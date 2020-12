Venden 150% más. Su negocio es un boom de la cuarentena y ya exportan a Chile

Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Lanzar su propia marca de ropa fue un viaje cuesta arriba para estas emprendedoras. Justo cuando decidieron dejar la seguridad de sus trabajos en relación de dependencia, a fines de 2015, la Argentina atravesó unos años de tipo de cambio barato que generaba incentivos para viajar al exterior y hacer compras afuera. El consumo se desplomó y luego llegó la crisis cambiaria que encareció los costos. Pero nunca pensaron en dar por terminado el proyecto, porque creían en su negocio.

Luego de una recuperación de las ventas en 2019, pensaron que con la llegada de la pandemia volverían a tener que empezar de cero. Sin embargo, que la mayoría de sus clientas no se hayan visto afectadas por la crisis hizo disparar los pedidos. En lo que va del año, ya incrementaron 40% las unidades vendidas con respecto al año pasado, aumentaron un 150% su facturación, y empezaron a exportar prendas a Chile.

Julieta López Carricondo y Verónica Borchardt se conocieron en 2011, cuando trabajaban en L'Oréal. Las dos habían entrado como pasantes después de estudiar Economía Empresarial en la Universidad Di Tella, y Diseño Indumentaria en la UBA y Comunicación Social en la UCES, respectivamente.

A las dos siempre les gustaba lo que tenía puesto la otra y a fines de 2012 decidieron crear su propia marca, Helena Boutique. "Sentíamos que faltaba una marca que ofreciera una línea clásica, pero con algo distintivo que son nuestros géneros. Son prendas atemporales que después de cinco temporadas siguen estando de moda, y a un precio accesible", explican.

Al principio trabajan mientras mantenían sus empleos, después de la oficina y los sábados y domingos, cuando vendían la ropa en las casas de sus amigas y en ferias. "Íbamos a todos lados con la valija", cuentan.

En el mientras tanto, López Carricondo pasó a trabajar en Rapsodia, donde estaba a cargo de elegir las prendas que se enviaban al exterior, mientras que Borchardt ingresó en Nucha, en el área de Marketing. El proyecto de Helena Boutique se mantuvo.

"Lo que cobrábamos del sueldo lo invertíamos en fabricar prendas, en vez de viajar, o de comprarnos ropa, lo poníamos en Helena para seguir creciendo. No vimos un peso del negocio por mucho tiempo. Hasta que logramos tener un retorno nos llevó muchos años. Cuando una nosotras se caía, la otra le levantaba el ánimo. Sabíamos que podíamos vender más, pero necesitábamos más plata para hacer la ropa", cuentan.

Fue recién a fines de 2015 cuando decidieron dejar sus empleos y dedicarle todo su tiempo a la marca de ropa. Ahí fue cuando ingresó Ignacio Ojeda como inversor. "Dijimos, o le damos con todo al emprendimiento o la quedamos acá. Estábamos creciendo, pero necesitábamos un inversor para darle forma a algo que había nacido como un sueño entre amigas", cuenta López Carricondo, quien conocía a Ojeda de la facultad.

A partir del año siguiente, aumentaron sideralmente la producción de unidades y abrieron un showroom. "Mucha gente dice que la ropa es algo superficial. Nosotras sentimos todo lo contrario, una persona puede autovalorarse muchísimo más cuando encuentra una prenda que la luce y la ilumina. Eso es lo que más amamos de lo que hacemos y la posibilidad de tener el showroom nos da otro acercamiento con las clientes", indican.

Negocio: un emprendimiento atado a los vaivenes del país

Pero, con la salida del cepo cambiario y el cambio de modelo económico, el consumo masivo cayó en los primeros años. "Nuestro negocio está muy atado al dólar por las telas que compramos. El precio que nos llega siempre es al dólar paralelo. El primer año tuvimos una devaluación muy grande, que nos impactó. El costo que teníamos estimado pasó al doble, sumado a que cayó muchísimos el consumo, las reglas de juego con las que contábamos cambiaron completamente", recuerda sobre los primeros meses.

La situación empeoró en 2018, cuando ni siquiera les querían vender telas. "No podíamos fijar precio de nada, fue muy difícil. Tampoco le podíamos trasladar los aumentos a las consumidoras. No lográbamos sacar un margen, sin embargo, nunca pensamos en cerrar Helena. Seguíamos vendiendo, la marca crecía y Nacho nos bancó que no hubiera un retorno en ese momento. Creíamos en el proyecto y sabíamos que eran años difíciles", dicen.

A partir de 2019 todo cambió: por la devaluación, viajar al exterior se había vuelto caro y los precios de las marcas que están en los shoppings se habían vuelvo inaccesibles ante la caída del poder adquisitivo. Este año, con la pandemia, a pesar de las expectativas negativas, el emprendimiento se potenció. "Nos fortaleció mucho como socios, como empresa, y nos benefició que creció mucho el comercio online, que es la plataforma que manejábamos muchísimo. Mucha gente que no usaba ese medio de compras empezó a acostumbrarse", explicaron.

El año pasado vendieron en total 5000 unidades y este 2020 proyectan terminarlo con ventas de 9000 en la Argentina. Además, realizaron una exportación de 4000 unidades a Chile para un nuevo shopping que abrieron en Santiago. "Nos contactaron porque abrieron un el centro Paseo San Damián, cerca de Las Condes, en una de las zonas más paquetas de la capital, y tiene un distrito argentino con marcas de ropa argentinas", contaron.

"Es nuestra primera exportación y la idea es seguir creciendo. Estamos con costos bastantes bajos en la Argentina y afuera gusta mucho la moda argentina. Por eso vemos una oportunidad de expandirnos a otros países, como Uruguay, Paraguay, Bolivia, y la idea está en llegar a Portugal y España", concluyeron.

