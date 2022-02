Una fiesta de post-its para aclarar los deseos

Estamos poniendo primera a los proyectos de este año, pero la pandemia fue (es) agotadora de formas visibles e invisibles. A muchos nos cuesta arrancar con energía renovada, y va más allá de haber tenido la dicha o no de poder descansar unos días en el verano. ¿Les pasa? Por dónde empezar si todavía no terminamos de procesar todo lo que hemos pasado y sentido este tiempo. Una conversación con una colega esta semana me disparó la idea. Me decía que quería un cambio laboral, que no sabía exactamente qué, que solo tenía en claro dos o tres deseos por donde empezar a buscar. Los escribió y a partir de ellos es que está pensando sus próximos pasos. Me hizo recordar a una herramienta de planificación que conocí en el newsletter ya recomendado en esta columna de Kevin Kelly, Recomendo. En uno de sus últimas publicaciones Kelly introduce una técnica llamada “Auditoría de vida” creada por la escritora e ilustradora Ximena Vengoechea. Fui al post original de la autora para conocer su técnica y aunque si el nombre “Auditoría de vida” los aturde, pongámosle “Fiesta de post-its”.

Así que antes de tirarnos de cabeza en el 2022, ¿qué tal dedicarnos una tarde o mañana a explorar los deseos de cómo queremos vivir este nuevo tiempo? La idea es hacer un brainstorming sobre los objetivos, metas, deseos y sueños de vida y luego categorizarlos según temas y plazos. El proceso permite que las prioridades salgan a la luz y ayuda a ver los patrones que van surgiendo. De su experiencia Kelly dice: “solo pude llenar 50 post-its de una sola vez y, a medida que descubro nuevos sueños míos, vuelvo a mi paquete de post-it restante para agregar más. Descubrí que una vez que había escrito todos los deseos dentro de mí y, en cierto sentido los había sacado de mi sistema, se liberaba espacio para que aparecieran deseos completamente nuevos y extrañamente divertidos”. Me suena lo suficientemente tentador para intentarlo.

¿Cómo se hace? Vengoechea ofrece instrucciones detalladas, pero lo resumo en los dos pasos principales. Tomá 100 Post-its y escribí un deseo en cada uno. Estos pueden ser cualquier tipo de deseo gigante o mínimo, bastante posible o dificilísimo. Tratá de llegar a 100 o hasta agotar las ideas. Luego de hacerlo, la propuesta es buscar patrones. ¿Estos sueños se pueden juntar en grupos de temas? ¿Son factibles ahora o metas distantes? ¿Ves algunas que al concretarlos traen un gran beneficio en alcanzar tus metas u otros deseos? Aunque parezca simple, este tipo de auditoría de vida puede ser bastante profunda y aportarle claridad a lo que realmente queremos. Antes de poner primera o (cuarta a fondo), me quiero regalar dos o tres horas para esta fiesta de post-its. En el resultado podría estar esa energía pospandémica que busco.