiene un rol no solamente de calificación de lo pasado sino de incentivo para el futuro”, relata.

Respecto a las bases que se utilizaran para elegir a los ganadores, Enrique Mantilla, Presidente de la Cámara de Exportadores Argentina (CERA) explica que “los parámetros básicos son complejidad de producto y número de productos exportados: a qué y cuántos mercados se exporta y la complejidad logística, el nivel de certificaciones exigido, la sustentabilidad del proceso productivo, la proporción de lo exportado sobre producción total y trayectoria exportadora, entre otros”, especifica.

“El mundo está viviendo un proceso de cambio muy marcado que se resume en una enorme revolución tecnológica, que está generando exigencias de adaptación en la economía del conocimiento para las empresas. Hay muchos requisitos nuevos de estándares de calidad, normas de seguridad, exigencias sanitarias, ambientales laborales y esto supone un enorme desafío para los que van a competir porque hay que entender nuevas reglas de juego. Además está ocurriendo una generación de alianzas entre empresas que prevalecen por sus condiciones de calidad. El mundo no premia el que compite más barato, premia el que compite con mejor valor”, detalla Elizondo.

Por su parte, Mondino resalta la importancia de la originalidad de la idea, la penetración en mercados que pueden hacer crecer a la empresa, la capacitación que es necesario dar a sus empleados, el desarrollo de tecnología y las posibilidades de dar apoyo a otros sectores.

Por último Elizondo resalta que la innovación es clave. “Hoy gana la empresa, sobre todo si es pyme, que tiene una oferta calificada. A mí especialmente como jurado me interesa premiar las empresas que desarrollan innovaciones. Hay un estudio de la Unión Europea que dice que el sesenta por ciento de todos los productos que se exportan en todo el mundo hoy son productos nuevos que no existían hace treinta años. No es solamente una evolución de productos sino en novedades de productos. Entonces, hay que premiar a los innovadores”, finaliza Elizondo, que compartirá la mesa del jurado con José Del Rio, Secretario General de La Nación; Bernardo Kosacoff, profesor y miembro del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella y profesor titular de la UBA e Ignacio Badaloni, Gerente de Banca de Empresas y Agronegocios de Banco Galicia.

